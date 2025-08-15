4iG Nyrt4iG Űr és Technológiai Zrttőkeemelés

Több lépcsőben von be tőkét űripari leányvállalatába a 4iG

A többlépcsős tranzakció első fázisában két magántőkealap megközelítőleg 36 milliárd forinttal emeli meg a 4iG SDT tőkéjét.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 9:53
Illusztráció Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László
A 4iG Nyrt. több lépcsőben tőkét von be az űripari leányvállalatába, a 4iG Űr és Védelmi Zrt.-be (4iG SDT) – közölte az anyavállalat pénteken a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A tájékoztatás szerint a 4iG csütörtökön alapítói határozatot hozott a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zártkörűen Működő Részvénytársaságba (4iG SDT) történő többlépcsős tőkebevonásról, a légi- és/vagy űriparban megvalósítandó beruházások, valamint a magyar védelmi iparhoz kötődő iparágakban megvalósuló projektek finanszírozására.

A többlépcsős tőkeemelés első fázisában az iG Tech II. Magántőkealap 75 millió euró, míg az iG Tech III. Magántőkealap 6 milliárd forint, azaz a két magántőkealap megközelítőleg 36 milliárd forint tőkét emel a 4iG SDT-ben, amellyel 19,7 százalékos, illetve 3,9 százalékos, mindösszesen 23,6 százalékos részesedést szereznek a vállalatban – írták.

Második lépésben előreláthatóan szeptember végéig az iG Tech II. Magántőkealap további 6 milliárd forint, az iG Tech III. Magántőkealap pedig további 54 milliárd forint értékű tőkeemelést hajt végre a 4iG SDT-ben. A két lépésben megvalósuló tőkeemelésekkel a befektetők összesen maximum 49 százalékos tulajdonrészt szerezhetnek az űr- és védelmi ipari holdingvállalatban. A második lépésben megvalósuló befektetések a még folyamatban lévő átvilágítási és értékelési folyamat lezárását követően kezdődhetnek meg – közölte a 4iG Nyrt.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
