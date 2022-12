Dollármédia: Gulyás Márton szélsőbaloldali aktivista propagandavideóit is Amerikából pénzelték

Gulyás Márton nemrég interjút készített a főpolgármesterrel, de a 42 perces beszélgetésben nem került szóba a dollárbaloldal-botrány. Mindez annak fényében nem meglepő, hogy

Gulyás Partizánja is komoly dolláralapú támogatásban részesült az elmúlt években

– hívta fel a figyelmet az Origó.

A YouTube-csatorna a választási országjáró útjához szükséges 98 ezer dollárt az elmúlt hetekben a magyar titkosszolgálati jelentésben is felbukkanó National Endowment for Democracytól (NED) kapta. A NED-et nyílt források nemes egyszerűséggel csak úgy említik, mint a CIA hivatalossá tett megjelenését külföldön. A szervezetről érdemes tudni, hogy éves előirányzatot kap az Egyesült Államok költségvetéséből.

Gulyás Márton Márki-Zay Péterrel a Partizánban. Forrás: Origó

Ahogyan arra az Origó rámutat: nem a NED-től kapott összeg volt a Partizán egyetlen külföldi finanszírozása, ugyanis a German Marshall Fund (GMF) is pénzelte a csatornát. A GMF meghívásos pályázatán 15 ezer dolláros, továbbá a The Foundation for Democracy and Pluralism meghívásos pályázatán kétszázezer eurós díjazásban részesültek. Saját bevallásuk szerint az előbbit eszközbeszerzésre, az utóbbit az új stúdió kialakítására, illetve a szerkesztőségi iroda felújítására fordították.

Ráadásul, ahogy azt a Mandiner részletesen bemutatta,

amíg a Közös Ország Alapítvány pénzelte Gulyás Márton korábbi csatornáját, addig oda érkeztek a külföldi pénzek.

Ahogy viszont egy másik alapítvány kezdte el finanszírozni a 2020-ban útjára induló Partizánt, ott jelentek meg a külföldi donorok. Azt is megjegyezték, hogy a Gulyásékat pénzelő, washingtoni központú Marshall Fund donorlistáján közvetlenül is ott szerepel a Soros-alapítvány, valamint az Európai Bizottság is.