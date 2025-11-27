Pikk Bayerrel és Ambrózyval – A Tisza-adóval megszűnne a magyar gazdaság + videó

Megalakult az Intimitáskoordinátor Bt., vagyis lesz munkája Bayernek és Ambrózynak a Tisza-vezér által kiszabott börtönbüntetés után. Hogy ez mit is jelent egészen pontosan, hosszasan elemezték munkatársaink. Persze Bayer feltette a nagy kérdést, hogy van-e kutyája és cicája Ambrózynak. Mint kiderült, nincs, ellenben publicistánkkal, aki már megbeszélte háziállataival, hogy meg kell keresniük a pénzt az adóra, ha Magyar Péter kerül hatalomra. Ambrózyt nagyon felháborította a Tisza Párt adócsomagja, nem érti, hogy Bütyöknek és szektájának mi köze ahhoz, hogy hol, ki és mennyi állatot tart otthon. Emlékeztetett, hogy ebadó eddig is volt, ami önkormányzati hatáskörbe tartozik, de azt, hogy az állam vessen ki kötelezően ilyen adót, fura és agybeteg ötletnek tartja. Nem ragadtak le ezeken, ugyanis vannak ettől sokkal durvább tételek is a kiszivárgott tervezetben. Lakossági adó, vagyonadó, vállalkozói adó, amelyeket ha kivetne Magyar Péter, akkor lényegében megszűnne létezni a magyar gazdaság – fogalmazott Ambrózy. Ennek minden apró részletét alaposan kifejtették kollégáink.

Átfordultak a béketervre és a háborúpárti Nyugatra, ahol már az oroszok elleni hadviselésre készülnek, és több országban is bevezették a sorkötelezettséget. Van, ahol önkéntes alapon. Hogy ez mit is jelentene, kik kerülnének a frontra meghalni Ukrajnáért, ahonnan az ország fele már külföldre menekült, és minden második percben dezertál az oroszokhoz egy ukrán katona, mert akkor van esélye a túlélésre, részletesen kiderül a Pikkből.