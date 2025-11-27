Itt vannak a számok, az ukrajnai háború eddig fejenként kétmillió forintjába került a magyar családoknak + videó

Tavaly év végéig számolva az orosz–ukrán háború egy átlagos magyar háztartásnak kétmillió forintjába került – hívta fel a figyelmet a Mozgásban című podcast legújabb adásában Hortay Olivér. A Századvég Intézet energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője G. Fodor Gábor műsorvezetővel arról beszélgetett, milyen hatással van a szomszédunkban dúló fegyveres konfliktus hazánk energiabiztonságára.

Hangsúlyozta, az energiaárak emelkedése a kormány a rezsicsökkentésének köszönhetően a háztartásoknál közvetlenül nem jelentkezik, de közvetett módon a gazdaság egészét befolyásolta. Az ország egészének a finanszírozhatósága rosszabb helyzetbe került, drágábbá vált, Magyarország elveszítette az exportpiacainak egy részét. A szakértő felhívta a figyelmet arra, a Századvég több közvélemény-kutatásából kiderült: Magyarországon és az Európai Unióban is az emberek biztonságérzetét markánsan befolyásolta a háború. A választási kampányra való tekintettel a szakértő szerint a regnáló kormányoknak ez nehézséget jelent.

Hiába lesz béke, ha nem zárulnak le a kereskedelmi konfliktusok

Felmerül a kérdés, mit jelentene egy tűzszüneti megállapodás a kemény számokra és a saját zsebünkre nézve? Hortay ebben a tekintetben az igazán nagy kérdés nem a békekötés, hanem hogy lezárulnak-e a kereskedelmi konfliktusok.

Emlékeztetett: az Európai Bizottság energiaügyi biztosa, Danny Organsen néhány hónappal ezelőtt azt mondta, örökös szankciót szeretne érvényesíteni az orosz energiahordozókra. Mindegy, hogyan alakul a háború, soha többé „egyetlen molekula orosz olajat” vagy gázt sem szeretne az európai piacon látni. Ráadásul ugyanezen az állásponton van Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is. A szakértő szerint tehát a gazdasági fellendüléshez a kereskedelmi konfliktusoknak is enyhülnie kellene, és ebben – ahogy egyébként a békefolyamatban is –, az uniós vezetés inkább kerékkötő lenne, mint segítség.

A Tisza Pártnak egyértelmű az álláspontja

Ha Brüsszel szándéka érvényesül, akkor itt nem lesz orosz gáz, amelynek katasztrofális gazdasági és társadalmi következményei lennének – szögezte le. A műsorban kitértek arra is, az energiabiztonság tekintetében a Tisza nagyon egyértelműen állást foglalt. Hortay Olivér emlékeztetett, augusztus 20-án Magyar Péter elmondta, az egyik programpontjában Magyarországot leválasztaná az orosz energiahordozókról. – Tehát Magyar Péter kritika nélkül átvette ezt a brüsszeli törekvést – hangsúlyozta.

A Századvég Intézetnél kiszámolták azt is, milyen hatással lenne a háztartásokra Magyar Péterék progresszív, magasabb adókulcsai. Hortay Olivér úgy fogalmazott, a Tisza csomagja satuba szorítaná a háztartásokat: az egyik oldalról csökkenne a jövedelmük, a másik oldalról pedig növekednének azok a költségek, amelyek elkerülhetetlenek, mint például a fűtés, világítás, közlekedés. – Mi azt számoltuk, hogy a növekvő rezsidíjak, a növekvő inflációs nyomás és a növekvő adóterhek következtében egy átlagos magyar háztartásnak az a jövedelme, amit bármi másra fordíthatna, 25 százalékkal csökkenne – mondta.

A beszélgetésből kiderül az is, mennyire emelkedhet a benzin és a gázolaj literenkénti ára ha elvágják hazánkat az orosz gáztól, és hogyan hatna az emberek megtakarításaira a Tisza Párt napokban nyilvánosságra került megszorítócsomagja.

















