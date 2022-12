Dollármédia: így jött létre Soros György magyar blogja, a 444.hu

Soros György mellett tehát most már – az uniós adófizetők pénzéből – Brüsszel is kezd a 444 kiadójának állandó fenntartójává válni. Vélhetően ugyanakkor nem fognak összeveszni a Magyar Jeti Zrt. működtetésén, az Európai Bizottság ugyanis nem delegált tagokat Uj Péterék vállalkozásába, ellentétben a Soros-hálózattal. Utóbbi pedig ráadásul a Lakmusz fent felsorolt partnerei között is több szereplővel képviselteti magát.