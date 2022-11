Az Európai Bizottság a Soros György által pénzelt szerkesztőségeket adómilliókkal támogatja

Stratégiai együttműködés

Az egyik ilyen együttműködést az Agence France-Presse, vagyis az AFP hírügynökség vezeti, amely Magyarországon a 444.hu internetes hírportál kiadójával, a Magyar Jeti Zrt.-vel kötött stratégiai együttműködést. Ennek eredménye lett a Lakmusz nevű “tényellenőrző” mikroblog létrehozása.

Az azonban tisztázatlan és bizonytalan, hogy pontosan milyen kritériumrendszer szerint választotta ki a függetlennek aligha mondható 444-et, és munkatársait az Európai Bizottsággal szerződő AFP.

A pályázati kiírás szerint jónéhány követelménynek meg kell felelni. Minden egyes központnak össze kell fognia egy nemzeti/multinacionális multidiszciplináris közösséget, amely tudományos kutatókból, tényellenőrökből, médiaszakemberekből és más érintettekből áll, annak érdekében, hogy olyan hálózatot jöjjön létre, amely képes a dezinformáció gyors felderítésére és elemzésére. És fontos az is, hogy a tényellenőrzés független legyen. Ha megnézzük azonban a nemrég óriási lyukra futó tényellenőrök névsorát, akkor máris világosabbá válik, hogy erről szó nincs.

A csapat vezetője Zöldi Blanka, aki többek között a 444.hu-nál dolgozik, de a teljes szerzőgárda is kizárólag a balliberális sajtó munkatársaiból áll. A 444-ről ismert, hogy kiadója mögött az indulás után befektetőként megjelent a Media Development Investment Fund (MDIF) is, amelynek egyik fő támogatója az oligarcha Soros György, pontosabban a Nyílt Társadalom Alapítványok hálózata – erről részletesebben is beszámolunk a későbbiekben.