Dollármédia: az amerikaiak már eddig is öntötték a pénzt a magyar baloldali propagandasajtóba

Az Origó sorozatának harmadik részében egy sajátos frankensteini történetet ismertet, ami nem másról, mint a Szabad Európa nevű dollármédiumról szól. Bár az ezen a néven a rendszerváltás előtt nagy társadalmi szerepet betöltő magyar nyelvű rádiót negyvenkét éves működés után, 1993-ban végleg bezárták, 2020-ben azonban internetes oldalként mégis újraindították, de immár totális baloldali elfogultsággal.

Az „újraélesztés” fő szószólója a letűnt SZDSZ egyik kulcsfigurája, Haraszti Miklós volt, aki már 2012-ben a Washington Postban kérte az Egyesült Államokat, hogy indítsa újra a klasszikus médiumot. Haraszti ráadásul két balliberális nagyágyút, a rendszerváltáskori SZDSZ-szimpatizáns amerikai nagykövetet, Mark Palmert, illetve az Orbán-kormány leváltását polgárháború révén is elképzelhetőnek tartó Charles Gatit is maga mellett tudhatta a kezdeményezéskor. Ahogy bő egy évtizede ők hárman írták:

a nyugati típusú, plurális demokrácia magyarországi bukásával itt az idő, hogy az Egyesült Államok újraindítsa a Szabad Európa Rádió magyar nyelvű adását.

A liberális értelmiség igényeit végül 2020-ra szolgálta ki az USA. Két éve, szeptemberben indult el a Szabad Európa nevet viselő médium, immár online kiadásban. A régi időkre archív hangfelvételek közzétételén túl nem sok minden emlékeztet az oldalon, sőt, a lap egyik alapító tagja az a Kerényi György, aki a posztkommunista párt, az MSZP sajtósa volt pár évvel korábban. Kerényi Botka László tiszavirág-életű jelöltsége idején dolgozott az MSZP-nek, majd a szegedi városházára ment, mintegy követve főnöke 2017 végi visszavonulását.

Kerényi azonban nem az egyetlen Botka-közeli szereplő a Szabadeurópa.hu-nál.

Rendszeres szakértő ugyanis az egykori SZDSZ-es kabinetfőnök, a szegedi polgármester tanácsadója, Ruff Bálint. Érdekes epizód, hogy a baloldali előválasztást a portálon podcast-adásokban kommentáló tanácsadó Márki-Zay Péter tavaly októberi győzelme után sajtóhírek szerint nála is munkára jelentkezett, ám a végül szintén elbukott kormányfőjelölt nem kért a szolgálataiból. Mindemellett az is figyelemreméltó, hogy a magát függetlennek hazudó portál több munkatársa korábban Soros György által finanszírozott médiumnál dolgozott.

A Szabad Európa néven működő portált amerikai költségvetési pénzekből tartják fenn. Saját bevallásuk szerint függetlenségük egyik garanciája a külföldön működő amerikai médiumokat összefogó ügynökség, a USAGM tevékenységét meghatározó jogszabály, ez alapján, bár a nevükben az „Európa” szó szerepel, valójában amerikai médiaként tekintenek magukra. „A működés költségeit az Egyesült Államok kongresszusa biztosítja a USAGM független testületen keresztül” – írják, az USAGM rövidítés feloldása Az Egyesült Államok Globális Médiáért felelős Ügynöksége. A weboldal valójában egy „kereskedelmi képviselethez” tartozik, amelynek neve: RFE/RL Inc. Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselet. A lap pontos költségvetése nem ismert, a finanszírozás azonban teljesen egészében amerikai adófizetői pénzből történik, ugyanis a portálon nincsenek hirdetések.

2019-es sajtóhírek 750 ezer dolláros költségvetési tervekről szóltak a magyarországi médium esetében. A Szabadeurópa.hu-t is fenntartó amerikai globális ügynökség költségvetése idén összességében 810 millió dollár, azaz nagyságrendileg 35 milliárd forint.

A kampány egyik különleges pillanata volt, amikor tavaly novemberben Szabó Tímeával kapcsolatban közölt a Szabadeurópa.hu helyreigazítást: „a szabadeuropa.hu oldalon »Komoly belső vita után lépett vissza Karácsony Gergely a miniszterelnökségtől« címmel 2021. október 28. napján megjelent cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy Szabó Tímea egy tárgyaláson felszólította Karácsony Gergelyt az elrontott kampány miatti felelősségvállalásra és arra, hogy lépjen vissza a miniszterelnök-jelöltségtől.”

Valójában Karácsony visszalépésének körülményei máig ugyanúgy tisztázatlanok, mint a dollárbaloldal finanszírozói köre. Szintén tisztázatlan, kik költöttek több száz millió forintot a budapesti főpolgármester kampányára.

A Szabó Tímeával kapcsolatos botláson kívül a dollármédium az egész kampányban az ellenzék felvonulási területeként működött, emellett erősen egyoldalú sorozatot indítottak az Orbán-kormány értékelésére. Márki-Zay Péter pár nappal a voksolás előtt „kampányzáró nagyinterjút” adott a portálnak, majd néhány hét múlva náluk is összegezte a választási tapasztalatait.

Mára egyértelműen kiderült, hogy a Márki-Zay-féle Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) több mint 1,8 milliárd forintot kapott Amerikából az Action for Democracy nevű szervezeten keresztül. A Bajnai Gordon volt kormányfő és a Karácsony Gergely főpolgármester korábbi tanácsadója, Korányi Dávid által vezetett Action for Democracy ezen felül egymilliárd forintnyi támogatást juttatott egy tőről metszett dollármédium, a DK-közeli Ezalényeg című álhírportál kiadójához is. A fent említett összegek végül jórészt a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdat-csoporthoz kerültek. Mint köztudott, tulajdonképpen a DatAdat bonyolította le a baloldal teljes választási kampányát. Az amerikai befolyásolás miatt sérülhetett Magyarország szuverenitása, a történteket a nemzetbiztonsági szolgálatok is vizsgálják.

Az eredeti cikk az Origó oldalán érhető el.

Borítókép: Botka László (Fotó: MTI/Rosta Tibor)