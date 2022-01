Beszállt a választási kampányba az USA-ból vezérelt „Szabad" Európa

Politikai tartalmú podcast-csatornáit reklámozza a Szabad Európa, amely 27 év után 2020. szeptemberében multimédiás weboldal formájában tért vissza Magyarországra. Bár a Szabad Európa azt hangoztatja, hogy célja független, objektív és pártatlan tájékoztatást nyújtani Magyarországról, a lapunk birtokába jutott dokumentum teljesen másról tanúskodik.

A levélben ugyanis több olyan hetente vagy kéthetente jelentkező sorozatról is szó esik, amely kifejezetten a Nemzeti Együttműködés Rendszerérének (NER) elmúlt tíz éves működését, és azokat a folyamatokat vesézi ki, amelyek az elmúlt évtizedben a magyar társadalmat alakították.

A műsorban pedig szakértőket kérdeznek meg "egyebek mellett a demográfiáról, a vezérelvű politikáról, az önkormányzatiságról, a külpolitikáról vagy a gazdaságról."

A Szabad Európa emellett a közelgő választási kampánynak, valamint az áprilisi országgyűlési választásoknak is külön sorozatot szentel. A kéthetente jelentkező Konstruktív bizalmatlanság című sorozatban a műsorvezető Vovesz Tibor Ruff Bálint ellenzéki kommunikációs szakemberrel a 2022-es választásokig vezető utat követi végig.

A tájékoztatás szerint az epizódok a választást megelőző időszak aktuális történéseihez és a napi eseményekhez kötődnek.

Érdemes megjegyezni azt is, hogy a Szabad Európa immár multimédiás honlapként történő megjelenésekor a PestiSrácok arról számolt be, hogy az egykor rádióként működő médium visszatérését Amerikából 750 ezer dollárral támogatták, hazánkban pedig egy irodát is nyitottak.

Borítókép: Szabad Európa/Szabadság Rádió egyik technikai helyisége, 1980 München (Fotó forrása: FORTEPAN)

Pályázati felhívás az elszakított magyarságnak. A Közi Horváth József Népfőiskola, a Magyarságkutató Intézet és a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum a Szabad Európa Rádió müncheni magyar adása elindulásának hetvenedik évfordulója alkalmából pályázatot hirdet Horváth József közgazdász, politikus, az Országgyűlés egykori korelnöke emlékére.A felhívás szerint „csonkamagyarország, az elszakított magyarság és az öt világrész magyarjai" közül bárki pályázat, aki már betöltötte a 18. életévét. A pályázók a következő témák közül választhatnak: 1956 – Magyarság és keresztényég Ötvenhatban, Lengyel pápa a Vatikánban – II. János Pál pápa beiktatása, ”Ruszkik haza” – Az utolsó szovjet katona is elhagyja Magyarországot. A pályázat fővédnöke Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere. A pályaművet és a jelentkezési lapot elektronikus úton 2022. február 28-áig az [email protected] címre kell beküldeni, az eredményhirdetésre pedig tavasszal kerül sor. További információk: http://magyarforum.info/cikk/14253/Palyazati-felhivas-a-Szabad-Europa-Radio-muncheni-magyar-adasa-elindulasanak-70.-evforduloja-alkalma/