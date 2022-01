Hűtlen kezelés gyanújával nyomoznak a Zöldek vezetői ellen

Hűtlen kezelés gyanújával indított eljárást a berlini ügyészség a Zöldek pártvezetése ellen, amelynek tagjai a vádak szerint „koronavírus-bónuszokat” osztottak ki maguk között – derült ki a Spiegel német magazin beszámolójából. Az ügyészség szóvivője közölte,

a nyomozás a párt hat elnökségi tagját érinti, köztük az új német kormány tisztségviselőit, Annalena Baerbock külügyminisztert és Robert Habeck gazdasági és klímavédelmi minisztert is.

Az eljárás azonban nem a Zöldek két társelnökének miniszteri idejére terjed ki, hanem arra a 2020-as időszakra, amikor az elnökségi tagok a párt forrásaiból fejenként 1500 euró (körülbelül 534 ezer forint) értékben jutalmazták meg magukat – és a berlini szövetségi pártközpont munkatársait –, mintegy kárpótlásként a koronavírus okozta nehézségekért, többek között az otthoni munkavégzésért.

– Az érintettek teljes mértékben együttműködnek az ügyészséggel a tények gyors és minden részletre kiterjedő tisztázása érdekében – erősítette meg a nyomozás tényét az ökopárt szóvivője.

A német médiában már tavaly napvilágot látott a hír, és kiderült az is, a párt saját könyvvizsgálói belső jelentésükben kifogásolták, hogy az 1500 eurós összeg kiosztását nem hagyja jóvá a párt belső szabályzata, ez ugyanis csak 300 euróig engedélyezi a különleges kifizetéseket a vezetőség tagjainak. A Spiegel szerint az ügyben több büntetőfeljelentés is érkezett magánszemélyektől a berlini ügyészséghez.

A rendkívüli juttatás már 2021 márciusában feszültséget váltott ki a pártban, és nyilvános magyarázkodásra kényszerítette az akkor kancellárjelöltnek kinevezett társelnököt, Annalena Baerbockot, aki végül az elnökség többi tagjával együtt visszafizette az 1500 eurót – írta meg az MTI.

– Nem kellett volna így tennünk

– nyilatkozta a kifizetésekről Annalena Baerbock tavaly májusban.

Az új német külügyminiszter kancellárjelöltként több hasonló baklövést is elkövetett.

Tavaly júniusban kiderült: elmulasztotta jelenteni a német parlamentnek, hogy a korábbi években társelnökként kiegészítő juttatást kapott a pártjától 25 ezer euró értékben. Baerbocknak a Bundestag képviselőjeként ugyanis tájékoztatnia kellett volna a parlamentet a kiegészítő jövedelmeiről. A negyvenéves politikus akkor ostoba mulasztásnak nevezte az incidenst.

A párt szabályzata egyébként azt is tiltja, hogy a tagok egyszerre kormányzati és pártvezetői tisztségeket is betöltsenek, így Robert Habeck és Annalena Baerbock hamarosan feladja társelnöki székét a Zöldeknél. A párt várhatóan a többi elnökségi tagot is újraválasztja. A vizsgálat a két társelnökön kívül Michael Kellnerre, Jamila Schäferre, Ricarda Langra és Marc Urbatschra terjed ki – akik az utóbbi kivételével mind parlamenti képviselők, így mentelmi jogot élveznek.

A januárban indított nyomozás az érintetteken kívül a tavaly decemberben megalakult jelzőlámpa-koalícióra – vagyis a szociáldemokratákból (SPD), a Zöldekből és a liberálisokból álló (FDP) szövetségre – sem vet túl jó fényt kormányzásának legelején.