Útonállómódszerrel, erőszakkal szereztek meg egy autót az M7-esen

Erőszakkal szerezték meg a korábban megvásárolt autót az autópálya benzinkútjánál. Önbíráskodással vádolják a külföldi tetteseket.

2025. 11. 27. 18:45
Önbíráskodással vádolják azokat a külföldi férfiakat, aki erőszakkal szereztek vissza egy korábban nekik eladott autót az M7-es autópálya egyik benzinkútján. Az idősebb férfi 2025 januárját megelőzően a sértettől vásárolt egy gépkocsit, ki is fizette a vételárat, azonban az eladó az autót nem adta át, és a vevő a pénzét sem kapta vissza. Azonban a két vádlott és egy jelenleg ismeretlen társuk 2025 januárjában az M7-es autópálya melletti egyik benzinkút parkolójában összetalálkozott az eladóval – írja az Origo.hu.

 Fotó: Csudai Sándor

A sértett az utasával a korábban eladott járműben ült, amit észrevett az idősebb férfi, és az autójával elzárta a menekülésük útját. A lóvá tett autóvásárló először a sértett utasát vitte földre, majd az ismeretlen társával kirángatták a sértettet a kocsiból. Végül az erőszakkal megszerzett járművel tankolás után elhajtottak. A fiatalabb vádlott mindezt nem akadályozta meg, csupán végignézte, aztán társa után indult azzal az autóval, amivel eredetileg érkeztek.

Nem csak az önbíráskodás van a vádlott rovásán

A Marcali Járási Ügyészség csoportosan elkövetett önbíráskodás bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat a külföldi férfiakkal szemben. Az idősebb vádlottnak közokirat-hamisítás miatt is felelnie kell, mivel 2025 januárjában Gyula térségében egy hamis külföldi vezetői engedélyt adott át a rendőröknek közúti ellenőrzésekor. 

Az ügyészség a letartóztatásban lévő vádlottakkal szemben börtönbüntetést és kiutasítást indítványozott.

Borítókép: Illusztráció/MI által generált kép


