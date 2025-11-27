Németországban várja sorsát az Északi Áramlat ukrán robbantója + videó

Mint ismert, Olaszország végül beadta a derekát: a legfelsőbb bíróság egy hete jóváhagyta annak az ukrán férfinak a kiadatását, akit az Északi Áramlat gázvezeték elleni, Európát megrázó robbantás megszervezésével gyanúsítanak. Az olasz hatóságok ma átadták a férfit Németországnak — közölte a karlsruhei német szövetségi ügyészség.
Az olasz legfelsőbb bíróság három hónapos jogi huzavonát követően november 19-én jóváhagyta a Szerhij Kuznyecov néven azonosított 49 éves férfi kiadatását.
Az ukrán állampolgár olaszországi fogva tartásának java részét Ferrara városának fegyházában töltötte.
