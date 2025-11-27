Németországban várja sorsát az Északi Áramlat ukrán robbantója + videó

A vádhatóság szerint helikopterrel, német rendőrök őrizetében szállították át Németországba.

A férfit augusztus végén vették őrizetbe Olaszországban, ahol a családjával nyaralt. Emlékezetes, hogy egy másik ukrán állampolgárt korábban Lengyelországban kaptak el, ám ott egészen másként alakult a történet: a lengyel bíróság nem látta indokoltnak a kiadatást, így az érintett ma már ismét szabadon jár-kel. Mindez éles kontrasztban áll Kuznyecov helyzetével, akit hamarosan átadhatnak a német hatóságoknak.

Az Északi Áramlat 2 soha nem üzemelt

Az Északi Áramlat 1 Oroszország egyik legfontosabb gázszállítási útvonala volt Németország felé egészen addig, amíg Moszkva 2022 augusztusában le nem állította a szállítást. Az Északi Áramlat 2 pedig soha nem üzemelt, miután Berlin az ukrajnai háború kitörése előtt felfüggesztette az engedélyezést.

Borítókép: Az Északi Áramlat 2, az Oroszországot Németországgal összekötő gázvezeték kivitelezéséért felelős vállalat logója (Fotó: MTI)