Németországban várja sorsát az Északi Áramlat ukrán robbantója + videó

Az olasz hatóságok ma átadták Németországnak azt az ukrán állampolgárt, akit az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásával hoznak összefüggésbe. A férfi hónapokon át próbálta jogi eszközökkel és éhségsztrájkkal megakadályozni kiadatását, ám a római legfelsőbb bíróság döntése után már német ügyészek várják, hogy felelősségre vonják a stratégiai jelentőségű infrastruktúra elleni támadás miatt.

2025. 11. 27. 18:15
Mint ismert, Olaszország végül beadta a derekát: a legfelsőbb bíróság egy hete jóváhagyta annak az ukrán férfinak a kiadatását, akit az Északi Áramlat gázvezeték elleni, Európát megrázó robbantás megszervezésével gyanúsítanak. Az olasz hatóságok ma átadták a férfit Németországnak — közölte a karlsruhei német szövetségi ügyészség.

Az olasz legfelsőbb bíróság három hónapos jogi huzavonát követően november 19-én jóváhagyta a Szerhij Kuznyecov néven azonosított 49 éves férfi kiadatását. 

Az ukrán állampolgár olaszországi fogva tartásának java részét Ferrara városának fegyházában töltötte. 

Több fellebbezéssel, illetve egy ideig éhségsztrájkkal próbálta elejét venni annak, hogy kiadják Németországnak, ahol robbantásban való bűnrészesség, szabotázs és jelentős vagyoni károkozással járó rongálás miatt indított eljárást ellene a német szövetségi ügyészség. A férfit azzal gyanúsítják, hogy egy hétfős csapatot koordinált, amely 

2022 szeptemberében robbanószerkezeteket helyezett el a balti-tengeri gázvezetékeken, amelyek a robbantás következtében használhatatlanná váltak.

A vádhatóság szerint helikopterrel, német rendőrök őrizetében szállították át Németországba. 

A férfit augusztus végén vették őrizetbe Olaszországban, ahol a családjával nyaralt. Emlékezetes, hogy egy másik ukrán állampolgárt korábban Lengyelországban kaptak el, ám ott egészen másként alakult a történet: a lengyel bíróság nem látta indokoltnak a kiadatást, így az érintett ma már ismét szabadon jár-kel. Mindez éles kontrasztban áll Kuznyecov helyzetével, akit hamarosan átadhatnak a német hatóságoknak.

Az Északi Áramlat 2 soha nem üzemelt

Az Északi Áramlat 1 Oroszország egyik legfontosabb gázszállítási útvonala volt Németország felé egészen addig, amíg Moszkva 2022 augusztusában le nem állította a szállítást. Az Északi Áramlat 2 pedig soha nem üzemelt, miután Berlin az ukrajnai háború kitörése előtt felfüggesztette az engedélyezést.

Borítókép: Az Északi Áramlat 2, az Oroszországot Németországgal összekötő gázvezeték kivitelezéséért felelős vállalat logója (Fotó: MTI)

