Trump: Soros fizette a „No Kings” tüntetéseket!

Donald Trump ismét világossá tette: nem uralkodóként, hanem az amerikai emberekért dolgozó vezetőként tekint magára. Az Egyesült Államok elnöke szerint a „No Kings” néven meghirdetett tüntetések a baloldal újabb mesterséges, fizetett akciói voltak – kis létszámú, hatástalan demonstrációk, amelyek sem az ország valóságát, sem a többség véleményét nem tükrözik.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 10:00
Donald Trump vasárnap este reagált a „No Kings Day” megmozdulásokra, amelyek során baloldali aktivisták ezrei vonultak utcára, hogy az elnök ellen tiltakozzanak. A republikánus vezető újságíróknak nyilatkozott, mielőtt kiszállt az Air Force One-ból a Joint Base Andrews repülőtéren – számolt be róla a Fox News forrásaira hivatkozva az Origo.

Néztem az embereket. Ők nem reprezentálják ezt az országot, és megnéztem az összes új, fizetett táblát. Szerintem Soros és más radikális baloldali őrültek fizették őket

– mondta Trump. Hozzátette, a tüntetések „nagyon kicsik, nagyon hatástalanok” voltak, a résztvevők pedig „ki voltak merülve”.

A liberális média által felfújt eseményekkel szemben Trump a józan ész hangján szólalt meg: 

Nem vagyok király. Keményen dolgozom, hogy országunkat naggyá tegyem. Ennyi az egész.

Ezzel világossá tette, hogy vezetői szerepét nem uralkodásként, hanem szolgálatként értelmezi – éles ellentétben azokkal a politikai ellenfelekkel, akik a demokrácia védelmére hivatkozva próbálják bomlasztani az ország egységét. A tüntetések ezúttal is békésen zajlottak, bár a hatóságok országszerte megerősítették a jelenlétüket. 

A republikánusok szerint a baloldali demonstrációk valódi célja nem más, mint elterelni a figyelmet a kormányzati finanszírozási vitáról. Mike Johnson, a képviselőház republikánus elnöke arra figyelmeztetett, hogy 

a demokraták a tüntetések mögé bújva próbálják akadályozni a republikánus költségvetési javaslatot. 

Trump mostani reakciója jól illeszkedik korábbi üzeneteihez

Trump kijelentései azonban egyértelmű üzenetet hordoznak: nem a hangos kisebbség, hanem a dolgozó amerikaiak érdekeit képviseli. Szavai most is azt a politikai filozófiát tükrözik, amely elnökségének alapja: Amerika nagyságát nem a hatalom birtoklása, hanem a munka és a szolgálat jelenti.

„Soros emberei szervezik és Soros pénzéből finanszírozzák” – fogalmazott Ted Cruz, Texas állam republikánus szenátora a No Kings tüntetések kapcsán. Ted Cruz texasi republikánus szenátor volt az első, aki a Fox News műsorában felhívta a figyelmet Soros és a No Kings tüntetések közötti kapcsolatra. 

Komoly bizonyítékok utalnak arra, hogy Soros György és hálózata áll ezeknek a tüntetéseknek a finanszírozása mögött, amelyek könnyen országos zavargásokká fajulhatnak

– fogalmazott a szenátor.

