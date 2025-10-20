Trump: Soros fizette a „No Kings” tüntetéseket!

Donald Trump vasárnap este reagált a „No Kings Day” megmozdulásokra, amelyek során baloldali aktivisták ezrei vonultak utcára, hogy az elnök ellen tiltakozzanak. A republikánus vezető újságíróknak nyilatkozott, mielőtt kiszállt az Air Force One-ból a Joint Base Andrews repülőtéren – számolt be róla a Fox News forrásaira hivatkozva az Origo.
Néztem az embereket. Ők nem reprezentálják ezt az országot, és megnéztem az összes új, fizetett táblát. Szerintem Soros és más radikális baloldali őrültek fizették őket
– mondta Trump. Hozzátette, a tüntetések „nagyon kicsik, nagyon hatástalanok” voltak, a résztvevők pedig „ki voltak merülve”.