Trump: Soros fizette a „No Kings” tüntetéseket!

Donald Trump vasárnap este reagált a „No Kings Day” megmozdulásokra, amelyek során baloldali aktivisták ezrei vonultak utcára, hogy az elnök ellen tiltakozzanak. A republikánus vezető újságíróknak nyilatkozott, mielőtt kiszállt az Air Force One-ból a Joint Base Andrews repülőtéren – számolt be róla a Fox News forrásaira hivatkozva az Origo.

Donald Trump vasárnap este reagált a „No Kings Day” megmozdulásokra (Fotó: AFP)

Néztem az embereket. Ők nem reprezentálják ezt az országot, és megnéztem az összes új, fizetett táblát. Szerintem Soros és más radikális baloldali őrültek fizették őket

– mondta Trump. Hozzátette, a tüntetések „nagyon kicsik, nagyon hatástalanok” voltak, a résztvevők pedig „ki voltak merülve”.