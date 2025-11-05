Bajnokok LigájaLiverpoolvirgil Van DijkWayne Rooney

A Liverpool kapitánya élő adásban szúrt oda az őt kritizáló legendának

Különös találkozóban volt része Virgil van Dijknek, aki a Real Madrid elleni 1-0-s győzelem után az Amazon Prime-nak értékelte a Bajnokok Ligája-mérkőzést. A szakértői csapatban ott volt a Liverpool csapatkapitányát nemrégiben kritizáló Wayne Rooney is, Van Dijk pedig nem hagyta ki az alkalmat, hogy revansot vegyen az angol legendán.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 10:43
Virgil van Dijk mellett nehezen rúgtak labdába a Real Madrid játékosai (Fotó: Anadolu via AFP/José Hernández)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Wayne Rooney még a Liverpool vereségszériája közben kérdőjelezte meg Virgil van Dijk vezetői képességeit, emellett Mohamed Szalah játékát és a csapatot is kritizálta. A holland védő az Aston Villa elleni 2-0-s sikert követően vágott vissza Rooney-nak, kijelentve, hogy az előző idényben nem hallott tőle ehhez hasonló szavakat.

Wayne Rooneynak tetszett a Liverpool reakciója
Wayne Rooneynak tetszett a Liverpool reakciója (Fotó: AFP/Paul Ellis)

A Liverpool kapitánya nem felejt

A páros a keddi Liverpool–Real Madrid találkozó után először találkozott élőben az üzengetést követően, s Van Dijk nem is hagyta ki az alkalmat, hogy burkoltan odaszúrjon a korábbi Manchester United-játékosnak. – Két siker után könnyű azt mondani, hogy a csapatmegbeszélés segített, egy ilyen káoszban az a legfontosabb, hogy higgadt maradj és más perspektívából is nézd a dolgokat.

Arra a találkozóra a zsúfolt októberi időszakban került sor, amikor a rengeteg meccs közepette szép számmal akadnak fordulatok és váratlan események, egyes dolgok pedig túlságosan nagy visszhangot váltottak ki

tette hozzá apró mosollyal az arcán Van Dijk, világossá téve, hogy kinek címzi a szavait.

A csapatkapitányt ezután megkérdezték, hogy a jelenlévők közül gondol-e valakire specifikusan, ám ő nem akart belemenni egy újabb szócsatába: – Egyáltalán nem, a legfontosabb, hogy a megfelelő módon tekintsünk a dolgokra, maradj alázatos és kemény munkával kerülj ki az ilyen helyzetekből. A minőség sohasem volt kérdés, ez a munkáról szól, valamint, hogy csak tedd továbbra is a dolgodat.

A 34 esztendős futballista azért elismerte, hogy a kritika egy része jogos volt: – Ha a Liverpool játékosaként elveszítesz négy vagy öt mérkőzést, teljesen normális, ha kritikákat kapsz. Viszont ezzel időnként túlzásba esnek, ami könnyű a mai világban, hiszen sok ember rengeteg platformon megoszthatja a véleményét, amit aztán egyesek felnagyítanak. Szerintem jó dolog, ha a korábban a legmagasabb szinten játszó egykori játékosok is, akik szintén megbirkóztak nehéz pillanatokkal, elmondják a véleményüket – mondta mosolyogva Van Dijk, mire Rooney felnevetett.

Rooney válaszolt Van Dijk megjegyzésére

– Többet nem is kell mondanom, talán én ösztönöztem őket és indítottam el a győzelmi sorozatot – viccelődött az angol, aki megvédte a korábbi véleményét. – Szerintem volt igazság a mondandómban. Ha megnyered a Premier League-et, és utána egymás után több meccset elveszítesz, az olyasvalami, amire az elmúlt években nem számítottál a Liverpooltól. Virgilnek csapatkapitányként ez lehetőség arra, hogy vezesse a többieket, erre akartam utalni. Ilyesmi előfordul a labdarúgásban, a reakció pedig nagyszerű volt Virgil és a csapat részéről.

– Ha nézted a mérkőzéseket, láthattad, hogy mindenképpen vállalom a felelősséget. Az a megjegyzés, hogy miután aláírtam a szerződésemet, és utána kevésbé érdekeltek a dolgok… Mindegy, ez az én személyes véleményem, lépjünk tovább – zárta szavait Van Dijk, aki a távozása előtt minden szakértővel – Rooney-t is beleértve – lepacsizott.

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-adó

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélyben lehet a legutóbbi kirohanása után

Odrobina Kristóf avatarja

A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu