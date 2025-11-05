A Liverpool kapitánya élő adásban szúrt oda az őt kritizáló legendának

Wayne Rooney még a Liverpool vereségszériája közben kérdőjelezte meg Virgil van Dijk vezetői képességeit, emellett Mohamed Szalah játékát és a csapatot is kritizálta. A holland védő az Aston Villa elleni 2-0-s sikert követően vágott vissza Rooney-nak, kijelentve, hogy az előző idényben nem hallott tőle ehhez hasonló szavakat.

Wayne Rooneynak tetszett a Liverpool reakciója (Fotó: AFP/Paul Ellis)

A Liverpool kapitánya nem felejt

A páros a keddi Liverpool–Real Madrid találkozó után először találkozott élőben az üzengetést követően, s Van Dijk nem is hagyta ki az alkalmat, hogy burkoltan odaszúrjon a korábbi Manchester United-játékosnak. – Két siker után könnyű azt mondani, hogy a csapatmegbeszélés segített, egy ilyen káoszban az a legfontosabb, hogy higgadt maradj és más perspektívából is nézd a dolgokat.

Arra a találkozóra a zsúfolt októberi időszakban került sor, amikor a rengeteg meccs közepette szép számmal akadnak fordulatok és váratlan események, egyes dolgok pedig túlságosan nagy visszhangot váltottak ki

– tette hozzá apró mosollyal az arcán Van Dijk, világossá téve, hogy kinek címzi a szavait.

A csapatkapitányt ezután megkérdezték, hogy a jelenlévők közül gondol-e valakire specifikusan, ám ő nem akart belemenni egy újabb szócsatába: – Egyáltalán nem, a legfontosabb, hogy a megfelelő módon tekintsünk a dolgokra, maradj alázatos és kemény munkával kerülj ki az ilyen helyzetekből. A minőség sohasem volt kérdés, ez a munkáról szól, valamint, hogy csak tedd továbbra is a dolgodat.

A 34 esztendős futballista azért elismerte, hogy a kritika egy része jogos volt: – Ha a Liverpool játékosaként elveszítesz négy vagy öt mérkőzést, teljesen normális, ha kritikákat kapsz. Viszont ezzel időnként túlzásba esnek, ami könnyű a mai világban, hiszen sok ember rengeteg platformon megoszthatja a véleményét, amit aztán egyesek felnagyítanak. Szerintem jó dolog, ha a korábban a legmagasabb szinten játszó egykori játékosok is, akik szintén megbirkóztak nehéz pillanatokkal, elmondják a véleményüket – mondta mosolyogva Van Dijk, mire Rooney felnevetett.

Rooney válaszolt Van Dijk megjegyzésére

– Többet nem is kell mondanom, talán én ösztönöztem őket és indítottam el a győzelmi sorozatot – viccelődött az angol, aki megvédte a korábbi véleményét. – Szerintem volt igazság a mondandómban. Ha megnyered a Premier League-et, és utána egymás után több meccset elveszítesz, az olyasvalami, amire az elmúlt években nem számítottál a Liverpooltól. Virgilnek csapatkapitányként ez lehetőség arra, hogy vezesse a többieket, erre akartam utalni. Ilyesmi előfordul a labdarúgásban, a reakció pedig nagyszerű volt Virgil és a csapat részéről.