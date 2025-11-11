Csak összefogásban lehet fejleszteni a településeket

Dukai Miklós a magyar önkormányzati rendszer létrejöttének 35. évfordulója alkalmából rendezett rendhagyó jubileumi rendezvényen Taktaharkányban úgy fogalmazott, az önkormányzatok világában nincsenek olyan zökkenők, amelyek arra adnának okot, hogy azt fenekestül fel kelljen forgatni, bármilyen ezzel kapcsolatos álhír is terjedjen bármilyen sajtófelületen.

Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára. Fotó: MTI/Kovács Attila

Hozzátette, a kormánynak 2010 óta az a célkitűzése és világos állásfoglalása, hogy csak és kizárólag a helyi közösségekkel összefogva, közösen lehet sikereket és az ügyekben megoldásokat elérni.

Az államtitkár kijelentette,

a településeket fejleszteni is csak összefogásban lehet, és akkor lehet sikereket elérni, ha összefogva, a közösség minden egyes tagjával tesszük meg azokat a lépéseket, amelyek előreviszik a közösségeinket.

Hozzátette, erre az együttműködésre kellett építeni az elmúlt 35 évben, és hosszú távon, az elkövetkezendő időszakban is erre kell.

Beszédében emlékeztetett, a rendszerváltást követően az első önkormányzati választásokat 1990. szeptember 30-án tartották, akkor még két fordulóban döntöttek a szavazók a települések vezetéséről. Jelezte, az 1994-es önkormányzati választások előtt hozott törvény rendelkezett arról, hogy a helyhatósági voksolások egyfordulósak legyenek, és az volt az első olyan szavazás, amelynek során a települések vezetőiről közvetlenül lehetett dönteni.

Rámutatott, egy település életében mindig a polgármester lesz az, akihez bármilyen ügyes-bajos dologgal fordulhatnak az emberek, a közösségek vagy akár az ott működő cégek, civil szervezetek és egyházak; ő tud segítséget vagy választ adni. Ez nagyon jól van így, ezt a vívmányt hosszú távon meg kell őrizni, és erre garancia a mai törvényi szabályozás is – mondta.

Dukai Miklós kitért arra, hogy a kilencvenes évekhez képest ma sokkal szélesebb feladat- és hatáskörrel bírnak az önkormányzatok, és mintegy ötven olyan településvezető dolgozik ma is, aki a rendszerváltás után lett polgármester.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt hangoztatta, hogy a keddi program – amelyen a térség negyvenkét települése képviseltette magát – egy rendhagyó alkalom, amelyen a helyi önkormányzatoknak és azok vezetőinek mondanak köszönetet a munkájukért.