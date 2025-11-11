vidékKözigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumönkormányzat

Csak összefogásban lehet fejleszteni a településeket

A 2011-ben elfogadott önkormányzati törvény beváltotta a hozzá fűzött reményeket – jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 11. 21:23
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dukai Miklós a magyar önkormányzati rendszer létrejöttének 35. évfordulója alkalmából rendezett rendhagyó jubileumi rendezvényen Taktaharkányban úgy fogalmazott, az önkormányzatok világában nincsenek olyan zökkenők, amelyek arra adnának okot, hogy azt fenekestül fel kelljen forgatni, bármilyen ezzel kapcsolatos álhír is terjedjen bármilyen sajtófelületen.

Budapest, 2025. május 21. Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára felszólal a Magyarország 2026. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. május 21-én. MTI/Kovács Attila
Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára. Fotó: MTI/Kovács Attila

Hozzátette, a kormánynak 2010 óta az a célkitűzése és világos állásfoglalása, hogy csak és kizárólag a helyi közösségekkel összefogva, közösen lehet sikereket és az ügyekben megoldásokat elérni.

Az államtitkár kijelentette, 

a településeket fejleszteni is csak összefogásban lehet, és akkor lehet sikereket elérni, ha összefogva, a közösség minden egyes tagjával tesszük meg azokat a lépéseket, amelyek előreviszik a közösségeinket.

Hozzátette, erre az együttműködésre kellett építeni az elmúlt 35 évben, és hosszú távon, az elkövetkezendő időszakban is erre kell.

Beszédében emlékeztetett, a rendszerváltást követően az első önkormányzati választásokat 1990. szeptember 30-án tartották, akkor még két fordulóban döntöttek a szavazók a települések vezetéséről. Jelezte, az 1994-es önkormányzati választások előtt hozott törvény rendelkezett arról, hogy a helyhatósági voksolások egyfordulósak legyenek, és az volt az első olyan szavazás, amelynek során a települések vezetőiről közvetlenül lehetett dönteni.

Rámutatott, egy település életében mindig a polgármester lesz az, akihez bármilyen ügyes-bajos dologgal fordulhatnak az emberek, a közösségek vagy akár az ott működő cégek, civil szervezetek és egyházak; ő tud segítséget vagy választ adni. Ez nagyon jól van így, ezt a vívmányt hosszú távon meg kell őrizni, és erre garancia a mai törvényi szabályozás is – mondta.

Dukai Miklós kitért arra, hogy a kilencvenes évekhez képest ma sokkal szélesebb feladat- és hatáskörrel bírnak az önkormányzatok, és mintegy ötven olyan településvezető dolgozik ma is, aki a rendszerváltás után lett polgármester.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt hangoztatta, hogy a keddi program – amelyen a térség negyvenkét települése képviseltette magát – egy rendhagyó alkalom, amelyen a helyi önkormányzatoknak és azok vezetőinek mondanak köszönetet a munkájukért.

A politikus kijelentette, 

az önkormányzatok erős és megbízható partnerei lettek az ország építésének, és sikeres országról nem lehet beszélni sikeres önkormányzatok és erős vidék nélkül.

 Jelezte, növelni kell a vidék megtartó erejét, aminek elősegítésére már korábban számos programot indítottak.

A rendezvényen elismeréseket osztottak ki: olyan emberek munkáját köszönték meg, akik az első, 1990-ben tartott helyhatósági választások óta részt vesznek az önkormányzati munkában.

 

Borítókép: Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára (Fotó: MTI/Mészáros János)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekKarácsony Gergely

Karigeri és az égető teendők

Kárpáti András avatarja

A kamu-főpolgármester a szokásos módon megint semmit nem csinál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu