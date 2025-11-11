Alaptalanul támadják az önazonossági törvényt

– Több mint öt hónapja hatályos a helyi önazonosság védelméről szóló törvény, de egyetlen olyan esetet sem talált senki, amivel a gerjesztett rágalmakat igazolták volna. Az alaptörvény és az önazonosság védelméről szóló törvény is kifejezetten tiltja a diszkriminációt. A törvény szövegét nem ismerni persze állampolgári jog. A törvény társadalmi vitájában nem részt venni szintén állampolgári jog. A törvény szövegét ismerni, illetve a törvény társadalmi vitájában részt venni viszont a Brüsszellel fenyegető polgárjogi aktivistáknak ajánlott lett volna – reagált a jogszabályt ért politikai támadásokra Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter. A tárcavezető lapunk kérdésére kiemelte, demokráciában élünk, így mindenki bátran élhet panasszal az Európai Unió felé.

Ez a jog még azokat is megilleti, akik a törvény országgyűlési vitájában sem vettek részt, és egyetlen alkalommal, semmilyen formában nem jelezték, hogy bármi problémájuk lenne a tervezettel. Ami ezentúl még tény, hogy az önazonosság-védelmi rendeletekről a demokratikusan megválasztott önkormányzati testületek döntöttek, ahol pedig bármi jogi probléma adódott, ott a Kormányhivatalok azonnal léptek, és visszavonatták a kérdéses határozatokat

– jelentette ki Navracsics Tibor.

Mint ismert, ellenzéki lapok és balliberális roma szervezetek is kampányt kezdtek az önazonossági törvény ellen. A kampány egyik főeleme, hogy romaellenesnek állítják be a jogszabályt, ami lehetővé teszi az önkormányzatoknak, hogy feltételhez kössék a településre való beköltözést.

A kampányt Horváth Aladár, korábbi SZDSZ-es országgyűlési képviselőhöz köthető Roma Sajtóközpont kezdte, amely elsőként tette térképre, hogy véleményük szerint mely településeken lépett életbe olyan rendelkezés, amely korlátozná a romák betelepülését. Ezt követően pedig a Roma Parlament, amelynek történetesen Horváth Aladár az elnöke, panasszal fordult az Európai Bizottsághoz az önazonossági törvény miatt. A Roma Parlament beállítottságát jól mutatja, hogy februárban a szervezet elnöke Donald Trumpot és Orbán Viktor magyar miniszterelnököt okolja, amiért nem folytathatta tovább jogvédő munkáját, mert elapadtak a külföldi pénzügyi források.