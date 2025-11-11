önazonosságiUSAIDszervezetekrendeletNavracsics Tibor

Alaptalanul támadják az önazonossági törvényt

A baloldal és külföldről pénzelt szervezetei támadást indítottak a települések önazonosságát védő jogszabályok ellen, romaellenesnek bélyegezve azt. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Magyar Nemzetnek elmondta, az alaptörvény és az önazonosság védelméről szóló törvény is kifejezetten tiltja a diszkriminációt. Az önazonosság-védelmi rendeletekről az önkormányzati testületek döntöttek, ahol pedig bármi jogi probléma adódott, ott a Kormányhivatalok azonnal visszavonatták a kérdéses határozatokat.

Gábor Márton
2025. 11. 11. 12:00
Illusztráció Fotó: Magyar Falu program Facebook-oldala
 – Több mint öt hónapja hatályos a helyi önazonosság védelméről szóló törvény, de egyetlen olyan esetet sem talált senki, amivel a gerjesztett rágalmakat igazolták volna. Az alaptörvény és az önazonosság védelméről szóló törvény is kifejezetten tiltja a diszkriminációt. A törvény szövegét nem ismerni persze állampolgári jog. A törvény társadalmi vitájában nem részt venni szintén állampolgári jog. A törvény szövegét ismerni, illetve a törvény társadalmi vitájában részt venni viszont a Brüsszellel fenyegető polgárjogi aktivistáknak ajánlott lett volna – reagált a jogszabályt ért politikai támadásokra Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter. A tárcavezető lapunk kérdésére kiemelte, demokráciában élünk, így mindenki bátran élhet panasszal az Európai Unió felé. 

 Ez a jog még azokat is megilleti, akik a törvény országgyűlési vitájában sem vettek részt, és egyetlen alkalommal, semmilyen formában nem jelezték, hogy bármi problémájuk lenne a tervezettel. Ami ezentúl még tény, hogy az önazonosság-védelmi rendeletekről a demokratikusan megválasztott önkormányzati testületek döntöttek, ahol pedig bármi jogi probléma adódott, ott a Kormányhivatalok azonnal léptek, és visszavonatták a kérdéses határozatokat

 – jelentette ki Navracsics Tibor. 

Mint ismert, ellenzéki lapok és balliberális roma szervezetek is kampányt kezdtek az önazonossági törvény ellen. A kampány egyik főeleme, hogy romaellenesnek állítják be a jogszabályt, ami lehetővé teszi az önkormányzatoknak, hogy feltételhez kössék a településre való beköltözést. 

A kampányt Horváth Aladár, korábbi SZDSZ-es országgyűlési képviselőhöz köthető Roma Sajtóközpont kezdte, amely elsőként tette térképre, hogy véleményük szerint mely településeken lépett életbe olyan rendelkezés, amely korlátozná a romák betelepülését. Ezt követően pedig a Roma Parlament, amelynek történetesen Horváth Aladár az elnöke, panasszal fordult az Európai Bizottsághoz az önazonossági törvény miatt. A Roma Parlament beállítottságát jól mutatja, hogy februárban a szervezet elnöke Donald Trumpot és Orbán Viktor magyar miniszterelnököt okolja, amiért nem folytathatta tovább jogvédő munkáját, mert elapadtak a külföldi pénzügyi források.

A Roma Parlament – Polgárjogi Mozgalom ugyanis az elmúlt években nagyrészt külföldi pályázati pénzekből, illetve magánadományokból tudott működni. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke által jegyzett rendelet értelmében azonban a USAID által finanszírozott, a roma jogvédelemre és közösségépítésre fókuszáló pályázatok kifizetéseit január végén azonnali hatállyal leállították. Horváth Aladár nemrég pedig már a Tisza Párt irányába kezdett mozogni, egy májusi, a Népszavának adott interjújában ugyanis a kormányváltás szükségességéről beszélt. 

A Horváth Aladár érdekeltségébe tartozó NGO-k ugyanakkor mostanáig nem tudtak bizonyítékot felmutatni arra vonatkozóan, pontosan miért is romaellenes az önazonossági törvény. A Roma Parlament beadványában is csak annyi szerepel, hogy a szabályozás főként az alacsony jövedelműeket és a hazai roma közösségeket sújtja, egyes helyeken a külföldieket is, sértve az uniós alapjogokat és az egyenlő bánásmód követelményét.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: A Magyar Falu program Facebook-oldala)

