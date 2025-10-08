  • Magyar Nemzet
Balatoni bebírók: van, ahol milliókat fizettetnek velük, máshol tárt karokkal várják a betelepülőket

A Balatonföldvárra költözőktől akár több millió forintos hozzájárulást is kasszírozhat az önkormányzat – derült ki a közelmúltban. Aztán kisvártatva jött az újabb hír, ezúttal a tó északi partjáról: Révfülöp egyik legfőbb célja a lakosságszám növelése, ezért esze ágában sincs korlátozni a beköltözést.

Munkatársunktól
2025. 10. 08. 13:23
Balatonföldvár vasútállomás. Kép: Wikimedia Forrás: https://commons.wikimedia.org/
Az úgynevezett települési beköltözési korlátozás egy új jogi eszköz. Az erről szóló törvény 2025. július elsején lépett hatályba, és lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok – a helyi közösség önazonosságának védelmére hivatkozva – rendeletben szabályozzák, kik, milyen feltételekkel költözhetnek be a településükre.

Balatonföldvár, Városháza (Forrás: Facebook)

Az elgondolás lényege, hogy a helyi közösségek megóvhassák saját karakterüket, hagyományaikat, életmódjukat, illetve, hogy megakadályozzák a spekulatív ingatlanvásárlásokkal járó nem kívánt hatásokat, például az ingatlanár-növekedést vagy a lakosságszerkezet változását.

Nem kötelező bevezetni

Fontos, hogy a törvény nem ír elő kötelező korlátozást, hanem egyszerűen csak lehetővé teszi, hogy az adott helyi közösség döntse el, akarja-e ezt az eszközt alkalmazni.

Lehetőség nyílt az önazonosság védelmére

A beköltözési korlátozás, hivatalos nevén a helyi önazonosság védelméről szóló törvény olyan jogi eszközöket ad az önkormányzatok kezébe, amelyekkel szabályozhatják az újonnan betelepülni kívánók lehetőségeit:

  • Az önkormányzat rendeletben meghatározhatja, hogy kik minősülnek betelepülőnek. Például az olyan természetes személy, aki korábban nem rendelkezett ott lakcímmel vagy ingatlannal.
  • Az új beköltözők számára bizonyos feltételek előírhatók, például büntetlen előélet, korábbi lakcím megszüntetése.
  • Az ingatlanvásárláshoz vagy lakcím létesítéséhez hozzájárulás fizetését is előírhatják.
  • Elővásárlási jog érvényesíthető a helyi lakosok vagy az önkormányzat részére.
  • A szabályozást nem feltétlenül kell az egész településre érvényesíteni.
  • A jogszabályt nem lehet utólag, már lezárt ingatlanügyletekre alkalmazni.
  • Vannak kivételek, például a csok-támogatással vásárlók, illetve állami és önkormányzati alkalmazottak esetén a törvény mentességet biztosíthat.

Balatonföldvár gyorsan lecsapott a lehetőségre

A Balaton-parti települések közül először Balatonföldvár hozott önazonossági rendeletet, amelynek preambulumában a következőt hangsúlyozzák:

Célja a helyi közösség szempontjából alapvető fontosságú – a települést alapító Széchenyi-család teremtette hagyományok, mint önazonosságot alkotó – védelemre érdemes települési értékek megőrzése.

A rendelet november 5-én lép hatályba, a hozzájárulás mértéke pedig az adásvételi szerződésben foglalt vételár két százaléka, ha a betelepülőre nem vonatkozik a törvényben meghatározott mentesség. Az ingatlanhirdetéseket figyelve az látható, hogy a településen jelenleg eladásra kínált mintegy 160 ingatlan közül a legolcsóbb 30 millió forintba kerül, a legdrágább 446 millióba, az átlagár 107 millió forint.

Ha tehát valaki egy ilyen átlagos ingatlant kíván megvásárolni, akkor további 2,1 millió forintot kell befizetnie az önkormányzat számlájára,

ha pedig a vásárló nem teljesíti a rendeletben foglalt feltételeket az ingatlanszerzés során, a polgármester „jogellenes betelepülés” címen a vételár 0,2 százalékát kitevő bírságot szab ki.

Révfülöpön teljesen máshogy gondolják

A déli parti Balatonföldvárral ellentétes oldalon fekvő északi parti Révfülöpön ellentétesen vélekednek. Olyannyira, hogy 

az önkormányzat egyik legfőbb célja éppenséggel a lakosságszám növelése, hogy ezzel segítsék az óvoda és az iskola biztonságos működtetését 

– számolt be Kondor Géza, a település polgármestere a HírBalatonnak.

Fotó: revfulopinfo.hu

Révfülöp állandó lakossága jelenleg 1248 fő, és a nagyközség nem kívánja korlátozni a beköltözést, sőt alig várja, hogy a még rendelkezésre álló, privatizációból, kárpótlásból származó területekből végre építési telkeket alakíthassanak ki a tulajdonosok.

Mi több, a helyi építési szabályzatot is ehhez alakítják – közölte Kondor Géza, aki arról is beszélt, hogy sok más településhez hasonlóan Révfülöpre is jellemző, hogy a nagyvárosokban tanulmányokat kezdő fiatalok jelentős hányada nem tér vissza. Ezért minden önkormányzati ciklusban tervezi a település, hogy kedvezményes telkekkel, letelepedést segítő intézkedésekkel, vagy bérlakásokkal csábítsa a fiatalokat.

 


