Balatoni bebírók: van, ahol milliókat fizettetnek velük, máshol tárt karokkal várják a betelepülőket

Az úgynevezett települési beköltözési korlátozás egy új jogi eszköz. Az erről szóló törvény 2025. július elsején lépett hatályba, és lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok – a helyi közösség önazonosságának védelmére hivatkozva – rendeletben szabályozzák, kik, milyen feltételekkel költözhetnek be a településükre.

Az elgondolás lényege, hogy a helyi közösségek megóvhassák saját karakterüket, hagyományaikat, életmódjukat, illetve, hogy megakadályozzák a spekulatív ingatlanvásárlásokkal járó nem kívánt hatásokat, például az ingatlanár-növekedést vagy a lakosságszerkezet változását.

Nem kötelező bevezetni

Fontos, hogy a törvény nem ír elő kötelező korlátozást, hanem egyszerűen csak lehetővé teszi, hogy az adott helyi közösség döntse el, akarja-e ezt az eszközt alkalmazni.

Lehetőség nyílt az önazonosság védelmére

A beköltözési korlátozás, hivatalos nevén a helyi önazonosság védelméről szóló törvény olyan jogi eszközöket ad az önkormányzatok kezébe, amelyekkel szabályozhatják az újonnan betelepülni kívánók lehetőségeit:

Az önkormányzat rendeletben meghatározhatja, hogy kik minősülnek betelepülőnek. Például az olyan természetes személy, aki korábban nem rendelkezett ott lakcímmel vagy ingatlannal.

Az új beköltözők számára bizonyos feltételek előírhatók, például büntetlen előélet, korábbi lakcím megszüntetése.

Az ingatlanvásárláshoz vagy lakcím létesítéséhez hozzájárulás fizetését is előírhatják.

Elővásárlási jog érvényesíthető a helyi lakosok vagy az önkormányzat részére.

A szabályozást nem feltétlenül kell az egész településre érvényesíteni.

A jogszabályt nem lehet utólag, már lezárt ingatlanügyletekre alkalmazni.

Vannak kivételek, például a csok-támogatással vásárlók, illetve állami és önkormányzati alkalmazottak esetén a törvény mentességet biztosíthat.

Balatonföldvár gyorsan lecsapott a lehetőségre

A Balaton-parti települések közül először Balatonföldvár hozott önazonossági rendeletet, amelynek preambulumában a következőt hangsúlyozzák:

Célja a helyi közösség szempontjából alapvető fontosságú – a települést alapító Széchenyi-család teremtette hagyományok, mint önazonosságot alkotó – védelemre érdemes települési értékek megőrzése.

A rendelet november 5-én lép hatályba, a hozzájárulás mértéke pedig az adásvételi szerződésben foglalt vételár két százaléka, ha a betelepülőre nem vonatkozik a törvényben meghatározott mentesség. Az ingatlanhirdetéseket figyelve az látható, hogy a településen jelenleg eladásra kínált mintegy 160 ingatlan közül a legolcsóbb 30 millió forintba kerül, a legdrágább 446 millióba, az átlagár 107 millió forint.

Ha tehát valaki egy ilyen átlagos ingatlant kíván megvásárolni, akkor további 2,1 millió forintot kell befizetnie az önkormányzat számlájára,

ha pedig a vásárló nem teljesíti a rendeletben foglalt feltételeket az ingatlanszerzés során, a polgármester „jogellenes betelepülés” címen a vételár 0,2 százalékát kitevő bírságot szab ki.