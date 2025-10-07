Apad a Balaton: elárulták a kutatók, hogy valóban kiszárad-e Magyarország tengere, vagy sem

Ezt többek között azzal magyarázzák, hogy a Balaton sekély, széljárta tó, amelyben a vízszint évről évre a csapadékviszonyok, a párolgás és a befolyó vizek mennyiségének függvényében változik. Hozzáfűzik, 70 centiméter alatti vízszintek a korábbi évtizedekben is többször előfordultak – például 2002-ben és főként 2003-ban, amikor is a siófoki vízmérce mindössze 23 centimétert mutatott, mégis kiváló volt a vízminőség ebben az évben, és a nyári szezon is gond nélkül lezajlott.

Ráadásul a tudományos tapasztalat azt mutatja, hogy a tartósan magas vízszint nem feltétlenül kedvez az élővilágnak, sőt, bizonyos körülmények között akár kedvezőtlen hatással is lehet a vízminőségre – magyarázzák, és rávilágítottak arra is, hogy