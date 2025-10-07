A tó vízszintjének ingadozása természetes folyamat, a 70 centiméter alatti érték pedig nem jelent veszélyt a tó élővilágára vagy vízminőségére nézve – olvasható a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet állásfoglalásában.
Apad a Balaton: elárulták a kutatók, hogy valóban kiszárad-e Magyarország tengere, vagy sem
És azt is, hogy mi húzódhat a háttérben.
Ezt többek között azzal magyarázzák, hogy a Balaton sekély, széljárta tó, amelyben a vízszint évről évre a csapadékviszonyok, a párolgás és a befolyó vizek mennyiségének függvényében változik. Hozzáfűzik, 70 centiméter alatti vízszintek a korábbi évtizedekben is többször előfordultak – például 2002-ben és főként 2003-ban, amikor is a siófoki vízmérce mindössze 23 centimétert mutatott, mégis kiváló volt a vízminőség ebben az évben, és a nyári szezon is gond nélkül lezajlott.
Ráadásul a tudományos tapasztalat azt mutatja, hogy a tartósan magas vízszint nem feltétlenül kedvez az élővilágnak, sőt, bizonyos körülmények között akár kedvezőtlen hatással is lehet a vízminőségre – magyarázzák, és rávilágítottak arra is, hogy
ha a vízszint tartósan magas, akkor a parti zóna élőhelyei fokozatosan leépülhetnek, ami hosszabb távon az ökoszisztéma sokféleségét veszélyezteti.
Ezek mellett arról is beszámoltak, hogy a kutatásaik szerint az alacsony vízállás nem okoz algásodást a tó egészére nézve, és bár előfordulhat, hogy a vízszint apadása esetén bizonyos fonalas zöldalgák nagyobb mennyiségben jelenhetnek meg a sekély területeken, főleg a déli parton, ez azonban teljesen veszélytelen jelenség, amelyről már a múlt század első feléből is találhatunk beszámolókat.
Hozzáfűzik, a lebegő algák mennyisége két évben – 2019-ben és 2021-ben – haladta meg az Egészségügyi Világszervezet által szabott határértéket, ez viszont nem függött össze közvetlenül a vízszinttel.
Úgy vélik továbbá, hogy nincs ok aggodalomra, de van ok az odafigyelésre, ugyanis a klímánk változik, amire kifejezetten érzékenyen reagálnak az olyan sekély vizes ökoszisztémák, mint amilyen a Balaton is. Hozzáfűzik, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet folyamatosan monitorozza a tó állapotát, élővilágát, a döntéshozókat pedig tudományosan megalapozott adatokkal támogatja.
Leszögezték továbbá, hogy a most tapasztalható alacsony vízszint nem a tó kiszáradását vetíti előre, hanem annak természetes működését jelzi, azonban nagyon fontos az okok és a következmények tudományos mélységű kutatása.
Nagyon sürgősen szükség van a kritikus állapotok esetén adható megoldások elemzésére és azok előkészítésére
– írták.
Sorozatgyilkosért rajongott az egyetemista, aki brutálisan megölt egy hajléktalant
A lakásában, előre megfontoltan követte el a rémtettet.
Harmincezer kollégista életét teszik komfortosabbá
Harminc felsőoktatási kollégiumot korszerűsítenek 317 millió forintból.
A vagyonadó egy mézesmadzag, hamisított mézbe áztatva + videó
Új adókat vezetne be a Tisza – mutatott rá Szentkirályi Alexandra.
Már hétszázezer ember megkapta a nemzeti konzultációs ívet
A következő hetekben mindenki megkapja a lehetőséget, hogy elmondja a véleményét.
