Kövér László: Erkölcsi kötelezettség azok felé fordulni, akik támogatásra szorulnak

A gazdasági élet szereplőinek fontos feladata és erkölcsi kötelezettsége azok felé fordulni, akik támogatásra szorulnak – mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesületének elnöke az MBH Bank és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ösztöndíjátadó ünnepségén kedden Budapesten.

Ösztöndíjátadó ünnepség az MBH Bank budapesti székházában. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Kövér László a rászoruló, tehetséges gyerekeket támogató ösztöndíjak átadása előtt arról beszélt: a 28. alkalommal megrendezett ünnepség lehetőség, hogy a támogatók és az ösztöndíjasok személyesen találkozzanak, és köszönetet mondjanak egymásnak.

Elsőként köszönetet mondott a támogatóknak, akik lehetővé teszik, hogy a rászoruló gyermekek könnyített anyagi feltételek mellett tanuljanak.

A már végzett ösztöndíjasok között vannak pilóták, egyetemi oktatók, amerikai egyetemi ösztöndíjjal továbbtanuló hallgatók

– tette hozzá.

A házelnök szerint a második köszönet azoknak a szülőknek jár, akik fontosnak tartják, hogy gyermekeiket ösztönözzék a Jóistentől kapott tehetségük kibontakoztatására. A harmadik köszönet pedig a gyerekeké, akiknek sikerült eleget tenniük az ösztöndíjprogram szigorú feltételeinek, és akik teljes odaadással, szorgalommal, fegyelemmel és alázattal teszik a dolgukat az iskolákban és azon túl.

Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke arról beszélt:

az elmúlt 28 évben a legkevesebb a nyolcvanszoros, a legtöbb a 110-szeres túljelentkezés volt az ösztöndíjprogramra, tehát tényleg csak a legokosabb gyerekek nyerhetik el a támogatást.

Ismertette azt is: ha egy ösztöndíjasnak 4,5 alá süllyed a tanulmányi eredménye, akkor egyszer figyelmeztetést kap, utána kikerül a programból. Ez azonban szerencsére nagyon ritkán fordul elő – jegyezte meg.

Elmondta azt is: már több mint negyvenen végeztek, akik között van nagyon sikeres közgazdász, a Svéd Állami Operaház szólótáncosa és Fulbright-ösztöndíjjal Amerikában tanuló atomfizikus is.

Egerszegi Ádám, az MBH Bank digitalizációért és operációért felelős vezérigazgató-helyettese arról beszélt: az MBH Bank a gazdaság egyik meghatározó szereplőjeként igyekszik mindent megtenni a társadalmi felelősségvállalás keretében megfogalmazott, előremutató célokért.