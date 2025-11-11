Kövér LászlóösztöndíjprogramNemzetközi Gyermekmentő Szolgálat

Kövér László: Erkölcsi kötelezettség azok felé fordulni, akik támogatásra szorulnak

Kövér László, az Országgyűlés elnöke, illetve a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesületének elnöke az MBH Bank és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ösztöndíjátadó ünnepségén erkölcsi kötelezettségnek nevezte azok felé fordulni, akik támogatásra szorulnak.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 11. 19:49
A gazdasági élet szereplőinek fontos feladata és erkölcsi kötelezettsége azok felé fordulni, akik támogatásra szorulnak – mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesületének elnöke az MBH Bank és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ösztöndíjátadó ünnepségén kedden Budapesten.

Budapest, 2025. november 11. Kövér László, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület elnöke, az Országgyűlés elnöke, Egerszegi Ádám, az MBH Bank digitalizációért és operációért felelős vezérigazgató-helyettese és Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke (b-j) ösztöndíjat ad át az MBH Bank és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ösztöndíjátadó ünnepségén az MBH Bank budapesti székházában 2025. november 11-én. A szolgálat, az MBH, a Waberer's International és más mecénások támogatásával 160 hátrányos helyzetű tehetséges gyermek részesül ösztöndíjban. MTI/Kocsis Zoltán
Ösztöndíjátadó ünnepség az MBH Bank budapesti székházában. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Kövér László a rászoruló, tehetséges gyerekeket támogató ösztöndíjak átadása előtt arról beszélt: a 28. alkalommal megrendezett ünnepség lehetőség, hogy a támogatók és az ösztöndíjasok személyesen találkozzanak, és köszönetet mondjanak egymásnak.

Elsőként köszönetet mondott a támogatóknak, akik lehetővé teszik, hogy a rászoruló gyermekek könnyített anyagi feltételek mellett tanuljanak. 

A már végzett ösztöndíjasok között vannak pilóták, egyetemi oktatók, amerikai egyetemi ösztöndíjjal továbbtanuló hallgatók

 – tette hozzá.

A házelnök szerint a második köszönet azoknak a szülőknek jár, akik fontosnak tartják, hogy gyermekeiket ösztönözzék a Jóistentől kapott tehetségük kibontakoztatására. A harmadik köszönet pedig a gyerekeké, akiknek sikerült eleget tenniük az ösztöndíjprogram szigorú feltételeinek, és akik teljes odaadással, szorgalommal, fegyelemmel és alázattal teszik a dolgukat az iskolákban és azon túl.

Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke arról beszélt: 

az elmúlt 28 évben a legkevesebb a nyolcvanszoros, a legtöbb a 110-szeres túljelentkezés volt az ösztöndíjprogramra, tehát tényleg csak a legokosabb gyerekek nyerhetik el a támogatást. 

Ismertette azt is: ha egy ösztöndíjasnak 4,5 alá süllyed a tanulmányi eredménye, akkor egyszer figyelmeztetést kap, utána kikerül a programból. Ez azonban szerencsére nagyon ritkán fordul elő – jegyezte meg.

Elmondta azt is: már több mint negyvenen végeztek, akik között van nagyon sikeres közgazdász, a Svéd Állami Operaház szólótáncosa és Fulbright-ösztöndíjjal Amerikában tanuló atomfizikus is.

Egerszegi Ádám, az MBH Bank digitalizációért és operációért felelős vezérigazgató-helyettese arról beszélt: az MBH Bank a gazdaság egyik meghatározó szereplőjeként igyekszik mindent megtenni a társadalmi felelősségvállalás keretében megfogalmazott, előremutató célokért.

Azt is mondta: 

az ösztöndíj nemcsak a gyerekeket érinti, hanem azt a közösséget is, melynek az ösztöndíjasok a tagjai.

Erdélyi Barna, a Waberer’s International igazgatósági tagja elmondta: a Waberer’s 2007 óta vesz részt a programban. Meglátása szerint

 az ösztöndíj nemcsak egy támogatás, hanem egy olyan híd, amely a jövőbe, a lehetőségekhez vezethet. 

Az ösztöndíjról szóló oklevéllel pedig azt szeretnék üzenni a nyerteseknek, hogy hisznek bennük, bíznak abban, hogy tudnak ezzel a lehetőséggel élni – fogalmazott.

Az ösztöndíjprogramot 1997-ben alapította az MBH (akkori MKB) Bank és a Gyermekmentő Szolgálat a rászoruló, kiválóan tanuló gyerekek támogatására. A programhoz az évek során számos cég és magánszemély csatlakozott, így ma már 160 tanulónak nyújtanak támogatást. Az ünnepségen harmincan vehették át első alkalommal az ösztöndíjat.

Az MBH Bank száz, a Waberer’s International negyven, a programhoz 2023-ban csatlakozott SB Dyanamic négy diákot támogat, a Győztesnek születtem nevű ösztöndíjban öt diák részesül, a Zsidai-csoport négy fiatalt támogat. Az idei évtől csatlakozott a programhoz a Lipóti Pékség Kft., amely öt, valamint a Win Online Europe Kft., amely további két fiatal tanulmányait támogatja – olvasható a sajtóanyagban.

Az ösztöndíjra azok a tanulók pályázhatnak, akik az általános iskola első és második osztályát elvégezték, tanulmányi átlaguk 4,5 fölött van, és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 55 ezer forintot. A jó tanulmányi eredmény megőrzése esetén a diákok a mesterdiploma megszerzéséig kaphatják az ösztöndíjat.

 

 

Borítókép: Kövér László, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület elnöke (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

