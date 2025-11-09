Kőrösi Csoma SándornemzetpolitikaprogramLatin-AmerikaAusztráliapályázat

Nemzetépítő ösztöndíjasok jelentkezését várja az államtitkárság + videó

Hétfőtől lehet jelentkezni a Kőrösi Csoma Sándor-program új felhívására – jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára vasárnap a Facebook-oldalán.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 09. 10:49
Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Magyar Állandó Értekezlet ülésén tartott sajtótájékoztatón a Várkert Bazárban 2025. október 16-án. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a videós bejegyzésben azt mondta: azok jelentkezését várják, akik elmúltak 18 évesek, és szívesen eltöltenének kilenc hónapot 

  • Ausztrália, 
  • Új-Zéland,
  • Dél-Afrika 
  • vagy Latin-Amerika 

valamelyik magyar közösségénél, segítenék a helyi közösségeket magyar identitásuk erősítésében.

Az államtitkár jelentkezésre biztatta azokat, akiknek fontos a magyarság ügye, jártasak a közösségszervezésben, van átadható tudásuk az egyházi, cserkész-, oktató-nevelői munka vagy a hagyományőrzés területén. 

Hozzátette, 

november 10-től november 30-ig várják a pályázókat nemcsak Magyarországról, hanem a határon túlról is.

A pályázat részletes leírása – amelyet az államtitkár hozzászólásban csatolt a bejegyzéséhez – a Kőrösi Csoma Sándor-program honlapján érhető el.

 

Borítókép: Résztvevők a Kőrösi Csoma Sándor-program és Petőfi Sándor-program ösztöndíjasainak zárókonferenciáján Budapesten, az Aranytíz Kultúrházban 2023. június 26-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

 

