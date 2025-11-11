Így tántorítja el a pénzügyi védőpajzs a fizetőeszköz bedőlésére számító spekulatív befektetőket

spekulációOrbán ViktorDonald Trump

A deviza swap csatorna, vagy pénzügyi védőpajzs nem tévesztendő össze a hitellel, és az az állítás is téves, miszerint csak a válságközeli gazdaságok kötnek devizacsere-csatorna megállapodást. Ezeket a szakmai tévedéseket teszi helyre Facebook-bejegyzésében az Oeconomus gazdaságkutató elemzője.

2025. 11. 11. 19:04
forint, euró, árfolyam, forint árfolyam
Illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
A deviza swap csatorna egyfajta rendelkezésre állás abban az esetben, ha valamely partnerországot jelentős gazdasági válság vagy pedig spekulatív támadás érné. Ilyen esetben a felek egy előre meghatározott árfolyamon és összegben kicserélik egymás fizetőeszközét, orvosolva ezzel az érintett ország devizahiányát. Így kivédhető a más pénznemben fennálló állampapírok fizetésképtelensége, a jegybanknak feltöltődik a devizatartaléka, illetve javul az ország védekező képessége a hirtelen árfolyam-ingadozásokkal szemben – írja Facebook-bejegyzésében Horváth Sebestyén, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. 

Felidézi: a Donald Trumppal való csúcstalálkozón ilyen együttműködési forma jött létre hazánk és az Egyesült Államok között. Globálisan 43, többnyire fejlett gazdaságú országnak van aktív devizacsere-csatornája.

Elmondása szerint legtöbbször sosem kerül sor a devizacsatorna alkalmazására, 

a fizetőeszköz stabilitását már a csatorna létrehozása is elő tudja idézni, eltántorítva a fizetőeszköz bedőlésére számító spekulatív befektetőket.

 Így az érintett országok egyfajta védőpajzsot tartanak egymás köré a devizahiány elkerülése érdekében.

Felhívja a figyelmet: ez véletlenül sem tévesztendő össze a hitellel, ahol a kölcsönfelvevő egyoldalú visszafizetési-kötelezettséggel rendelkezik. A devizacsere-ügyletnél mindkét fél visszafizeti az elcserélt pénzösszeget. Célja nem a segély nyújtása, hanem a devizalikviditás fokozása.

Téves az az állítás, miszerint csak a válságközeli gazdaságok kötnek devizacsere-csatorna megállapodást; az Egyesült Államok Európán belül az EKB-n keresztül minden euróövezeti tagállammal, illetve Svájccal és az Egyesült Királysággal is rendelkezik ilyen aktív együttműködési formával, kontinensünkön kívül pedig például Kanadával, Japánnal vagy Kínával – jelezte az elemző. 

