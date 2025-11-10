Elveszik a spekulánsok kedvét, hogy a forint ellen fogadjanak ‒ Magyar Péter kampányának egyik legfontosabb elemét semmisíti meg a pénzügyi védőpajzs

A pénzügyi védőpajzs nem csupán pénzt jelent; egyszersmind hitelességet, koordinációt és bizalmat is. Egy ilyen védőpajzs azt a közös meggyőződést fejezi ki, hogy egy ország szükség esetén a másik segítségére siet, ha spekulatív támadások érik annak valutáját vagy pénzügyi piacait ‒ fogalmaz friss kommentárjában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

Kiemelt védelmet remélhet a hazai deviza a pénzügyi védőpajzstól. / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Pénzügyi védőpajzs nélkül sérülékeny lehet ezekkel a támadásokkal szemben az ország

Az Oeconomus elemzésében emlékeztet, 2022 októberében Virág Barnabás, az MNB alelnöke a folyó fizetési mérleg hiányára és a spekulációs nyomásra hivatkozva figyelmeztetett a forint gyengülésének veszélyeire. Rámutatott, hogy az elmúlt hetek devizapiaci trendje – a forint gyengülése – a középtávú inflációs kilátásokat is veszélyeztette, mivel piaci stabilitás nélkül nem várható árstabilitás sem. Akkoriban a folyó fizetési mérleg hiánya a forint gyengülésének irányába hatott, miközben a forint elleni spekulatív pozíciók gyorsan épültek fel. A két hatás egymást erősítette, ezért szükségessé vált a beavatkozás. Ma a folyó fizetési mérleg már többletet mutat, ám a forint elleni spekuláció lehetősége továbbra is fennáll.

A devizával szembeni spekuláció azt jelenti, hogy befektetők olyan pozíciókat vesznek fel, amelyek nyereséget hoznak, ha az adott deviza gyengül. Más szavakkal, a spekuláns arra fogad, hogy a valuta értéke csökkenni fog, és pénzügyi érdeke is ezt szolgálja.

Ez a gyakorlatban így működik:

Shortolás a devizapiacon: A kereskedő kölcsönveszi a devizát (például a forintot), eladja, és másik valutát vásárol. Ha a forint gyengül, olcsóbban vásárolhatja vissza, így nyereséget realizál.

Derivatívák alkalmazása (határidős ügyletek, opciók, forwardok): A befektetők olyan eszközöket vásárolnak, amelyek értéke nő a forint gyengülésével.

Carry trade fordított irányban: A befektetők lezárhatják korábbi, forintban tartott hozamkereső pozícióikat, ha instabilitást vagy kamatcsökkentést várnak – ezzel a forintot eladják, ami további gyengülést okozhat.

Forintban denominált eszközök eladása: Például HUF-állampapírok vagy vállalati kötvények eladása is nyomást gyakorolhat a devizára.

Normál körülmények között a spekulánsok likviditást és hatékonyságot visznek a piacra: segítik az árfolyamok alkalmazkodását, és sokszor stabilizáló szerepük is van. A probléma akkor kezdődik, amikor a spekuláció egyirányúvá válik, azaz mindenki ugyanarra – a deviza gyengülésére – fogad. Ekkor önbeteljesítő válság alakulhat ki.