Elveszik a spekulánsok kedvét, hogy a forint ellen fogadjanak ‒ Magyar Péter kampányának egyik legfontosabb elemét semmisíti meg a pénzügyi védőpajzs

Az Egyesült Államok által hazánknak biztosított általános pénzügyi védőhálóról állapodott meg a hétvégén Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel. De mit is jelent egész pontosan az úgynevezett pénzügyi védőpajzs? Közben egyre inkább érthető Magyar Péter őrjöngése az üggyel kapcsolatban, hiszen komoly segítség lett volna a Tiszának, ha a választások előtt a spekulánsok sikerrel tudták volna támadni a forintot. Az MBH gyorselemzésében kiemeli, hogy mind az orosz energiahordozókat sújtó szankciók alóli mentesség, mind pedig a pénzügyi védőpajzs egy rossz forgatókönyv kiárazását jelenti.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 14:25
Orbán Viktor és Donald Trump a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én
A pénzügyi védőpajzs nem csupán pénzt jelent; egyszersmind hitelességet, koordinációt és bizalmat is. Egy ilyen védőpajzs azt a közös meggyőződést fejezi ki, hogy egy ország szükség esetén a másik segítségére siet, ha spekulatív támadások érik annak valutáját vagy pénzügyi piacait ‒ fogalmaz friss kommentárjában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

pénzügyi védőpajzs, Washington, 2025. november 8.
Kiemelt védelmet remélhet a hazai deviza a pénzügyi védőpajzstól. / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Pénzügyi védőpajzs nélkül sérülékeny lehet ezekkel a támadásokkal szemben az ország

Az Oeconomus elemzésében emlékeztet, 2022 októberében Virág Barnabás, az MNB alelnöke a folyó fizetési mérleg hiányára és a spekulációs nyomásra hivatkozva figyelmeztetett a forint gyengülésének veszélyeire. Rámutatott, hogy az elmúlt hetek devizapiaci trendje – a forint gyengülése – a középtávú inflációs kilátásokat is veszélyeztette, mivel piaci stabilitás nélkül nem várható árstabilitás sem. Akkoriban a folyó fizetési mérleg hiánya a forint gyengülésének irányába hatott, miközben a forint elleni spekulatív pozíciók gyorsan épültek fel. A két hatás egymást erősítette, ezért szükségessé vált a beavatkozás. Ma a folyó fizetési mérleg már többletet mutat, ám a forint elleni spekuláció lehetősége továbbra is fennáll.

A devizával szembeni spekuláció azt jelenti, hogy befektetők olyan pozíciókat vesznek fel, amelyek nyereséget hoznak, ha az adott deviza gyengül. Más szavakkal, a spekuláns arra fogad, hogy a valuta értéke csökkenni fog, és pénzügyi érdeke is ezt szolgálja.

Ez a gyakorlatban így működik:

  • Shortolás a devizapiacon: A kereskedő kölcsönveszi a devizát (például a forintot), eladja, és másik valutát vásárol. Ha a forint gyengül, olcsóbban vásárolhatja vissza, így nyereséget realizál.
  • Derivatívák alkalmazása (határidős ügyletek, opciók, forwardok): A befektetők olyan eszközöket vásárolnak, amelyek értéke nő a forint gyengülésével. 
  • Carry trade fordított irányban: A befektetők lezárhatják korábbi, forintban tartott hozamkereső pozícióikat, ha instabilitást vagy kamatcsökkentést várnak – ezzel a forintot eladják, ami további gyengülést okozhat. 
  • Forintban denominált eszközök eladása: Például HUF-állampapírok vagy vállalati kötvények eladása is nyomást gyakorolhat a devizára.

Normál körülmények között a spekulánsok likviditást és hatékonyságot visznek a piacra: segítik az árfolyamok alkalmazkodását, és sokszor stabilizáló szerepük is van. A probléma akkor kezdődik, amikor a spekuláció egyirányúvá válik, azaz mindenki ugyanarra – a deviza gyengülésére – fogad. Ekkor önbeteljesítő válság alakulhat ki.

Hoppon maradt Magyar Péter ‒ nem számíthat a spekulánsok „segítségére”

Magyar Péter ideges a pénzügyi védőpajzs miatt, amiben Orbán Viktor megállapodott Donald Trump amerikai elnökkel ‒ amit Deák Dániel megértéssel nyugtázott. A politológus egyúttal közölte: Magyar abban reménykedett, hogy majd brüsszeli segítséggel spekulációs támadásokat hajtanak végre a forint ellen. Illetve az uniós források visszatartásával annyira beszűkítik Magyarország gazdasági mozgásterét, hogy abból majd Magyar politikai hasznot tud húzni.

Ez azonban nem jött nekik össze, mert Amerika pénzügyi védőpajzsot nyújt Magyarországnak, ami azt jelenti, hogy a spekulációs támadásokat kivédik majd ‒ mutatott rá Deák Dániel hétfői Facebook-videójában, hozzátéve: ez a megállapodás már érezteti is pozitív gazdasági hatását, hiszen a forint árfolyama például kétéves csúcson jár.

MBH: A védőpajzs potenciálisan nagy támasz a magyar eszközök mögött

A magyar kormány az előző hétvégén több megállapodást is kötött Donald Trumppal, aminek piaci szempontból véleményünk szerint két igazán fontos része az orosz energiával szembeni szankciók alól való mentesség, illetve a pénzügyi védőháló ‒ közölte az MBH Bank a pénzügyi védőpajzzsal kapcsolatos hétfői gyorselemzésében. Bár utóbbival kapcsolatban egyelőre még nincsenek konkrétumok, potenciálisan nagy támaszt jelenthet a magyar eszközök mögött, míg az orosz energiára kivetett szankciók alóli mentesség egy rossz forgatókönyv kiárazását jelenti ‒ mutatnak rá.

Egyúttal hangsúlyozzák: mindkettő erősíti a forintot, bár a pénzügyi megállapodás hatásának mértéke valószínűleg az Argentínának nyújtott védőhálóhoz képest jóval kisebb lehet, mivel a magyar gazdaság fundamentumai sokkal jobbak a dél-amerikai országénál. A bejelentések hatására a forint erősödött, és nem kizárható további izmosodás sem a hazai fizetőeszközben.

A megállapodás kedvezőbb nemzetközi pénzügyi helyzetet teremt számunkra

Az, hogy a magyar valutát meg lehet támadni, hogy a magyar költségvetést nehéz helyzetbe lehet hozni, hogy a magyar gazdaságot finanszírozási oldalról lehet fojtogatni, ezt el lehet felejteni, ennek vége van. Ezt az amerikaiakkal mi megoldottuk ‒ mondta Orbán Viktor miniszterelnök a pénzügyi védőpajzs kapcsán.

„Ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot, annak pénzügyi rendszerét, akkor arra a szavukat adták az amerikaiak, hogy ebben az esetben a magyar pénzügyi stabilitást meg fogják védeni. Abban az esetben, ha Magyarországot egy ilyen külső, spekulációs vagy politikai támadás érné, akkor egy amerikai pénzügyi védőpajzzsal számolhatunk.” ‒ szögezte le a kormányfő.

Hangsúlyozta: ha a világ bármely sarkából indulna el pénzügyi támadás Magyarországgal szemben, akár ami az árfolyamunkat, akár az adósságbesorolásunkat érintené, annak az elhárításához rendelkezésünkre áll amerikai segítség.

Nem kell feladni a nagy gazdasági terveket

A miniszterelnök kiemelte: tehát Magyarországnak nemzetstratégiai jelentőségű nagy gazdasági terveket nem kell feladnia azért, mert Brüsszelből még szükségem van két-három évre, hogy minden forintot megszerezzek. Hozzátette, sem elhalasztani, sem átütemezni nem kell ezeket, „mindent meg tudunk valósítani”.

Orbán Viktor szerint ezt majd a forint árfolyamán és később a hitelfelvételeknél is lehet látni, de a nemzetközi pénzügyi piacon Magyarország pozíciója már a tárgyalások másnapján sokkal erősebb, mint volt. „Az amerikai pénzügyi védőpajzs megerősít bennünket, és kedvezőbb nemzetközi pénzügyi helyzetet teremt a számunkra” ‒ jelentette ki a kormányfő újságírói kérdésekre válaszolva.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

