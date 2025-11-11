Az esti órákban jelentős késésekre kell számítani a ceglédi vasútvonalakon

A ceglédi vasútvonalakon (Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony, BudapestvCegléd–Szeged) az esti órákban jelentősen hosszabb eljutási időre, késésekre, pótlóbuszos átszállásra, kimaradó és rövidebb útvonalon közlekedő járatokra kell számítani – írta a Mávinform kedden este a Facebook-oldalán.

Fotó: MTVA/Jászai Csaba

Kedden kora este Cegléd állomás Szolnok felőli végén egy rakodógép beleakadt a felsővezetékbe, majd leszakította azt – írták. A vonatforgalom mintegy egy órán át szünetelt az állomáson, 19.45-től jelentős korlátozással indulhatott újra a forgalom, de csak a főváros irányába.

A fővárosból Szolnokra, illetve ellenkező irányba utazóknak javasolják, hogy az újszászi vonalon közlekedő vonatokat vegyék igénybe. A ceglédi vonalra érvényes jegyeket ezen járatokon is elfogadják.