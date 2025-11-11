vasútvonalmávinformfelsővezeték

Az esti órákban jelentős késésekre kell számítani a ceglédi vasútvonalakon

Egy rakodógép beleakadt a felsővezetékbe, majd le is szakította azt – közölte a Mávinform. A vonatforgalom csupán jelentős korlátozással indulhatott el, indulás előtt ezért mindenki tájékozódjon, ha ezen a vonalon utazik.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 11. 21:35
A ceglédi vasútvonalakon (Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony, BudapestvCegléd–Szeged) az esti órákban jelentősen hosszabb eljutási időre, késésekre, pótlóbuszos átszállásra, kimaradó és rövidebb útvonalon közlekedő járatokra kell számítani – írta a Mávinform kedden este a Facebook-oldalán.

Cegléd, 2022. december 7. A MÁV Start Zrt. egyik, a főváros Nyugati pályaudvaráról érkező és Nyíregyházára tartó Stadler FLIRT személyvonata megérkezik az alföldi város vasútállomására. MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Fotó: MTVA/Jászai Csaba

Kedden kora este Cegléd állomás Szolnok felőli végén egy rakodógép beleakadt a felsővezetékbe, majd leszakította azt – írták. A vonatforgalom mintegy egy órán át szünetelt az állomáson, 19.45-től jelentős korlátozással indulhatott újra a forgalom, de csak a főváros irányába.

A fővárosból Szolnokra, illetve ellenkező irányba utazóknak javasolják, hogy az újszászi vonalon közlekedő vonatokat vegyék igénybe. A ceglédi vonalra érvényes jegyeket ezen járatokon is elfogadják.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

