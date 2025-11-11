Kiállt a liberális elit Iványi Gábor mellett

Tüntetők gyűltek össze kedden este a budapesti Dankó utcában, az Oltalom Karitatív Egyesület székhelye előtt, hogy kiálljanak Iványi Gábor mellett. Ellene és több politikus ellen is vádat emeltek a múlt héten csoportosan elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak miatt.

A pódiumon először Fekete-Győr András szólalt fel, aki kijelentette, hogy azért gyűltek össze, mert Iványit és közösségét „aljas támadás érte a hatalom részéről”. Mint ismert:

a Fővárosi Nyomozó Ügyészség hét személy, köztük Iványi Gábor ellen emelt vádat a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, miután a lelkész a társaival a vád szerint 2022-ben a Dankó utcai ingatlannál zajló pénzügyőri intézkedés során csoportosan akadályozta a hatóságot.

Az ügy a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának költségvetési csalás miatt indított eljárásához kapcsolódik.

A Momentum bukott elnökét a színésznő, Fullajtár Andrea követte a színpadon.

A beszédek sorát az SZDSZ-alapító Haraszti Miklós folytatta, aki jelezte, hogy meg kell védeni Iványit, „aki mindig mindenkit megvédett.” Szerinte a kormány azért változtatta sorozatosan az egyházi törvényt, hogy keresztbe tegyen Iványinak. A résztvevők között megjelent a Tiszához verődött feminista, Mérő Vera, a trombitás ellenzéki botrányhős, Szabó Bálint, valamint több MSZP-s politikus is.

Színpadra lépett a már-már mártírként kezelt főpolgármester is.

Karácsony Gergely elmondta: a feje tetejére állított államot vissza kell állítani a talpára. Mielőtt Tamás Gáspár Miklóstól idézett volna, és rablóbandának nevezte volna „a rendszert”, kijelentette:

Ne tűrjük, hogy bántsák Iványi Gábort!

Bródy János sem hiányozhatott a színpadról. Rövid előadása után maga Iványi Gábor lépett a tüntetők elé. A lelkész kijelentette:

büszke azokra, akik miatta váltak célponttá.

Ugyanakkor sérelmezte, hogy a liberális sajtó is átvette az ügyészség narratíváját, és súlyos gazdasági csalásokról írt az őt ért vádak kapcsán.

Mint elmondta, 1977-ben is kapott felfüggesztett börtönbüntetést. „A belső szabadságomat sem elvenni, sem megszerezni nem lehet” – hangoztatta.