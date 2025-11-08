Magyar PéterTisza-adatbotrányMérő Vera

A liberális világ gyávasága rajzolódik ki a Tisza adatbotrányából

Az Ellenpont főszerkesztő-helyettesének véleménycikke szerint az adatszivárgási ügy rátapintott a liberális elit legfájóbb pontjára: a mindent átható gyávaságukra és az ebből következő meghasonlásukra.

2025. 11. 08. 17:34
A napokban történt, hogy kétszázezer magyar állampolgár adatai kikerültek az internetre. Olyan emberekről van szó, akik a szabad idejüket nem sajnálva hajlandók segíteni egy politikai pártnak, nevezetesen a Tiszának. Önként regisztráltak egy pártapplikációra, és önként jelentkeztek pártfeladatokra. Önként lettek pártaktivisták – olvasható az Ellenpont cikkében.

A portál szerint olyanok is lelepleződtek, akik ezt a legkevésbé sem szerették volna. Azok, akik hosszú éveket öltek abba, hogy a pártoktól függetlennek mutassák magukat, miközben a legdurvábban támadták a kormányt. Éppen ezért nemcsak az a tanulságos az adatszivárgási ügyben, hogy kik szerepelnek a listán, hanem az is, ahogyan ezek az emberek a lebukásukra reagáltak.

Az Ellenpont megnézte, hogy hogy kik regisztráltak „fű alatt” Magyar Péterék ukrán fejlesztésű applikációjára. Nagy meglepetés nem volt a történetben: a régi gyurcsányista meg SZDSZ-es politikusokon kívül felbukkantak a baloldal legújabb képviselői is.

Köztük volt Mérő Vera feminista, mélyliberális Facebook-blogger is.

Kevesen ismerik, de a cikk szerint Mérő a magyar közélet egyik legkártékonyabb szereplője. 

A benne lakozó gyűlöletből él, azért fizetik, hogy reggeltől estig pocskondiázza a kormányt. Mérő tökéletes választás a feladatra, hiszen mindenre kapható, nincsenek erkölcsi korlátai: éveken át a bántalmazott nők szószólója volt, most mégis egy, a feleségét bántalmazó politikust, Magyar Pétert támogat

– fogalmazott Bordács Bálint a véleménycikkében.

Az Ellenpont főszerkesztő-helyettese szerint az egész nővédelem tehát csak egy hamis póz volt, mert akkor éppen így próbálta hitelesnek, pártfüggetlennek eladni magát. 

Mérő Vera a liberális világ áhítattal csodált hőse, egy elvek nélküli pózer. Ez most is kiderült, hiszen a maga módján megtagadta Magyar Pétert és a Tiszát, miközben saját két kezével nyújtotta át az adatait a pártnak. Finoman, cinikusan, ahogyan az a belvárosi liberális körökben divatos

– fogalmazott.

Mérő Veráék valójában a hátuk közepére sem kívánják Magyar Pétert. A liberális elit mélységesen lenézi ezt az ugribugri, suttyó, agresszív embert, aki nőket bántalmaz, és komolyabb gondolatok híján pózerkedik a közösségi médiában. Egész egyszerűen kellemetlen számukra a társasága

– tette hozzá.

Mérő Veráék esetében nincs ilyen opció: a finanszírozók úgy döntöttek, hogy most éppen ezzel az influenszeresített, finomhangolt Jakab Péterrel kellene választást nyerni. Túl csábító, túl kényelmes azonban a belvárosi értelmiségi lét akolmelege ahhoz, hogy Mérő Veráék kiálljanak magukért. Meg nekik már amúgy is mindegy, annyi kanyart bevállaltak már, hogy egy újabb nem oszt, nem szoroz. Szolgálták ők már a színtelen-szagtalan Bajnai Gordont, a tehetetlen, bárgyúmosolyú Karácsony Gergelyt, a zsidókat becsmérlő, a cigányokat levegővétel nélkül gyalázó Jakab Pétert, az összevissza beszélő Márki-Zay Pétert

– vélekedett az Ellenpont főszerkesztő-helyettese.

Szerinte a liberális elit mindent feladott, és mint önálló entitás évek óta nem létezik. Fizetett emberek darabszámra. A liberális elitnek nincsenek értékei, csak eszközei és céljai: mindegy, hogy hogyan, kivel, mikor, de valaki buktassa már meg a kormányt. Ez sem több, sem kevesebb, mint amit a világról gondolnak.

Az adatszivárgási ügy rátapintott a legfájóbb pontjukra: a mindent átható gyávaságukra és az ebből következő meghasonlásukra. Nem tudnak már senki és semmi mellett őszintén kiállni. Csak és kizárólag érdekből. Ez Mérő Veráék igazi tragédiája

– fogalmazott Bordács.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

 

