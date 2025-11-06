Rendkívüli

Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek: Nyitunk egy új fejezetet az amerikai–magyar együttműködés és szövetség nagykönyvében

Szörényi Leventekönyvbemutatócsatári bence

Szörényi Levente szerint nem igaz Bródy János sztorija, maradt húr a gitáron

Prominens társaság gyűlt össze Csatári Bence új kötetének a bemutatóján a Rockmúzeumban. A teljesség igénye nélkül ott volt Dolly, Szörényi Levente, Pataky Attila, Varga Miklós és Vörös István is. A lelkesedés nemcsak a szerzőnek, hanem annak is köszönhető, hogy róluk, illetve formációikról is gazdagon szó esik a Hangadók és hangfogók című kötetben.

Kató Lenke
2025. 11. 06. 19:00
Szörényi Levente Csatári Bence új Hangadók és hangfogók című könyvének a bemutatóján Fotó: Ladóczki Balázs
Nemrégiben jelent meg Bognár Zoltán magánkiadásában Csatári Bence, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága kutatójának legújabb kötete Hangadók és hangfogók címmel. A kádári–aczéli könnyűzenei politika alul- és felülnézetből alcímet viselő könyv megalkotói célul tűzték ki, hogy bemutatják, hogyan működött anno a kultúrpolitika: mikor és mibe szóltak bele a kor nagy hatalmú cenzorai, milyen legendás fesztiválokat és koncerteket tartottak ebben az időszakban és hogyan történhetett, hogy néha egy lemez egyetlen dalának egyetlen sora is a kiadás visszahívását vonhatta maga után. Hiszik vagy sem, de még a lemezborítók milyenségébe is beleszóltak a hatalmasok.

Szörényi Levente
Csatári Bence, Szörényi Levente és Bognár Zoltán (Fotó: Ladóczki Balázs)

A könyvbemutató elején elcsíptük a szerzőt, ugyanis szerettük volna megtudni tőle, mint a Kádár-rendszer könnyűzenei politikájának szakavatott ismerőjétől, akinek még a Magyar Nemzet hasábjain is jelentek meg írásai a témában (ezek egyébként helyet is kaptak az új kötetben), hogy mit gondol, melyik zenésszel, együttessel bántak a legmostohábban a kommunisták. 

Hangadók és hangfogók
Csatári Bence, a Hangadók és hangfogók című kötet szerzője (Fotó: Ladóczki Balázs)

– Ez egy nagyon sarkos kérdés, így két választ adok. Egyrészt azt, hogy a vidéki együttesek nem biztos, hogy egyáltalán szóhoz juthattak. Egy kiskunhalasi vagy egy csongrádi zenekar nem biztos, hogy egyáltalán publikáláshoz juthatott, holott lehet, hogy voltak közöttük is Illés- vagy Omega-szintű tehetségek. Erről talán az itt jelen lévő Pataky Attila tudna a legtöbbet mesélni, hogy ők mennyit szenvedtek attól, amikor 180 kilométert utaztak Budapestre, de meg tudták csinálni a maguk karrierjét. Nekik sikerült, sok száz másik zenekarnak pedig nem. Másrészt az, hogy minden korszakban mást és mást ért a legtöbb retorzió. 

Az Illést rengeteget piszkálták, de azért ettől függetlenül tudjuk azt, hogy voltak nagylemezeik, volt stúdióalbumuk, több tucat kislemezük és később CD-ik sokasága jelent meg. Ezért is nagyon nehezen megválaszolható, hogy ki volt az, akit a legtöbb retorzió ért. Inkább azt kell hogy mondjam, hogy az a fajta diktatúra, ami ’56-tól ’89-ig tartott, mindenkit sújtott valamennyire.

– Lehet azt mondani, hogy a Neotont is érte szankció, mert a Santa Maria című dal – ez benne is van a könyvben – eredetileg tiltólistán volt. De a Hungária együttest is először felkarolták, mert megnyerte a Ki mit tud?-ot a Csavard fel a szőnyeget című dallal, de aztán a Magyar Rádióban az akkori elnök nem engedte játszani a számot, mondván, hogy egy házibulira felszólító zene nem lehet a szocialista erkölccsel összeegyeztethető. Tehát nagyon sokakat sújtott a rendszer, de ettől függetlenül nagyon sokan tudtak karriert csinálni a retorziók ellenére is.

A könyvbemutatón megjelent Dolly, Pataky Attila és Vörös István is (Forrás: a szerző felvétele)

Szörényi Levente érdekes sztorikat mesélt a múltból

Nem csak tudtak, tehetjük hozzá, legendákká váltak, már életükben. Az egyik ilyen jól ismert ikon, Szörényi Levente kint is ült a könyvbemutatón a szerzővel és a kiadóval együtt a színpadon. A Kossuth-díjas magyar zeneszerző, gitáros, énekes, szövegíró, az Illés együttes oszlopos tagja örömmel mesélt érdekes sztorikat a múltból, arról, hogyan mutatták be Illés Lajosnak, mikor ismerte meg Bródy Jánost, miként „nevelte” karhatalmi erőkkel az ifjúságot a diktatúra és miért hívták vissza az egyik szólólemezének a borítóját. 

Ezeknek a történeteknek egy része a kötetben is helyet kapott. Elöljáróban annyit elárulunk, hogy nem igaz az a történet, mely szerint első találkozásukkor húrok nélkül adta volna vissza Bródynak a gitárt, hiszen nincs az az ember, aki a vastagabb húrokat el bírja szakítani, így három húr azért maradt a gitáron.

Hangadók és hangfogók
A kötet alcíme: A kádári–aczéli könnyűzenei politika alul- és felülnézetből (Fotó: Ladóczki Balázs)

Végezetül Csatári Bencétől megtudtuk, hogy a könyv folytatása is tervben van, valamint a közeljövőben szeretne egy nagy táncdalkönyvet is írni, aminek már megvan az alapanyaga: rengeteg életútinterjút készített azokkal, akik mély nyomot hagytak a táncdalfesztiválok történetében, illetve dobogóra kerültek.

 

