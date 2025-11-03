Iványi GáborügyészségPesti Központi Kerületi Bíróság

Hivatalos személy elleni erőszakkal vádolják Iványi Gábort, Szél Bernadettet és több baloldali politikust

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség hét személy, köztük Iványi Gábor ellen emelt vádat a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, miután a lelkész a vád szerint 2022-ben a Dankó utcai ingatlannál zajló pénzügyőri intézkedés során csoportosan akadályozta a hatóságot. Az ügy a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának költségvetési csalás miatt indított eljárásához kapcsolódik.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 17:20
Budapest, 2022. március 15. Iványi Gábor lelkész, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapítója beszédet mond az Egységben Magyarországért nagygyûlésén Budapesten, a Mûegyetem rakparton 2022. március 15-én. MTI/Szigetváry Zsolt Fotó: Szigetváry Zs
Iványi Gábor Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága előtt különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folytatott büntetőeljárásban (alapügy) a nyomozó hatóság tagjai 2022 februárjában egy egyesület központjaként működő Dankó utcai ingatlanban kutatást és lefoglalást végeztek – írja a Központi Nyomozó Főügyészség. A pénzügyőrök arra vonatkozó tájékoztatása ellenére, hogy az eljárási cselekményen csak a szervezet vezetője és a jogi képviselő lehet jelen, Iványi Gábor azt akarta elérni, hogy a megjelent politikusok és a velük lévő tömeg is bemenjen az épületbe.

Mint írják: a tömeg egy része és a sajtó munkatársai az ablakon keresztül, részben a hátsó bejáraton át bejutott az ingatlanba. A pénzügyőrök, akiknek hivatali feladatuk volt annak biztosítása, hogy illetéktelen személy ne avatkozhasson bele a kutatásba, sorfalat alkottak a helyszín biztosítása érdekében. A vádirat szerint 

Iványi Gábor felhívására a jelenlévők elkezdték őt tolni a helyszínt biztosító pénzügyőrök felé, hogy a sorfalat Iványi Gábor testével áttörjék. Ezen erőszakos magatartás jogszerű eljárásukban akadályozta a pénzügyőröket, de a kutatást nem tudta meghiúsítani.

Az alapügyben az eredményes kutatás során beszerzett bizonyítékok megerősítették a költségvetési csalás gyanúját, így a bíróság később elrendelte az egyesület közszereplőnek nem minősülő egyik gazdasági vezetőjének letartóztatását. 

Ma a Fővárosi Nyomozó Ügyészség hét személy ellen emelt vádat a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, Iványi Gábor esetében csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszakra irányuló csoport vezetésének bűntette miatt.


Borítókép: Iványi Gábor (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

