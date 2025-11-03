MÁVHegyi ZsoltBKK

Kiderült minden az orszégbérletekről, érdemes megnézni a számokat

A ma már havi közel egymillió darabszámban eladott bérletállományon belül folyamatosan növekszik az országbérletek aránya. Ez meglátszik a MÁV utasszámán is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 16:38
illusztráció Fotó: MTVA/Jászai Csaba
A vármegye- és országbérletekre épülő új tarifarendszernek köszönhetően többen és többet utaznak a közlekedési társaságunkkal, mint korábban – írta Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója hétfőn a Facebook-oldalán. „Az időarányos adatok alapján már most kijelenthető, hogy a MÁV által lebonyolított utazások száma az idei évben nemcsak eléri, de meg is haladja az egymilliárdot. Ez a pandémia előtti utazásszámokhoz képest is rekord” – fogalmazott a vezérigazgató.

MÁV
Egyre inkább a MÁV-csoportot veszik igénybe az egyedi közlekedési módok helyett Fotó: Jászai Csaba / MTVA

Ez nem MÁV-sajátosság

Kifejtette, az utasok túlnyomó többsége bérlettel utazik, nem jeggyel, ami nehezíti a pontos utasszámok felmérését. Megjegyezte, ez nem MÁV-sajátosság, hiszen a BKK-nál is az utasok többsége bérlettel utazik, és a fővárosi utasszámokat mégsem kérdőjelezi meg senki.

A bérletek utazásokra és utasokra történő átváltása megfelel a nemzetközi sztenderdeknek, és ez a módszertan ma szigorúbb, mint a korábbi években alkalmazott hazai számítás volt. Vitézy Dávidnak tehát igaza van akkor, amikor azt mondja, hogy a korábbi és a mostani utazásszámokat nem lehet pontosan összevetni egymással – mutatott rá Hegyi Zsolt az utasszámokkal kapcsolatban kialakult vitára utalva.

Ismertette, hogy korábban még 52 utazásként számoltak el egy – például Budapest–Vác – bérletet, most azonban egy diákországbérletre csak 26, egy teljes árú felnőttországbérletre pedig 30 vasúti utazást számolnak el, tehát kevesebbet, mint korábban.

Folyamatosan növekszik az országbérletek aránya

Megjegyezte, hogy a havonta ma már közel egymillió darabszámban eladott bérletállományon belül folyamatosan növekszik az országbérletek aránya. Ma már minden harmadik eladott bérletük országbérlet. Ez is arra utal, hogy egyre többen már nemcsak a napi ingázáshoz, hanem a kikapcsolódáshoz, kiránduláshoz is a MÁV-csoportot veszik igénybe az egyedi közlekedési módok helyett – írta Hegyi Zsolt.

Ezt a szén-dioxid-felhasználással kapcsolatos adatok is visszaigazolják, 

az utazók 18 százaléka autóról közösségi közlekedésre váltott, amely éves szinten akkora energiamegtakarítást jelent, mint Debrecen, Tatabánya, és Székesfehérvár teljes lakossági távfűtése.

 A rekordmértékű utazás- és utasszámnövekmény mintegy 60 százaléka pedig valóban a vasútnál jelentkezik – hívta fel bejegyzésében a figyelmet a vezérigazgató.

A MÁV-csoportnak most nem az a kihívás, hogy tele legyenek a vonatok, hanem az, hogy minden utazási igényhez megfelelő mennyiségű és minőségű kocsit tudjon kiállítani. Ezt a törekvésüket nehezítik a Dunakeszi Járműjavító körüli problémák, ezért döntöttek úgy, hogy az objektív felelősség alapján november 1-jétől minden olyan utazás után automatikusan visszafizetik a helyjegy árát, amely nem az előre vállalt kocsi-összeállítás szerint teljesült – tette hozzá Hegyi Zsolt.

