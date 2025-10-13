  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Szabó Bálint esete is mutatja: trombitálni lehet a különbséget egy Lázárinfó és Magyar Péter szeretetországa között + videó
Lázár JánosKocsis MátéMagyar Péter

Szabó Bálint esete is mutatja: trombitálni lehet a különbséget egy Lázárinfó és Magyar Péter szeretetországa között + videó

Sokatmondó felvételt mutatott meg a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté. A videó főszereplője a politikai gyűlések önjelölt trombitása, Szabó Bálint, akit kíméletlenül távolítottak el Magyar Péter nem létező testőrei egy tiszás fórumról.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 21:05
í20250917 Szekszárd Magyar Péter Szekszárdon! 80 nap alatt Magyarország körül! - országjáró programja keretében. Fotó: Makovics Kornél MK Tolnai Népújság 2025 09 17 Szekszárd. Magyar Péter a Tisza párt elnöke Szekszárdra látogatott. Fotó: Makovics Korn
– Figyeljétek a különbséget a Lázárinfó és a Magyar Petike-féle szeretetország között – mutatott rá Kocsis Máté közösségi oldalán megosztott videójában.

Kocsis Máté (Forrás: Facebook)
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Forrás: Facebook)

A felvételen jól látszik, hogy amíg a botránypolitikus Szabó Bálint gond nélkül trombitál Lázár János miniszter mellett az utcai fórumán, addig egy másik eseményen,

a Tisza Párt rendezvényén az elnök testőrei viszik el a trombitást.

A Fidesz frakcióvezetője a látottakhoz hozzáfűzte: 

Petikének nincsenek testőrei, nincsenek.

Arra utalt ezzel, hogy a Tisza Párt vezetője többször tagadta, hogy lennének testőrei.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Tolnai Népújság/Makovics Kornél)


Zoe

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

