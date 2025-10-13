Szabó Bálint esete is mutatja: trombitálni lehet a különbséget egy Lázárinfó és Magyar Péter szeretetországa között + videó

– Figyeljétek a különbséget a Lázárinfó és a Magyar Petike-féle szeretetország között – mutatott rá Kocsis Máté közösségi oldalán megosztott videójában.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Forrás: Facebook)

A felvételen jól látszik, hogy amíg a botránypolitikus Szabó Bálint gond nélkül trombitál Lázár János miniszter mellett az utcai fórumán, addig egy másik eseményen,

a Tisza Párt rendezvényén az elnök testőrei viszik el a trombitást.

A Fidesz frakcióvezetője a látottakhoz hozzáfűzte:

Petikének nincsenek testőrei, nincsenek.

Arra utalt ezzel, hogy a Tisza Párt vezetője többször tagadta, hogy lennének testőrei.