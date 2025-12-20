Rendkívüli

Orbán Viktor: Európának nemcsak békére, hanem békességre van szüksége + videó

MÁVHegyi Zsoltkelenföldi pályaudvar

Változás jön, erre kell figyelni a kelenföldi állomáson, ha utazik

Az utastájékoztatás fejlesztése kiemelt figyelmet kap a MÁV-csoportnál. A kelenföldi állomás mind az öt peronján nagy felületű utastájékoztató kijelzőket helyeztek el – erről a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán számolt be szombaton.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 14:47
Több változásra kell számítani Kelenföldön. Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba
Hegyi Zsolt felidézte, hogy Kelenföld állomásról rengetegen indulnak útnak, és eddig csak az aluljáróban volt olyan információs tábla, amin a vonatok indulási ideje, a vágányszám vagy a késés is látható. Ez azért volt kellemetlen, mert ha eddig valaki az aluljáróban megnézte, hogy melyik vágányról indul a vonata, miután feljött a peronra, a változásokról már nem kapott tájékoztatást – közölte az MTI.

Vonatra várakozó utasok és egy a MÁV Start Zrt. Stadler Flirt típusú személyvonata a Kelenföld vasútállomáson, amely a Déli, a Keleti és a Nyugati pályaudvar mellett Budapest négy legforgalmasabb vasútállomása közé tartozik a főváros XI. kerületében, Kelenföld és Őrmező területén.
Az utastájékoztatás fejlesztése zajlik Kelenföldön. Fotó: MTVA/Róka László

– Ezt a hiányosságot pótolva elkészültek az új, nagy felületű kijelzők mind az öt peron végén, így már minden peronról tájékozódni lehet a Kelenföldről induló vonatok vágányairól, de a vágányon belüli szektorokat is megjelenítik, ahol a vonatokra várakozni érdemes – jelezte a vezérigazgató. Hozzátette: még tesztelik, hogy minden rendben működik-e, és ha valamilyen beállítást még változtatni szükséges, azt megteszik. – Az utastájékoztatás fejlesztése néha apró dolgokon múlik, ez néhány monitor, mégis rengeteg embernek segít – fogalmazott Hegyi Zsolt. Mint elmondta: az utastájékoztatás ügyét kiemelten kezelik a MÁV-csoportban, ennek érdekében január elsejétől a szervezeti szabályaikat is megváltoztatják. Minden utastájékoztató egy szervezetben dolgozik majd, hogy hatékonyabban, gyorsabban tudjanak előrehaladni ezekben a fejlesztésekben.

