„Mindenütt jó, de legjobb otthon” – így tért haza a washingtoni delegáció + videó

A magyar kormány washingtoni látogatása után jókedvű pillanatokkal ért véget az út: a delegáció hazafelé tartva derűsen idézte fel a kint töltött napokat. A videóban elhangzott párbeszédek a politikusok és munkatársaik vidám pillanatait mutatja be.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 22:18
Orbán Viktor és a magyar delegáció történelmi jelentőségű eredményeket ért el Washingtonban Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
A magyar kormány washingtoni tárgyalásainak lezárását követően a delegáció tagjai hazafelé tartva is megőrizték jókedvüket – derül ki egy, a TikTokra feltöltött videóból. A felvételen hallható beszélgetés laza, közvetlen hangulatot áraszt.

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Fehér Házban
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Fehér Házban Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

A hosszú út és a sűrű program ellenére a delegáció tagjai elégedetten tekintenek vissza az amerikai tárgyalásokra. 

A társalgásból előtűnik az összetartás és az oldott hangulat. 

Mindenütt jó, de legjobb otthon.

 – hangzik el.

@viktor_a_tiktokon Pillants be a WizzAir Force One-ra! 😎 #orbanviktor #miniszterelnok #DonaldTrump #USA ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

Mint arról korábban írtunk, valóra vált a washingtoni tárgyalás során az az ígéret, hogy aranykor kezdődik a magyar–amerikai kapcsolatokban. Nem túlzás, hogy a magyar delegáció történelmi jelentőségű eredményeket ért el, köszönhetően a megfelelő előkészítésnek és – nem utolsósorban – az Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök közti kiváló személyes kapcsolatnak.

Kétségtelenül a legfontosabb eredmény, hogy Magyarország időbeli korlát nélküli és teljes felmentést kapott az amerikai elnöktől a szankciók alól. Ennek jelentőségét Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter világította meg, amikor úgy fogalmazott: – A tét az volt, hogy karácsonyra az energiaárak megemelkednek-e a háromszorosukra vagy nem. Mert ha Magyarország számára is életbe léptek volna azok az energiaszankciók, amelyek az olajvásárlásra vonatkoznak, és hogyha a Török Áramlat vezeték működése ellehetetlenült volna, akkor Magyarországon karácsonyra az energiaárak minimum a háromszorosukra emelkedtek volna.

Borítókép: Orbán Viktor és a magyar delegáció történelmi jelentőségű eredményeket ért el Washingtonban (Fotó: MTI)

 

