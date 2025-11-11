Menczer TamásOrbán ViktorMagyar Péter

Menczer Tamás: Orbán Viktor minden magyar gyereket és minden magyar családot véd!

A miniszterelnökkel ellentétben Magyar Péter kiszolgáltatná a magyar családokat, mindenkit Ukrajnába küldenének harcolni, Manfred Weber parancsára pedig megszüntetnék a rezsicsökkentést.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11.
„Peti, a helyzet az, hogy Orbán Viktor minden magyar gyereket és minden magyar családot véd. Véd a háborútól. Azért, hogy ne haljanak meg magyarok egy olyan háborúban, amihez semmi közünk. És véd az 1000 forintos benzintől meg a háromszoros rezsitől is. Ez a Trump-Orbán megállapodás”– üzente Magyar Péternek a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Tisza Párt vezetőjének.

20251023 Budapest Nemzeti Menet Magyar Péter Fotó: Máté Krisztián MK
(Fotó: MW/Máté Kriszián)

Menczer Tamás hozzátette: a Tisza Párt elnöke kiszolgáltatná a magyar gyerekeket, a magyar családokat, és Ruszin-Szendi Romulusszal mindenkit besoroznának és elküldenék meghalni Ukrajnába, Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetőjének parancsára pedig lerombolná a Trump-Orbán megállapodást, elszabadítva a rezsiárakat. 

Te még a saját családodat sem védted meg, ember! Hogy védenél te meg bárkit…?!

 – tette fel a kérdést Magyar Péternek Menczer Tamás. 

Mint ahogyan korábban megírtuk, Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő megállapodása után Volodimir Zelenszkij ukrán államfő megfenyegette Magyarországot. Menczer Tamás üzenetben szólította fel Magyar Pétert, hogy ha akkora szuverenista, szóljon Zelenszkijnek, ne fenyegesse Magyarországot, és ne akarja felrobbantani a Barátság kőolajvezetéket.

Borítókép: Menczer Tamás, a fidesz kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Vajda János)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kárpáti András
idezojelekKarácsony Gergely

Karigeri és az égető teendők

Kárpáti András avatarja

A kamu-főpolgármester a szokásos módon megint semmit nem csinál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

