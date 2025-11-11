Menczer Tamás felszólította Magyar Péter, hogy szóljon Zeleszkijnek, hogy ne robbantson + videó

– Peti, ha akkora szuverenista vagy, szóljál már a Zelenszkij haverodnak, hogy ne fenyegesse Magyarországot, és ne akarja felrobbantani a Barátság kőolajvezetéket! – üzente a Facebook-videójában Magyar Péternek a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő megállapodása után Volodimir Zelenszkij ukrán államfő megfenyegette Magyarországot.

A Trump–Orbán-megállapodás után Zelenszkij megfenyegette Magyarországot. Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys

Emlékezetes, az ukrán elnök úgy fogalmazott: – Mindenképpen megtaláljuk a megoldást, hogy ne legyen orosz olaj Magyarországon.

Orosz olaj nélkül az üzemanyag ára ezer forint lenne literenként. Orosz gáz nélkül a rezsi ára háromszor annyi lenne. Zelenszkij és Brüsszel támadják a Trump–Orbán-megállapodást. Mi meg akarjuk védeni, ahogy Magyarországot is!

– hangoztatta Menczer Tamás.