Rendkívüli

Orbán Viktor: Amíg ott Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök itt, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás – Kövesse nálunk élőben!

Magyar PéterTisza PártZelenszkij

Menczer Tamás felszólította Magyar Péter, hogy szóljon Zeleszkijnek, hogy ne robbantson + videó

A Trump–Orbán-megállapodás után Zelenszkij megfenyegette Magyarországot – hívta fel a figyelmet egy Facebook-videójában a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás felszólította a Tisza Párt elnökét: ha már olyan jó viszonyban van az ukrán elnökkel, beszéljen vele, hogy ne robbantsa fel a Barátság kőolajvezetéket.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 15:35
Fotó: Markovics Gábor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Peti, ha akkora szuverenista vagy, szóljál már a Zelenszkij haverodnak, hogy ne fenyegesse Magyarországot, és ne akarja felrobbantani a Barátság kőolajvezetéket! – üzente a Facebook-videójában Magyar Péternek a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő megállapodása után Volodimir Zelenszkij ukrán államfő megfenyegette Magyarországot. 

A Trump-Orbán megállapodás után Zelenszkij megfenyegette Magyarországot. (Fotó: Olivier Matthys/MTI/EPA)
A Trump–Orbán-megállapodás után Zelenszkij megfenyegette Magyarországot. Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys

Emlékezetes, az ukrán elnök úgy fogalmazott: – Mindenképpen megtaláljuk a megoldást, hogy ne legyen orosz olaj Magyarországon.

Orosz olaj nélkül az üzemanyag ára ezer forint lenne literenként. Orosz gáz nélkül a rezsi ára háromszor annyi lenne. Zelenszkij és Brüsszel támadják a Trump–Orbán-megállapodást. Mi meg akarjuk védeni, ahogy Magyarországot is!

 – hangoztatta Menczer Tamás.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Markovics Gábor)

 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekegyház

Négy férfi „házasságának” megáldása

Bayer Zsolt avatarja

Dr. Fabiny Tamás, Kondor Péter, Szemerei János evangélikus püspök urak figyelmébe.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu