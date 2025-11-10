ZelenszkijUkrajnasikermentességMagyarországüzen

Zelenszkij Magyarországot fenyegeti

Néhány nappal azután, hogy Orbán Viktor miniszterelnök történelmi diplomáciai sikert aratott Washingtonban, és mentességet kapott Donald Trumptól az olaj- és gázszankciók alól, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kemény hangú üzenetben reagált.

Szabó István
Forrás: Die Weltwoche2025. 11. 10. 12:26
Zelenszkij és Brüsszel feszülten figyeli Magyarország diplomáciai sikerét Fotó: Ida Marie Odgaard Forrás: Ritzau Scanpix/AFP
Zelenszkij Telegram-csatornáján azt írta: „Kijev utakat fog találni arra, hogy ne jusson orosz olaj Európába.”

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Sergei Supinsky)

Bár nem nevezte meg Magyarországot, a kijelentés egyértelműen Orbán Viktor washingtoni megállapodására utalt.

Zelenszkij dühösen reagált a magyar–amerikai megállapodásra

Kijev reakciója nem meglepő: az ukrán vezetés hónapok óta próbálja elérni, hogy az Európai Unió teljesen leállítsa az orosz energiahordozók behozatalát. Most viszont az Egyesült Államok is külön engedményt adott Magyarországnak, így Kijev erőfeszítései látványosan kudarcot vallottak.

Szakértők szerint az ukrán elnök kijelentése diplomáciai feszültséget kelthet, hiszen Magyarország az EU és a NATO tagja, míg Ukrajna nem az.

Az orosz olaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken keresztül zajlik, amely 1964 óta látja el Közép-Európát – ennek nyomvonala az ukrajnai területeken is áthalad.

Korábban már történt támadás a vezeték ellen

A gázvezeték biztonsága már többször is veszélybe került. Az elmúlt évben több alkalommal ismeretlen drónok és robbanások miatt kellett leállítani a kőolajszállítást, ami átmenetileg Magyarország energiaellátását is érintette.

Bár Kijev hivatalosan tagadta, hogy ezekhez az akciókhoz köze lenne, a mostani kijelentések fényében ismét felmerül a kérdés, hogy Ukrajna a jövőben akár technikai eszközökkel is próbálhatja megakadályozni az orosz olaj továbbítását.

A svájci lap figyelmeztet: egy állam energiaellátása elleni támadás a nemzetközi jog szerint háborús cselekménynek számít.

Úgy tűnik, Kijevnek van tapasztalata ezzel kapcsolatban. Mi is volt az Északi Áramlattal? – tette fel a kérdést a cikk.

 

WASHINGTON, DC - NOVEMBER 7: Hungary Prime Minister Viktor Orban speaks during a bilateral lunch with U.S President Donald Trump in the Cabinet Room of the White House on November 7, 2025 in Washington, DC. Orbán and Trump are expected to address the continued reliance of Hungary on Russian oil, a resource seen as critical for funding Moscow's war. Roberto Schmidt/Getty Images/AFP (Photo by ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban megvédte Magyarország érdekeit (Fotó: Getty Images/AFP/Roberto Schmidt)

Orbán Viktor: a magyar emberek energiaellátása nem képezheti alku tárgyát

A magyar kormány már korábban is világossá tette: Magyarország energiabiztonsága nemzeti érdek, és nem lehet politikai nyomásgyakorlás eszköze. Orbán Viktor a washingtoni tárgyalás után kijelentette:

A magyar emberek nem fizethetik meg mások háborújának árát.

Donald Trump amerikai elnök pedig megértéssel reagált a magyar álláspont iránt, kiemelve:

Magyarországnak nincs tengere, nincs kikötője – más forrásokból szinte lehetetlen ellátni őket energiával.

Egyre élesebb a különbség Budapest és Kijev politikája között

Míg Budapest a reálpolitika talaján maradva az ország energiafüggetlenségét és gazdasági stabilitását védi, Kijev továbbra is morális nyomásgyakorlással próbálja kikényszeríteni az orosz energia teljes európai bojkottját.

Elemzők szerint a Zelenszkij-kormány kommunikációja egyre agresszívebb, miközben Ukrajna a fronton és a gazdaságban is nehéz helyzetbe került.

A magyar diplomácia ugyanakkor világossá tette: Magyarország az uniós és NATO-kötelezettségeit teljesíti, de nem mond le arról, hogy saját nemzeti érdekei szerint járjon el az energiapiacon.

Borítókép: Zelenszkij és Brüsszel feszülten figyeli Magyarország diplomáciai sikerét (Fotó: Ritzau Scanpix/AFP/Ida Marie Odgaard)

