Zelenszkij Magyarországot fenyegeti

Zelenszkij Telegram-csatornáján azt írta: „Kijev utakat fog találni arra, hogy ne jusson orosz olaj Európába.”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Sergei Supinsky)

Bár nem nevezte meg Magyarországot, a kijelentés egyértelműen Orbán Viktor washingtoni megállapodására utalt.

Zelenszkij dühösen reagált a magyar–amerikai megállapodásra

Kijev reakciója nem meglepő: az ukrán vezetés hónapok óta próbálja elérni, hogy az Európai Unió teljesen leállítsa az orosz energiahordozók behozatalát. Most viszont az Egyesült Államok is külön engedményt adott Magyarországnak, így Kijev erőfeszítései látványosan kudarcot vallottak.

Szakértők szerint az ukrán elnök kijelentése diplomáciai feszültséget kelthet, hiszen Magyarország az EU és a NATO tagja, míg Ukrajna nem az.

Az orosz olaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken keresztül zajlik, amely 1964 óta látja el Közép-Európát – ennek nyomvonala az ukrajnai területeken is áthalad.