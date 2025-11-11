Orbán ViktorBrüsszelbékemisszióBudapesti békecsúcs

Brüsszel ma akadályként tekint Magyarországra

Nem adta fel békemisszióját a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 20:44
Orbán Viktor (Forrás: Facebook)
Orbán Viktor (Forrás: Facebook)
Brüsszel ma úgy tekint Magyarországra, mint egy olyan országra, amely akadályt jelent a céljai elérésében – mondta Orbán Viktor kedden az ATV YouTube-csatornáján közvetített, Mérleg című műsorában.

Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a Fehér Házban
Orbán Viktor Donald Trump vendége volt. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

A miniszterelnök azt mondta: Magyarország pénzügyi kitettségét növeli a Brüsszellel való negatív viszony és javítja az Egyesült Államokkal való jó viszony. A kormányfő kitért arra is: napirenden van az orosz–amerikai csúcstalálkozó Budapesten. 

Egy nagy békekonferencia Budapesten, ami késik, de ami késik az jön, csak nem akkor, amikor szeretnénk, hanem valamivel később.

Aláhúzta: az amerikai–orosz megegyezés nem lehetetlenült el, tárgyalnak a delegációk, amibe bizonyos mértékig „mi is be vagyunk vonva, tudunk bizonyos dolgokat”.

Haladnak előre, tudjuk hol vannak elakadva, min kellene változtatni

– jelezte. Mint mondta, most a terület kérdésén akadt el a tárgyalás. Kitért arra is: nem adta fel a békemissziót, és az oroszokkal való kapcsolatban is próbál abba az irányba hasznos lenni, hogy a megállapodás létrejöjjön.

 

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)


 

Kárpáti András
idezojelekKarácsony Gergely

Karigeri és az égető teendők

Kárpáti András avatarja

A kamu-főpolgármester a szokásos módon megint semmit nem csinál.

