Bemutatjuk Magyar Péter stábját: a nyugdíjasellenes nyugdíjszakértő és a tanácsadó, aki inkább lenne albán, mint magyar

Régóta az Orbán-kormányok egyik legfontosabb alapvetése, hogy a társadalmi megbecsülésen túl anyagilag is el kell ismerni az idősebb korosztályokat. Éppen ezért az inaktívak járandóságait évről érve igyekeznek emelni, nem pedig csökkenteni. Ezzel szemben a Tisza Párt holdudvarából egyre-másra olyan kinyilatkoztatások látnak napvilágot, melyek rendre a nyugdíjasok megrövidítését vetítik előre, ha Magyar Péter alakítana kormányt a jövő tavaszi választások után. Cikksorozatunk mai részében azon Tisza Párt-környéki szakértők nyilatkozatait szedtük össze, melyekben az idősek életét érintő javaslataikat fejtik ki.

Magyar Péter Fotó: Csudai Sándor
Simonovits András matematikus, közgazdász mérhetetlen empátiájáról és szolidáris személyiségéről adott tanúbizonyságot, amikor az ATV Egyenes beszéd című műsorában azt mondta, indokoltnak látná a Nők40 program megszüntetését és a nyugdíjkorhatár emelését. A tiszás szakértő szerint a jelenlegi rendszer túl bőkezű a nyugdíjasokkal, különösen az induló nyugdíjak esetében, ezért a magasabb juttatásokat megadóztatná.

Az Európai Néppártnak nem tetszik a magyar rezsicsökkentés, nyugdíjas
Nem biztos, hogy jól járnának a nyugdíjasok, ha Brüsszel mondaná meg, hogy mennyi legyen itthon a nyugdíj
Fotó: Attila Kisbenedek/AFP

Simonovits kinyitotta a nyugdíjas-megszorítások „bőségszaruját”

A közgazdász egy másik interjújában arról beszélt, hogy szerinte a legnagyobb nyugdíjakat 10–20 százalékos adóval kellene sújtani. A matematikus és nyugdíjszakértő itt azonban nem állt meg, hiszen egy budapesti „Tisza-sziget” rendezvényen tartott előadáson olyan terveket vázolt fel, amelyek gyökeresen átalakítanák a jelenlegi rendszert.

A Tisza-nyugdíjterv több ponton is a nyugdíjak visszafogását, illetve a juttatások csökkentését célozná:

  • már havi 150 ezer forint nyugdíjnál 30 ezer forinttal csökkenne a nyugdíj, ami éves szinten 360 ezer forint mínuszt eredményezne;
  • ugyanez a 246 ezer forintos átlagnyugdíjnál 49 200 forint kiesés havonta, ami évente már 590 400 forintot jelent;
  • a 300 ezres nyugdíjnál ugyanez 60 ezer és 720 ezer;
  • a 400 ezresnél 80 ezer és 960 ezer,
  • az 500 ezresnél 100 ezer és 1,2 millió forint, míg
  • a 600 ezresnél 120 ezer és 1,44 millió forint, amitől elesne egy nyugdíjas.

Ugyanezen az előadáson Simonovits többek között kijelentette azt is, hogy a 13. havi nyugdíj „teljes nonszensz”, és helyette „kiegyenlítőmechanizmust” vezetne be. Szerinte nem normális, hogy aki több jövedelmet vall be, az magasabb nyugdíjat kap, ezért a degresszív rendszer visszahozását javasolta. A tiszás nyugdíjszakértő leszögezte: az egyenlőtlenség fájdalmas, és ennek szerinte az egyik fő oka, hogy megszűnt a progresszív adózás.

Ezt sem tennék zsebre a hosszú szolgálati idejű nyugdíjasok

Az előadó azt is hangsúlyozta, hogy a reálbér-növekedés „feszültséget okoz” a nyugdíjrendszerben, ezért ezen is változtatni kellene. A Tisza terveinek ez utóbbi pontjai kifejezetten a magasabb jövedelmű, hosszú szolgálati idejű nyugdíjasokat sújtanák.

Simonovits ebben az előadásában a magánnyugdíjpénztárak újjáélesztése mellett is érvelt, és a lengyel modell példáját hozta fel. Szerinte ezzel lehetne „csökkenteni az egyenlőtlenségeket” és ösztönözni a nyugdíjkorhatáron túli munkavállalást. Nem téved, aki azt látja, hogy a Simonovits által felvázolt vízió lényegében a 2010 előtti liberális gazdaságpolitika alapvetéseit hozná vissza, nem utolsósorban pedig a fent vázolt javaslatok súlyosan érintenék az összes jelenlegi és jövőbeni magyar nyugdíjast.

Áfafillérek a nyugdíjcsökkentésért cserébe

Azonban láthatjuk, hogy Simonovitson kívül a Tisza holdudvarába tartozó más szakértők is a nyugdíjak megnyirbálását támogatják. Petschnig Mária Zita liberális közgazdász a 13. havi nyugdíj csökkentését, illetve átlagolását szorgalmazta.

Ugyanakkor a párt egyéb gazdasági tervei is hátrányosan érinthetnék a nyugdíjasokat. Ugyanis egy korábban a Tisza belső berkeiből előbukkant belső feljegyzés tanulsága szerint a jelenlegi 15 százalékos, egykulcsos rendszer helyett háromkulcsos személyi jövedelemadózást javasolnak, illetve felülvizsgálnák a kedvezményeket. Ez lényegében a 2010 előtti, Gyurcsány-kormány-féle adórendszer felélesztését jelentené. Az iromány arra is kitér, hogy a húsba vágó szja-emelést az áfa kisebb mértékű csökkentésével próbálnák eladni a magyar embereknek.

A háromkulcsos személyi jövedelemadó bevezetése különösen a nyugdíj mellett dolgozók terheit növelné, mivel ők nem fizetnek társadalombiztosítási járulékot, így arányaiban nagyobb adóemelést tapasztalnának, mint az aktív dolgozók.

Petschnig Mária Zita megmondja a frankót – Magyar tagad

Magyar Péter tagadja ugyan, hogy szja-emelést tervez a Tisza, de saját szakértője szavai cáfolják a pártvezért. Ugyanis Petschnig Mária Zita már márciusban arról beszélt, hogy aki áfát akar csökkenteni, az egyúttal adót akar emelni.

Petschnig Mária Zita a Tisza egyik idén márciusi rendezvényén ironizálva bírálta az édesanyák szja-mentességét, és általánosságban is kritizálta az adómentességet megadó intézkedést. Ennek kapcsán úgy fogalmazott: „a kétgyerekeseknek annak ellenére, hogy így beosztották, hát ezt már végleg nem értem, hogy még negyven alatt, mert ugye negyven alatt, úgyhogy százhúszezren vannak, de hogy miért kell egy ötven fölöttinek adni? Mert az már biztos, hogy nem képes a demográfiai helyzet javítására” – bocsátkozott gúnyolódva zavaros okfejtésbe a közgazdász. Ezzel azonban nem elég, hogy nők tízezreit sértette vérig, de annak is tanúbizonyságát adta, hogy egy szót nem ért a kormány családokat előnyben részesítő filozófiájából.

Túri Péter a balliberális egészségügyi szakember ideáltipikus példája

Túri Péter – Magyar Péter újdonsült egészségügyi tanácsadója – pályájának kezdete még a 2010 előtti Gyurcsány-kormányok idejére datálható. Emlékezetes, hogy Túri 2004 vége és 2006 tavasza között, a Gyurcsány-kormány alatt a vasútegészségügyi rendszert felügyelte miniszteri biztosként, Kóka János, akkori gazdasági és közlekedési miniszter felkérésére.

Nem elhanyagolható adalék Túri múltjával kapcsolatban a balatonkenesei Poszeidon-ingatlanügy sem, melyben a Túri által is birtokolt Poszeidon Kft. a lex-SCD (építési tilalom feloldása a vízparton) életbe lépése előtt három héttel nettó 92.5 millió forintért megvett egy 6 ezer négyzetméteres vízparti telket Balatonkenesén, majd az adásvétel megtörténte után – az építési tilalom feloldását követően –, már 150 millió forintért árulta a telek kétharmadát.

Ám Túri Péter neve akkor lett szélesebb körben előtt is ismert, mikor Magyar Péter egészségügyi tanácsadójaként mutatta be. Túri nem a nyugdíjakkal kapcsolatos hajmeresztő ötleteivel hívta magára fel a figyelmet, hanem az egészségügyet illetően fogalmazott meg olyan korszakos gondolatokat, melyek igencsak megkeserítenék a nyugdíjasok mindennapjait.

Túri inkább lenne svéd vagy albán

Példaként kínálkozik, hogy a Tisza szakembere egy 2014-es írásában az öngondoskodásra nevelésről osztja meg magvas gondolatait, melyben hosszasan értekezik arról, miért is volna jobb a fizetős egészségügy, mint a jelenlegi rendszer. Erre tett még egy lapáttal – vélhetően magára haragítva a magyar orvostársadalom jelentős részét –, amikor idén áprilisban azt írta, 

az orvosok bére már összemérhető Ausztriáéval, a béremelés káros lett, sőt, az egészségügyben dolgozók miatt is olyan, amilyen a rendszer.

Ebből kikövetkeztethetjük, hogy Túri valamilyen formában csökkentené az orvosok bérét. Ha ez nem lenne elég, Magyar Péter új embere egy másik bejegyzésében a nővéreket sértegeti csak úgy leursulázva a kórházi dolgozókat.

Az már tényleg a cseresznye azon a bizonyos tortahabon, hogy Túri egy 2016-os írása szerint inkább lenne svéd vagy albán. „Amikor osztrák, német, angol barátaimmal, kollégáimmal beszélgetek, akkor sokszor úgy érzem, hogy nem tudok választ adni, csak igazat a miértekre, és lassan jobban szeretnék svéd, vagy albán lenni – írja le sokadjára azt a baloldalon untig ismételt mantrát, hogy szégyen magyarnak lenni.

Cikksorozatunk zárórészében a Tisza Párt körül gyülekező szakértőkről Magyar Péter előszeretettel hangoztatja, hogy jobboldalról érkeztek. Ám ha közelebbről megvizsgáljuk, hogy hol csináltak karriert és hogy mit gondolnak a világról, láthatjuk majd, hogy tőről metszett globalista, liberális emberekkel van dolgunk.

