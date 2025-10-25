Bemutatjuk Magyar Péter stábját: a nyugdíjasellenes nyugdíjszakértő és a tanácsadó, aki inkább lenne albán, mint magyar

Simonovits András matematikus, közgazdász mérhetetlen empátiájáról és szolidáris személyiségéről adott tanúbizonyságot, amikor az ATV Egyenes beszéd című műsorában azt mondta, indokoltnak látná a Nők40 program megszüntetését és a nyugdíjkorhatár emelését. A tiszás szakértő szerint a jelenlegi rendszer túl bőkezű a nyugdíjasokkal, különösen az induló nyugdíjak esetében, ezért a magasabb juttatásokat megadóztatná.

Nem biztos, hogy jól járnának a nyugdíjasok, ha Brüsszel mondaná meg, hogy mennyi legyen itthon a nyugdíj

Fotó: Attila Kisbenedek/AFP

Simonovits kinyitotta a nyugdíjas-megszorítások „bőségszaruját”

A közgazdász egy másik interjújában arról beszélt, hogy szerinte a legnagyobb nyugdíjakat 10–20 százalékos adóval kellene sújtani. A matematikus és nyugdíjszakértő itt azonban nem állt meg, hiszen egy budapesti „Tisza-sziget” rendezvényen tartott előadáson olyan terveket vázolt fel, amelyek gyökeresen átalakítanák a jelenlegi rendszert.

A Tisza-nyugdíjterv több ponton is a nyugdíjak visszafogását, illetve a juttatások csökkentését célozná:

már havi 150 ezer forint nyugdíjnál 30 ezer forinttal csökkenne a nyugdíj, ami éves szinten 360 ezer forint mínuszt eredményezne;

ugyanez a 246 ezer forintos átlagnyugdíjnál 49 200 forint kiesés havonta, ami évente már 590 400 forintot jelent;

a 300 ezres nyugdíjnál ugyanez 60 ezer és 720 ezer;

a 400 ezresnél 80 ezer és 960 ezer,

az 500 ezresnél 100 ezer és 1,2 millió forint, míg

a 600 ezresnél 120 ezer és 1,44 millió forint, amitől elesne egy nyugdíjas.

Ugyanezen az előadáson Simonovits többek között kijelentette azt is, hogy a 13. havi nyugdíj „teljes nonszensz”, és helyette „kiegyenlítőmechanizmust” vezetne be. Szerinte nem normális, hogy aki több jövedelmet vall be, az magasabb nyugdíjat kap, ezért a degresszív rendszer visszahozását javasolta. A tiszás nyugdíjszakértő leszögezte: az egyenlőtlenség fájdalmas, és ennek szerinte az egyik fő oka, hogy megszűnt a progresszív adózás.

Ezt sem tennék zsebre a hosszú szolgálati idejű nyugdíjasok

Az előadó azt is hangsúlyozta, hogy a reálbér-növekedés „feszültséget okoz” a nyugdíjrendszerben, ezért ezen is változtatni kellene. A Tisza terveinek ez utóbbi pontjai kifejezetten a magasabb jövedelmű, hosszú szolgálati idejű nyugdíjasokat sújtanák.