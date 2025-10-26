Kármán András államtitkárTisza PártMagyar Péter

Erősen kopik a patrióta máz, a Tisza a balliberális hagyományokat folytatná

Magyar Péter rendszeresen azzal házal, hogy pártja körül nagy számban gyülekeznek a jobboldalhoz köthető szakértők. Vélhetően azért szajkózza ezt a Tisza-vezér, mert ettől azt reméli, hogy jobboldali szavazók tömege fogja majd támogatni pártját a jövő tavaszi országgyűlési választásokon. Ám a Tisza tanácsadóinak nyilatkozatai szinte kivétel nélkül sokkal inkább globális hálózatok iránti elköteleződésről és neoliberális nézetekről tanúskodnak. Cikksorozatunk zárórészében Kármán András, Tanács Zoltán, illetve Forsthoffer Ágnes eddig ismertté vált nézeteit vesszük górcső alá, illetve nyilatkozatok híján megnézzük Orbán Anita és Kapitány István előéletét.

Lehoczky Milán
2025. 10. 26. 5:40
A Tisza tanácsadóinak nyilatkozatai szinte kivétel nélkül sokkal inkább globális hálózatok iránti elköteleződésről és neoliberális nézetekről tanúskodnak Fotó: Mirkó István
Kármán András nem kezdő a politikai pályán. Csakúgy, mint a Tisza Párt elnöke, Kármán is magát a jobboldalról érkezőnek mondja, azonban ‒ bár rövid ideig, de ‒ ő valóban viselt kormányzati pozíciót is. 2010-től 2011-ig a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt, a stallumot az akkor Simor András vezette jegybankból érkezve szerezte meg. Államtitkári pozíciójáról 2011 októberében mondott le, mert nem akarta tovább adni a nevét a kormány gazdaságpolitikájához. 2013-ban az MNB előző és akkori vezetése közti vitában Simor András mellé állt, és úgy vélekedett, hogy a vállalkozásokat segítő Növekedési hitelprogram fenyegeti a jegybankot.

Tisza Párt, Kármán András, Magyar Péter
Tisza pártiak egymás közt: Magyar Péter és Kármán András (Forrás: Facebook)

Gyorsan kibújt a szög a zsákból ‒ Kármán egyből a bankadót támadta

Kármán András ez év nyarán csatlakozott a Tisza Párthoz, és egyből egy meghökkentő gondolatmenettel hívta fel magára a figyelmet. E szerint most túl sok pénzzel támogatja a kormány a hazai cégeket. Éppen ezért Kármán a teljes magyar támogatáspolitikát felülvizsgáltatná egy kiszivárgott prezentáció szerint. Fontos részlet, hogy az előadást mindössze egyetlen nappal azután tartotta a közgazdász, hogy Magyar bemutatta a Tisza kötcsei rendezvényén.

Magyar Péter új gazdasági szakembere arról is beszélt, hogy a keresletvezérelt növekedési modell csak inflációt és növekvő költségvetési hiányt generált. Szerinte az alacsony adók és az adókedvezményekkel való kompenzálás elhibázott döntés.

Kármán arról is beszélt, hogy régiós összehasonlításában „kiugró mértékű a vállalatoknak nyújtott transzferek aránya, amit csak részben magyaráznak az EU-s támogatások”. Magyar embere szerint jelentős pénzeket lehetne megtakarítani, ami nem más, mint pénzelvonás, csak szépen körülírva.

Mindezeken túl Kármán arról is értekezett, hogy az alacsony társaságiadó-kulcs ellenére az adórendszerünk túl bonyolult, nem semleges, torz ösztönzőkkel terhelt, ráadásul tele van különféle szektorális adókkal. Szépen becsomagolt gondolatmenetével tulajdonképpen a multikra és a bankszektorra kivetett különadókra célozhat Kármán. Ebből különösen az utóbbi érdekes, hiszen úgy támadja a bankadót, hogy nyárig még az Erste egyik magas beosztású tisztviselője volt.

Nem vitás, hogy Kármán javaslatai, ha valósággá válnának, százmilliókkal rövidítenék meg a magyar családokat és milliárdokat vennének el a hazai vállalkozásoktól.

Tanács: Nem érdemes munkahelyeket teremteni, a munkásokat úgyis kiváltják a robotok

Több mint harminc közbeszerzést nyert meg 2004 és 2010 között az az IFUA Horváth & Partners néven futó vállalkozás, amelynek 1999 és 2025 között munkavállalója, majd résztulajdonosa volt Tanács Zoltán, aki szintén a közelmúltban csatlakozott a Tisza Párthoz tanácsadóként. A nyilvánosan elérhető szerződések alapján nagyjából egymilliárd forintnyi közbeszerzést nyert meg a szóban forgó cég 2004 és 2010 között. Tanácsot egyébként Magyar programalkotási szakemberként vette maga mellé.

Egy interjúban Tanács azt ecsetelte, hogy nem érdemes gyárakba beruházni, hiszen az leginkább a munkásoknak jó, és őket úgyis nemsokára kiváltják a robotok. De nem ez volt az egyetlen meghökkentő kijelentése. Szerinte ugyanis képességek híján nagyon sokan ki fognak „kopni” a munkaerőpiacról a robotok és az AI miatt. A TISZTA Hang Podcast adásában pedig cinikusan arról beszélt: nem érdemes a munkásoknak munkahelyeket teremteni, mert a robotok úgyis nemsokára leváltják őket.

Forsthoffer a privatizáció nyerteseként élteti a Bokros-csomagot

Forsthoffer Ágnesnek ‒ a Tisza Párt új alelnökének ‒ családja már a múlt rendszerben jó pozícióban volt, de a privatizáció során jártak igencsak jól. Forsthoffer édesanyja szállodaigazgató, főkönyvelő, édesapja a füredi hajógyár igazgatója, majd annak csődje után a felszámoló helyi megbízottja volt.

Az apa később egy pápai hulladékgazdálkodási cégbe is beszállt, amit aztán szintén megszereztek a családdal, és a szocialista kormány alatt az országban elsőként végezhették konyhai hulladék gyűjtését, kezelését. A Forsthoffer család cégei az elmúlt évtizedekben százmilliós nagyságrendben nyertek EU-s pályázatokon, közbeszerzésen, és folyamatosan növekvő árbevétel mellett most is stabilan termelik a nyereséget. A család Balatonfüreden és környékén több villával is rendelkezik, Tihanyban is üzemeltettek saját tulajdonú vendégházat.

Ilyen előzmények után egy közösségi oldalon közölt bejegyzésben Forsthoffer igen hízelgő gondolatokat írt arról a Bokros-csomagról, ami a 90-es évek közepén magyar családok százezreinek tette kilátástalanná az életét. Kísértetiesen egybecseng a Tisza-adó gondolata az egykori pénzügyminiszter által népszerűsített neoliberális megszorító politika ötletével.

Emlékeztetőül, hogy mit is okozott a Bokros-csomag:

  • A forint azonnal leértékelődött 9 százalékkal,
  • befagyasztották a béreket,
  • visszafogták a családtámogatásokat, ezzel egy időben pedig
  • felgyorsították a privatizációt.
  • A megszorítócsomag miatt jelentősen csökkent a magyarok életszínvonala.

Multi éléről a Tisza hátországába

Orbán Anita a 2010 és 2014 közötti Orbán-kormány energiabiztonságért felelős nagyköveteként dolgozott, ám friss hírek szerint rövidesen ő is Magyar Péter politikai formációját erősítheti.

Orbán Anita az egyetem elvégzését követően a Telekom elődjénél, a Matávnál kezdett el dolgozni pénzügyi vonalon. Majd történelem és diplomácia mesterdiplomát szerzett az Egyesült Államokban, ezt követően pedig PhD-tanulmányokat folytatott. Nem mellékes körülmény, hogy igazgatósági tagja az atlantista-globalista Globsecnek, Bajnai Gordon társaságában. Emellett része a nemzetek feletti hálózatokat megtestesítő European Council on Foreign Relationsnek, Alex Sorossal és Dobrev Klárával együtt. Karrierje során az amerikai LNG-vállalat, a Tellurian londoni központjában is dolgozott. A Vodafone-hoz 2021-ben került vállalati kapcsolatokért felelős vezetőként, 2023-ban pedig a cég londoni székhelyén folytatta karrierjét.

Orbán Anita 2010-ben indult volna a Fidesz egyéni képviselőjelöltjeként Újbudán, de végül egészségügyi okokra hivatkozva visszalépett. Ám minden bizonnyal többet nyomott a latban, hogy férje érintett lehetett egy MSZP-s korrupciós botrányban. Ismert, hogy a CEMI, ahol Orbán Krisztián ügyvezető volt, 2007-ben alig tíz hónap alatt 287 millió forintot számlázott az akkor Antal Attila vezette BKV-nak.

„A választások után mindent lehet”

Kapitány István életében igen érdekes állomás az Interag. Ugyanis ez az impexes cég nyerte el a hatvanas években a Royal Dutch Shell petrolkémiai vállalat kizárólagos magyarországi képviseletét. A vállalat akkori vezetője Gerő László állambiztonsági SZT-tiszt volt. A impex-cég olyan növényvédő szereket értékesíthetett hazánkban, amelyeket akkor Nyugaton már rég betiltottak.

Kapitány István 1987-től 37 évig dolgozott a Shellnél, ahol végül a globális alelnöki pozícióig mászott a ranglétrán, tavaly tavasszal köszönt le tisztségéről. A volt alelnök megjelenése aggodalomra adhat okot, hiszen ez azt erősíti, hogy a Tisza Párt hatalomra jutása esetén felmondanák az orosz olajszállítási szerződéseket, és kizárólag a drágább nyugati importra hagyatkoznának az ország energiabiztonságát illetően.

Nem foglalkoztunk Dálnoki Áronnal, Láng Balázzsal és Tarr Zoltánnal, akik szintén olyan információmorzsákat potyogtattak el, melyekből a Tisza-kormányzás kvintesszenciája nyerhető ki. Tarr Zoltántól hallhattuk először, 

az egyetlen komoly ügy az, hogy sikerül-e a választáson nyerni vagy nem. Az összes többi onnantól kezdve megoldható lesz.

Magyarán: nem szabad elárulni előre, hogy pontosan mire készülnek, de „a választások után mindent lehet”. És ez cseng vissza gyakran a Tisza Párt környékén gyülekező tanácsadók, szakértők megszólalásaiból is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

