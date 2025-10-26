Erősen kopik a patrióta máz, a Tisza a balliberális hagyományokat folytatná

Kármán András nem kezdő a politikai pályán. Csakúgy, mint a Tisza Párt elnöke, Kármán is magát a jobboldalról érkezőnek mondja, azonban ‒ bár rövid ideig, de ‒ ő valóban viselt kormányzati pozíciót is. 2010-től 2011-ig a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt, a stallumot az akkor Simor András vezette jegybankból érkezve szerezte meg. Államtitkári pozíciójáról 2011 októberében mondott le, mert nem akarta tovább adni a nevét a kormány gazdaságpolitikájához. 2013-ban az MNB előző és akkori vezetése közti vitában Simor András mellé állt, és úgy vélekedett, hogy a vállalkozásokat segítő Növekedési hitelprogram fenyegeti a jegybankot.

Tisza pártiak egymás közt: Magyar Péter és Kármán András (Forrás: Facebook)

Gyorsan kibújt a szög a zsákból ‒ Kármán egyből a bankadót támadta

Kármán András ez év nyarán csatlakozott a Tisza Párthoz, és egyből egy meghökkentő gondolatmenettel hívta fel magára a figyelmet. E szerint most túl sok pénzzel támogatja a kormány a hazai cégeket. Éppen ezért Kármán a teljes magyar támogatáspolitikát felülvizsgáltatná egy kiszivárgott prezentáció szerint. Fontos részlet, hogy az előadást mindössze egyetlen nappal azután tartotta a közgazdász, hogy Magyar bemutatta a Tisza kötcsei rendezvényén.

Magyar Péter új gazdasági szakembere arról is beszélt, hogy a keresletvezérelt növekedési modell csak inflációt és növekvő költségvetési hiányt generált. Szerinte az alacsony adók és az adókedvezményekkel való kompenzálás elhibázott döntés.

Kármán arról is beszélt, hogy régiós összehasonlításában „kiugró mértékű a vállalatoknak nyújtott transzferek aránya, amit csak részben magyaráznak az EU-s támogatások”. Magyar embere szerint jelentős pénzeket lehetne megtakarítani, ami nem más, mint pénzelvonás, csak szépen körülírva.

Mindezeken túl Kármán arról is értekezett, hogy az alacsony társaságiadó-kulcs ellenére az adórendszerünk túl bonyolult, nem semleges, torz ösztönzőkkel terhelt, ráadásul tele van különféle szektorális adókkal. Szépen becsomagolt gondolatmenetével tulajdonképpen a multikra és a bankszektorra kivetett különadókra célozhat Kármán. Ebből különösen az utóbbi érdekes, hiszen úgy támadja a bankadót, hogy nyárig még az Erste egyik magas beosztású tisztviselője volt.