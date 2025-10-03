Nevetségessé tette magát Magyar Péter új tanácsadója + videó

– Megjött Tanács Zoltán a Tiszához, és máris nevetsz rajta – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás.

Menczer Tamás a Harcosok órájában (Forrás: YouTube)

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Harcosok órája szerdai adásában volt vendég, ebből a beszélgetésből tett közzé egy részletet. Itt arról beszélt: Tanács Zoltán, a Tisza Párt tanácsadója, programírója azt mondta, hogy a kormány nem támogatja eléggé a magyar kis- és középvállalkozókat, ez pedig szörnyű és elfogadhatatlan.

– A Demján Sándor-program keretein belül éppen most támogattuk a magyar kis- és középvállalkozásokat nagyjából százmilliárd forinttal vagy többel. Ugye betesz egy forintot a kkv a fejlesztésbe, a kormány mellétesz egy másikat. Plusz ha nagyberuházás jön, ott is benne vannak a beszállítói láncban, tehát az is jó a kkv-knak – emlékeztetett Menczer Tamás.

A kormánypárti politikus rámutatott: tudjuk, mit tenne a Tisza Párt, hiszen világosan közölte a „gazdasági gurujuk”, Kármán András.

– El kell venni a támogatást a vállalkozásoktól, mivel túltámogatja az Orbán-kormány a vállalkozásokat, plusz meg kell emelni a társasági adót 9 százalékról, ami most a legkisebb az Európai Unióban. Föl kell nyomni 25 százalékra, persze az szja mellett. Megemelnék a társasági adót, megemelnék az szja-t, elvennék a vállalkozásoktól a támogatásokat – összegezte Magyar Péterék elképzeléseit Menczer Tamás.

– Majd leül Tanács Zoltán, és azt mondja, hogy ők támogatni fogják a vállalkozásokat, bezzeg az Orbán-kormány nem támogatja. Hát vagy sírsz rajtuk, vagy kiröhögöd őket – jegyezte meg a kommunikációs igazgató.