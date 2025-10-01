Menczer Tamás: Nem könnyű Orbán Viktort kicselezni

A Fidesz kommunikációs igazgatója volt a Harcosok órája vendége kedd reggel. Menczer Tamás elsőként az ukrán háborúról beszélt. Mint mondta, Európa Tanács-ülés lesz szerdán Dániában.

Von der Leyen esetében a háború az ő túlélését segíti, de nem igaz, hogy Európa háborúban áll. Ukrajna nem a mi háborúnkat vívja, nem mi vagyunk a védelmi vonal, és nem katonai, hanem diplomáciai segítség kell. EU–orosz csúcsra van szükség, mert Ukrajna ezt a háborút elveszítette, ezt ki kell mondani

– hangsúlyozta.

Mint mondta, sokak szerint az a jó fiú, aki Ukrajna mellett áll, de mi ezzel nem értünk egyet. A béke a magyar és egyébként az európai érdek is. És ha Ukrajna belép az unióba, a háborút is hozza magával.

Orbán Viktort kicselezni nem könnyű, amíg ő vezeti az országot, őt megkerülni nem lehet. Amíg a jelenlegi kormány van, Ukrajna kívül marad. Ha jönne a bábkormány, jönne Ukrajna is

– szögezte le, egyben jelezte, hogy jogilag sem lehetséges a csatlakozás.

Menczer Tamás beszélt Magyar Péter új emberéről, programírójáról, Tanács Zoltánról is, aki azt mondta, szörnyű Magyarországon minden, de ha majd ők jönnek, biztonság lesz.

Annak a pártnak a képviselője mondta mindezt, amelynek az elnöke a saját feleségét, majd a barátnőjét is lehallgatta

– emlékeztetett, hozzátéve, olyan emberek vannak Magyar Péter körül, mint Ruszin-Szendi Romulusz, Tarr Zoltán, mind tele van botrányokkal, sértettséggel, kezdve a sort magával Magyar Péterrel.

Szóba került Forsthoffer Ágnes, a Tisza új alelnöke is, akinek fogalma sincs a párt jelöltjeiről, még azt sem tudja, ő maga indul-e. – Alelnökként nem tudni semmit több mint vicces, főleg, hogy utána Magyar Péter állította azt, a sajtó járatta le az alelnököt.

A jelöltek mellett önkéntesek sincsenek már a Tiszában, erről Magyar Péter beszélt egy országjáró fórumon, ahol szemrehányást tett a közönségnek, hogy nem dolgoznak jól és eleget.

Se pártszervezet, se jelölt, minek lenne önkéntes?

– fogalmazott Menczer, aki jelezte, Magyar Péter az életében nem csinált semmit önként, és most is csak magáért dolgozik meg Weberért – mondta.