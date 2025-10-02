Rendkívüli

Ezt az acsarkodó félőrült prédikátort használta fel az ellenzék Semjén Zsolt lejáratására + videók

  Menczer Tamás: A tiszások nem hallgatnak le senkit, csak a feleségüket meg a barátnőjüket + videó
Menczer TamásHarcosok órájaTanács Zoltán

Menczer Tamás: A tiszások nem hallgatnak le senkit, csak a feleségüket meg a barátnőjüket + videó

A kommunikációs igazgató szerint röhej az egész.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 20:11
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
Fantasztikus dolgokat mondott Tanács Zoltán – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalára feltöltött videóban Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója a Harcosok órája szerdai adásában volt vendég, ebből a beszélgetésből tett közzé egy részletet. Itt arról beszélt: Tanács Zoltán, a Tisza Párt tanácsadója, programírója azt mondta, hogy szörnyű itt Magyarországon minden, mert itt a kormány mindenkit lehallgat, és itt mindenki fél, és itt mindenkit lehallgatnak. De ha majd ők jönnek, akkor ebből a szempontból is biztonság lesz, és mindenki megnyugodhat.

Mondja ezt annak a pártnak a képviselője, amely párt elnöke még a saját feleségét is lehallgatta és felvette, aztán meg a barátnőjét

– hívta fel a figyelmet Menczer Tamás. Hozzátette: jön ez az az ember, és azt mondja, majd ha mi jövünk, akkor aztán senkinek nem kell félnie, mi senkit nem hallgatunk le.

Csak a feleségünket, a barátnőnket, meg egyébként mindenki mást

– vélte a kommunikációs igazgató, aki szerint röhej az egész.


Fontos híreink

