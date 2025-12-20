TrumpKínaWashingtonpekingkínai-amerikai kapcsolatokfegyvereladásfegyverszállítás

Peking Washingtonnak üzent

Nyílt figyelmeztetést küldött Peking Washingtonnak, miután az Egyesült Államok több mint 11 milliárd dollár értékű fegyverszállítást hagyott jóvá Tajvan számára. A kínai vezetés szerint az amerikai döntés durván sérti Kína szuverenitását és területi egységét, ezért „erőteljes válaszlépésekre” készülnek, amelyek a térség biztonsági helyzetét is alapjaiban rengethetik meg.

Sebők Barbara
2025. 12. 20. 17:38
Feszültség a csúcson: Peking Washingtonnak üzent Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Határozott üzenettel reagált Peking arra, hogy az Egyesült Államok minden korábbinál nagyobb fegyverszállításra készül Tajvan irányába. A kínai vezetés szerint az amerikai döntés tudatosan borítja fel a térség kényes egyensúlyát, aláássa a békét, és olyan következményeket indíthat el, amelyekért az Egyesült Államoknak kell viselnie a felelősséget – írja a France24 forrásaira hivatkozva az Origo.

Nyílt figyelmeztetést küldött Peking Washingtonnak
Nyílt figyelmeztetést küldött Peking Washingtonnak. Fotó: AFP

Peking figyelmeztetést küldött

Határozott hangú reakcióval válaszolt Peking Washington lépésére: a kínai védelmi minisztérium pénteken jelezte, hogy a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg tovább növeli a kiképzés intenzitását és a harckészültséget, miközben „erőteljes ellenlépéseket” helyezett kilátásba a nemzeti szuverenitás és a területi egység védelmében. 

A bejelentés közvetlenül azután érkezett, hogy az Egyesült Államok jóváhagyta a kongresszusi döntésre váró, 11,1 milliárd dollár értékű fegyvereladási csomagot Tajvan számára.

Az amerikai csomag minden korábbit felülmúl: Washington eddig nem tervezett ekkora volumenű fegyverszállítást a Kína által saját területének tekintett szigetnek. Peking értelmezésében ez nem pusztán katonai ügy, hanem nyílt beavatkozás egy érzékeny geopolitikai kérdésbe. A döntés időzítése sem véletlen: egybeesik azzal az időszakkal, amikor Kína fokozott katonai és diplomáciai nyomást gyakorol Tajvanra. Az elmúlt hónapokban rendszeressé váltak a hadgyakorlatok, miközben Peking sorozatos figyelmeztetésekkel igyekszik jelezni, hogy a sziget kérdését belügynek tekinti, és nem tűri a külső beavatkozást.

A kínai védelmi tárca közleményében arról is beszámolt, hogy „szigorú tiltakozást” nyújtott be az Egyesült Államoknál. 

Egyúttal felszólította Washingtont, hogy azonnal állítsa le a fegyvereladásokat, és tartsa magát korábbi vállalásaihoz, amelyek szerint nem támogatja a „tajvani függetlenségi erőket”. 

Peking szerint az amerikai lépések éppen ezekkel az ígéretekkel mennek szembe, tovább növelve a feszültséget a térségben.

A kínai védelmi minisztérium közleménye nemcsak Washingtonnak szólt, hanem éles támadást intézett Tajvan vezetése ellen is. 

Peking álláspontja szerint a „szeparatista erők” saját politikai céljaik érdekében kockára teszik a sziget lakóinak biztonságát és megélhetését, miközben közpénzeket irányítanak át amerikai fegyvergyártókhoz. A pekingi értékelés szerint a fegyvervásárlások nem Tajvan védelmét szolgálják, hanem külső érdekeket, amelyek tovább szítják a konfliktust. A kínai vezetés egyértelművé tette: az Egyesült Államok ismét megszegi korábbi vállalásait, amikor katonai támogatást nyújt Tajvannak. 

(COMBO) This combination of pictures created on April 04, 2025 shows, L-R, US President Donald Trump in Miami, Florida, on April 3, 2025 and China's President Xi Jinping in Beijing on March 5, 2025. The world's second largest economy, China, appeared at the top of the tariffs list that Trump held up at the podium on April 3, with the president claiming that total tariffs on US goods charged by Beijing -- with currency manipulation factored in -- amounted to 67 percent. China announced 34 percent tariffs on US imports on April 4, the first major economy to fire back against President Donald Trump's swingeing new levies in an escalating global trade war that sent markets deep into the red. (Photo by Mandel NGAN and Pedro Pardo / AFP)
Peking úgy látja, az amerikai politika tudatosan figyelmen kívül hagyja Kína alapvető érdekeit. Fotó: AFP

A minisztérium figyelmeztetése szerint Washington nem számíthat következmények nélküli lépésekre, és „meg fogja érezni” döntéseinek hatását. 

A nyilatkozatok alapján Peking úgy látja, az amerikai politika tudatosan figyelmen kívül hagyja Kína alapvető érdekeit. A Kínai Népi Felszabadító Hadsereg közlése szerint határozott lépésekre készülnek a „tajvani függetlenségi” törekvések megfékezésére, valamint a külső beavatkozás megakadályozására. 

A mostani fegyvercsomagban szerepelnek a Lockheed Martin által gyártott HIMARS rakétarendszerek is, amelyek az ukrajnai háborúban már ismertté váltak. A csomag hátterét tovább erősíti, hogy Donald Trump amerikai elnök aláírta az éves, közel egybillió dolláros védelmi törvényt, amely külön forrásokat irányoz elő a tajvani biztonsági együttműködésre és az amerikai katonai kiképzés folytatására.

Tajpej üdvözölte az amerikai döntést: a tajvani védelmi minisztérium szerint a fegyverszállítások növelik a sziget haderejének képességeit, és hozzájárulnak a Tajvani-szoros stabilitásához. 

Peking azonban ezt éppen ellenkezőként értelmezi, és továbbra is elutasítja a tajvani vezetés tárgyalási ajánlatait. A kínai álláspont változatlan: nem zárják ki az erő alkalmazását sem, ha úgy látják, az ellenőrzés megszerzése ezt megköveteli.

Borítókép: Hszi Csin-ping kínai elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektiszás

Pofátlan tiszás

Bayer Zsolt avatarja

Névvel, képpel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu