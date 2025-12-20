Peking Washingtonnak üzent

Határozott üzenettel reagált Peking arra, hogy az Egyesült Államok minden korábbinál nagyobb fegyverszállításra készül Tajvan irányába. A kínai vezetés szerint az amerikai döntés tudatosan borítja fel a térség kényes egyensúlyát, aláássa a békét, és olyan következményeket indíthat el, amelyekért az Egyesült Államoknak kell viselnie a felelősséget – írja a France24 forrásaira hivatkozva az Origo.

Nyílt figyelmeztetést küldött Peking Washingtonnak. Fotó: AFP

Peking figyelmeztetést küldött

Határozott hangú reakcióval válaszolt Peking Washington lépésére: a kínai védelmi minisztérium pénteken jelezte, hogy a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg tovább növeli a kiképzés intenzitását és a harckészültséget, miközben „erőteljes ellenlépéseket” helyezett kilátásba a nemzeti szuverenitás és a területi egység védelmében.

A bejelentés közvetlenül azután érkezett, hogy az Egyesült Államok jóváhagyta a kongresszusi döntésre váró, 11,1 milliárd dollár értékű fegyvereladási csomagot Tajvan számára.

Az amerikai csomag minden korábbit felülmúl: Washington eddig nem tervezett ekkora volumenű fegyverszállítást a Kína által saját területének tekintett szigetnek. Peking értelmezésében ez nem pusztán katonai ügy, hanem nyílt beavatkozás egy érzékeny geopolitikai kérdésbe. A döntés időzítése sem véletlen: egybeesik azzal az időszakkal, amikor Kína fokozott katonai és diplomáciai nyomást gyakorol Tajvanra. Az elmúlt hónapokban rendszeressé váltak a hadgyakorlatok, miközben Peking sorozatos figyelmeztetésekkel igyekszik jelezni, hogy a sziget kérdését belügynek tekinti, és nem tűri a külső beavatkozást.