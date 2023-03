Washington további tajvani fegyverszállításokkal élezi a viszonyt Kínával

A tajpeji védelmi minisztérium megköszönte a most bejelentett amerikai segítséget, rámutatva, hogy a megállapodást – amennyiben az amerikai kongresszus is jóváhagyja – rövid időn belül a gyakorlatba is átültethetik.

A minisztérium szerint a katonai felszerelések tovább erősítik a légierő védelmi képességeit, különös tekintettel arra, hogy a kínai harci gépek rendszeresen behatolnak a tajvani légtérbe. Hozzátette, hogy kínai repülőket csak az elmúlt 48 órában 40-nél többször észleltek Tajvannál. Így a minisztérium az amerikai felajánlás kapcsán az „önvédelmi képesség fokozását és a régió békéjéhez és stabilitásához való hozzájárulást” emelte ki.