Blinken: Pelosi látogatása nem jelent változást a washingtoni külpolitikában

Blinken emellett feszültségcsökkentésre szólította fel Kínát, amely Pelosi érkezése nyomán nagyszabású hadgyakorlatot indított a Tajvani-szorosnál, a manőver során kínai rakéták csapódtak a tengerbe a Japán különleges gazdasági övezetéhez tartozó területen is.



A manőverrel kapcsolatban a tárcavezető leszögezte: semmi nem indokolja a kínai hadsereg lépését, hozzátéve, hogy Washington erős szolidaritást vállal Tokióval.



Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nem provokál feszültséget, ám továbbra is támogatja térségbeli szövetségeseit: „ott repülünk, hajózunk és működünk, ahol a nemzetközi jog erre lehetőséget ad” – fogalmazott.



Az Egyesült Államok szabad és nyitott indiai csendes-óceáni térségre vonatkozó céljaival kapcsolatban azt mondta, reméli, a vállaláshoz a jövőben további országok csatlakoznak majd.



Nem szeretnénk viszont, hogy egyes országok, köztük Kína vagy Oroszország, veszélyeztesse a nemzetközi békét és stabilitást – jelentette ki.



Phnompenben a tárcavezető kitért továbbá a jövőre tartandó kambodzsai választásokra is, és reményét fejezte ki, hogy a voksolás szabad és átlátható lesz, kiállt a kambodzsai többpártrendszer mellett, valamint elmondta, hogy látogatása során a délkelet-ázsiai ország ellenzéki vezetőivel is egyeztet.

Borítókép: Antony Blinken a Delaware állambeli Wilmingtonban 2020. november 24-én. (Fotó: MTI/AP/Carolyn Kaster)