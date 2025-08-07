Csepelen rögzítették azt a felvételt, amelyen az látható, amint két autós közterületen keveredik feszült helyzetbe. A kamerás autó sofőrje úgy véli, a történtek túlmutatnak egy egyszerű közlekedési vitán – írja a videójához mellékelve a Bp-i Autósok.
Félmeztelenül, kalapáccsal akarta megnyerni a közlekedési vitát Csepelen egy férfi + videó
Valószínűleg nem erre a végkifejletre számított.
Egyikük ugyanis egy valószínűleg fém ácskalapáccsal fenyegette a másik felet. Az incidens egy általános iskola mellett történt, és bár zárva volt a nyári szünet miatt, a történtek idején egy utasokkal teli BKV-busz is érkezett a helyszínre, és a helyzet miatt kénytelen volt megállni.
A 24.hu most azt írja, a Budapesti Rendőr-főkapitányság a felvétel alapján eljárást indított, hivatalosan bekérték az eredeti felvételeket, majd néhány napon belül azonosították a két járművezetőt. A kalapáccsal hadonászó férfit felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettével gyanúsították meg. Egyik férfi sem sérült meg. A támadó vezetői engedélyét közlekedési szabálysértések miatt korábban már bevonták – értesült a portál.
