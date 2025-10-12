Folytatódott a feröeri futballcsoda, büszke magyarral a kezdőben

A labdarúgás világa ma elérkezett oda, hogy lassan a Ferencvárosnak nem kell lehajtania a fejét, ha valaki felemlegeti a feröeri bajnok, a KI Klaskvik elleni BL-kiesést. Ugyanis egy magyar középpályás, Turi Géza Dávid is ott volt Feröer szigetek csapatában, amely egyik bravúrt hajtja végre a másik után a 2026-os világbajnokságra való kijutásért folyó küzdelemben. Az északiak előbb porrá zúzták Montenegrót az elmúlt fordulóban – sokan a vendégek nagyképűségére fogták Feröer 4-0-s sikerét –, majd vasárnap késő délután a cseheket is móresre tanították, akiket 2-1-re vertek. Sőt, ha a legközelebb, a horvátok ellen is folytatják a csodatevésüket, akkor – legyen az bármilyen hihetetlen – úgy vághatnak neki az utolsó selejtezőkörnek, hogy továbbjutó helyen állnak.

A feröeri szurkolók lassan nem hisznek a szemüknek, a Turi Géza Dávid erősítette északi válogatott Montenegró után a cseheket is legyőzte (Fotó: Lucas Frayssinet / X07244)

A csodacsapatban már kezdőként játszik főszerepet Turi Géza Dávid

A Feröer szigetek nyolcszor játszott a vasárnapi vb-selejtezőig Csehország ellen, és mindegyiken vereséget szenvedett, mégpedig úgy, hogy mindössze egy találatra volt képes. A mostani találkozónak természetesen a csehek voltak az esélyesei, ráadásul a győzelmük azt eredményezte volna, hogy 2 ponttal vezetnek a legnagyobb riválisuknak tartott horvátok előtt. Nos, jött Feröer, és megint újraírta a futball történetét.

A magyar Turi Géza Dávid a montenegróiak ellen még csak csereként játszott, a csehek ellen viszont már kezdett a középpályás, és a statisztikája alapján kifejezetten jól teljesített.

Amikor a 85. percben lecserélték, már ismét vezettek a feröeriek.

Turi Géza Dávid statisztikája

osztályzat: 7.0

passzhatékonyság: 76% (29 átadásból 22 volt jó)

labdaérintés: 44

párharcok: 9 sikeres

Sokat elárul a teljesítményéről, hogy mindössze egy cseh játékos volt képes jobb teljesítményt nyújtani nála, míg a feröeriek között holtversenyben ő találkozott legtöbbet a labdával.

Feröer szigetek négy góllal küldte haza Montenegrót a vb-selejtezőn, majd most a cseheket is legyőzte (Fotó: fsf.fo)

Minden adatban jobbak voltak a csehek, de a leglényegesebbet, a meccset a feröeriek nyerték

Az első félidőben nem bírt egymással a két csapat, ráadásul a csehek kényelmesen játszottak, úgy voltak vele, egyszer csak betalálnak az északiak kapujába. Az L csoportban vívott összecsapás 67. percében fénylett fel először, hogy Feröer újabb csodára lehet képes, miután Hanus Sörensen bevette Matej Kovár kapuját. Rögtön sürgős lett a cseheknek, akik a 78. percben Adam Karabec révén kiegyenlítettek. Amikor a 81. percben a hazaiak újra vezetést szereztek Magnus Agnarsson góljával, már sejteni lehetett, hogy a lelkes hazaiak ellen a cseh válogatott képtelen lesz kiegyenlíteni.

Nem is tudott, így Feröer újabb történelmi sikert aratott.

Feröer szigetek–Csehország 2-1 várható gólok (xG) 0.5 – 1.42

labdabirtoklás: 37% – 63%

összes lövés/kaput eltaláló: 6/3 – 15/1

nagy helyzetek: 1 – 3

szögletek: 1 – 7

passzok: 72%-os hatékonyság (342-ből 246 jó) – 82% (564/464)

szabálytalanságok: 10 – 13

szerelések: 67%-os hatékonyság (6 sikeres 9 kísérletből) – 62% (13/21)

beívelések: 30%-os hatékonyság (3 sikeres 10 kísérletből) – 21% (9/42)

megnyert párharcok: 43 – 57

labdaszerzés: 14 – 6

védések: 0 – 1

Mindenesetre egy tény, az eddigi cseh–horvát duó versenyfutása hirtelen trió versengéssé vált, miután a 13-13 ponttal álló két „nagy” mellé 12 pontjával megérkezett Feröer. Legközelebb csoportrangadót rendeznek majd Zágrábban, ugyanis november 14-én Feröer Horvátország ellen játszik. Egy biztos, utóbbiak – ha eddig nem tették – mostantól nagyon komolyan veszik az északiakat.