Folytatódott a feröeri futballcsoda, büszke magyarral a kezdőben

A Feröer szigetek a csütörtökön aratott történelmi győzelmet követően – akkor Montenegrót zúzták szét 4-0-ra – újabb csodaszámba menő diadalt arattak, miután hazai pályán 2-1-re legyőzték Csehországot. A hihetetlen sikerhez egy magyar játékos, Turi Géza Dávid is jelentősen hozzájárult, ugyanis a középpályán kezdőként volt ott a pályán. A feröeriek ezzel az újabb győzelemmel mindössze egy pontra vannak a csoport első két helyén álló horvátok és csehek mögött, azaz az eddig megszerzett 12 (!) pontjukkal reális esélyük van arra, hogy akár megszerezzék a vb-re egyeneságon való kijutást biztosító első, vagy a pótselejtezőt érő második helyet.

Molnár László
2025. 10. 12. 21:28
Turi Géza Dávid a montenegróiak ellen csak csereként, a csehek ellen már kezdőként lte át a feröeri focicsodát Forrás: fsf.fo
A labdarúgás világa ma elérkezett oda, hogy lassan a Ferencvárosnak nem kell lehajtania a fejét, ha valaki felemlegeti a feröeri bajnok, a KI Klaskvik elleni BL-kiesést. Ugyanis egy magyar középpályás, Turi Géza Dávid is ott volt Feröer szigetek csapatában, amely egyik bravúrt hajtja végre a másik után a 2026-os világbajnokságra való kijutásért folyó küzdelemben. Az északiak előbb porrá zúzták Montenegrót az elmúlt fordulóban – sokan a vendégek nagyképűségére fogták Feröer 4-0-s sikerét –, majd vasárnap késő délután a cseheket is móresre tanították, akiket 2-1-re vertek. Sőt, ha a legközelebb, a horvátok ellen is folytatják a csodatevésüket, akkor – legyen az bármilyen hihetetlen – úgy vághatnak neki az utolsó selejtezőkörnek, hogy továbbjutó helyen állnak.

A feröeri szurkolók lassan nem hisznek a szemüknek, a Turi Géza Dávid erősítette északi válogatott Montenegró után a cseheket is legyőzte
A feröeri szurkolók lassan nem hisznek a szemüknek, a Turi Géza Dávid erősítette északi válogatott Montenegró után a cseheket is legyőzte (Fotó: Lucas Frayssinet / X07244)

A csodacsapatban már kezdőként játszik főszerepet Turi Géza Dávid

A Feröer szigetek nyolcszor játszott a vasárnapi vb-selejtezőig Csehország ellen, és mindegyiken vereséget szenvedett, mégpedig úgy, hogy mindössze egy találatra volt képes. A mostani találkozónak természetesen a csehek voltak az esélyesei, ráadásul a győzelmük azt eredményezte volna, hogy 2 ponttal vezetnek a legnagyobb riválisuknak tartott horvátok előtt. Nos, jött Feröer, és megint újraírta a futball történetét. 

A magyar Turi Géza Dávid a montenegróiak ellen még csak csereként játszott, a csehek ellen viszont már kezdett a középpályás, és a statisztikája alapján kifejezetten jól teljesített. 

Amikor a 85. percben lecserélték, már ismét vezettek a feröeriek.

Turi Géza Dávid statisztikája

  • osztályzat: 7.0
  • passzhatékonyság: 76% (29 átadásból 22 volt jó)
  • labdaérintés: 44
  • párharcok: 9 sikeres

Sokat elárul a teljesítményéről, hogy mindössze egy cseh játékos volt képes jobb teljesítményt nyújtani nála, míg a feröeriek között holtversenyben ő találkozott legtöbbet a labdával. 

Feröer-szigetek négy góllal küldte haza Montenegrót a vb-selejtezőn, majd most a cseheket is legyőzte
Feröer szigetek négy góllal küldte haza Montenegrót a vb-selejtezőn, majd most a cseheket is legyőzte (Fotó: fsf.fo)

Minden adatban jobbak voltak a csehek, de a leglényegesebbet, a meccset a feröeriek nyerték

Az első félidőben nem bírt egymással a két csapat, ráadásul a csehek kényelmesen játszottak, úgy voltak vele, egyszer csak betalálnak az északiak kapujába. Az L csoportban vívott összecsapás 67. percében fénylett fel először, hogy Feröer újabb csodára lehet képes, miután Hanus Sörensen bevette Matej Kovár kapuját. Rögtön sürgős lett a cseheknek, akik a 78. percben Adam Karabec révén kiegyenlítettek. Amikor a 81. percben a hazaiak újra vezetést szereztek Magnus Agnarsson góljával, már sejteni lehetett, hogy a lelkes hazaiak ellen a cseh válogatott képtelen lesz kiegyenlíteni. 

Nem is tudott, így Feröer újabb történelmi sikert aratott.

Feröer szigetekCsehország 2-1

  • várható gólok (xG) 0.5 – 1.42
  • labdabirtoklás: 37% – 63%
  • összes lövés/kaput eltaláló: 6/3 – 15/1
  • nagy helyzetek: 1 – 3
  • szögletek: 1 – 7
  • passzok: 72%-os hatékonyság (342-ből 246 jó) – 82% (564/464)
  • szabálytalanságok: 10 – 13
  • szerelések: 67%-os hatékonyság (6 sikeres 9 kísérletből) – 62% (13/21)
  • beívelések: 30%-os hatékonyság (3 sikeres 10 kísérletből) – 21% (9/42)
  • megnyert párharcok: 43 – 57
  • labdaszerzés: 14 – 6
  • védések: 0 – 1

Mindenesetre egy tény, az eddigi cseh–horvát duó versenyfutása hirtelen trió versengéssé  vált, miután a 13-13 ponttal álló két „nagy” mellé 12 pontjával megérkezett Feröer. Legközelebb csoportrangadót rendeznek majd Zágrábban, ugyanis november 14-én Feröer Horvátország ellen játszik. Egy biztos, utóbbiak – ha eddig nem tették – mostantól nagyon komolyan veszik az északiakat.

Az L csoport állása

  1. Horvátország 5 4 1 - 13 pont
  2. Csehország 7 4 1 2 13 pont
  3. Feröer szigetek 7 4 - 3 12 pont
  4. Montenegró 6 2 - 4 6 pont
  5. Gibraltár 5 - - 5 0 pont

