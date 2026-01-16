Hátulról felborították a bírót, mégis elmaradt a büntetés + videó

Az érmeket majd szombaton, illetve vasárnap osztják, de a selejtezőkkel már pénteken elkezdődött a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság a hollandiai Tilburgban. Somodi Maja és Mun Vondzsun vitték a prímet a magyar csapatból, mindketten futamgyőzelemmel jutottak tovább 1000 és 1500 méteren is. A Dél-Koreából honosított Mun a férfi váltóval is az első helyen ért célba. A szép magyar eredmények mellett egyedül a férfi 500 méter lógott ki a sorból.

Mindhárom magyar: Sziliczei-Német Rebeka, Bácskai Sára Luca és Somodi Maja is elődöntőbe jutott női 1500 méteren a tilburgi rövidpályás gyorskorcsolya Eb-n Fotó: MTI/Illyés Tibor

Magyar válogatott: hibátlan női teljesítmény

A nők között 500 méteren Végi Diána Laura, Somogyi Barbara és Bácskai Sára Luca, 1000 méteren Végi és Somodi Maja, 1500-on pedig Bácskai, Somodi és Sziliczei-Német Rebeka versenyzett, s valamennyien továbbjutást ünnepelhettek pénteken. Ez a két rövidebb táv esetében negyeddöntőt, 1500-on már elődöntőt jelent. Az olimpiára is készülő Somodi mindkét távján futamgyőztesként jutott tovább.

A férfiak között Mun Vondzsun szintén futamott nyert a két hosszabb távon, rajta kívül viszont csak Nógrádi Bence (1000 méter) jutott tovább. 500-on mindhárom magyar (Nógrádi mellett Tiborcz Dániel és Csizmadia Márk) reményfutamos, 1500-on Granasztói Ádám már a vigaszágban sem bízhat, ugyanis a futamában kizárták.

Óriási bukás a rövidpályás gyorskorcsolya Eb-n

Tiborcz Dániel 1000 méteren is próbálkozhat még szombat délelőtt, ezen a távon az ő futama hozta a nyitónap legijesztőbb balesetét.

A norvég Miika Klevstuen és a horvát Ivan Martinic akadt össze a mezőny végén, előbbi a pálya közepén keresztülcsúszva hátulról felborította a bírót, majd a társai közé csúszott, s éppen norvég riválisa óriásit esett benne, miközben Martinic szemüvege is lerepült.

Mindenki megúszta az óriási bukást, a két korcsolyázó négy kör lemaradásban egyaránt célba ért, a pórul járt bíró pedig csak nevetett az eseten, s végül sem Klevstuent, sem Martinicet nem büntette, így mindketten próbálkozhatnak a vigaszágon, de ezúttal külön reményfutamban.

Videón a bukás

Minden magyar váltó elődöntős

Mivel a női váltók versenyébe csak hat csapat nevezett, ebben az egy számban nem rendeztek futamokat pénteken, szombaton az elődöntőkkel kezdődik, majd a döntővel be is fejeződik a versenyszám.