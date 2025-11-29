rövidpályás gyorskorcsolyaférfikvótatéli olimpia 2026váltó

Megy ez a Liu-fivérek nélkül is, a hölgyek viszont nem heverték ki a súlyos sérülést

Tényleg úgy tűnik, van élet a Kínába távozott Liu testvérek után. Az 5000 méteres férfi váltók versenyében a magyar csapat fináléba jutott a rövidpályás gyorskorcsolya olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozatának negyedik, dordrechti állomásán, így gyakorlatilag kijutott a februári milánói téli olimpiára. A női váltó viszont Jászapáti Petra nélkül lemaradt az ötkarikás játékokról.

2025. 11. 29. 19:21
A négy évvel ezelőtti olimpiai bronzérmes magyar vegyes váltóból a Liu fivérek már kínai színekben versenyeznek, Jászapáti Petra sérülés miatt lemarad Milánóról Fotó: AFP/Manan Vatsyayana
Annyiszor voltak már balszerencsések a magyar sportolók az elmúlt években, hogy egy kis szerencse már kijárt nekik. A rövidpályás gyorskorcsolya olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozatának negyedik, dordrechti állomásán ugyanis a magyar férfi váltó 5000 méteren bekerült a vasárnapi döntőbe, így gyakorlatilag megszerezte a kvótáját a milánói téli olimpiára. Azért nem lehet még mindezt 100 százalékosan kijelenteni, mert amennyiben a fináléban sárga lapos figyelmeztetéssel zárják ki, amit súlyos, vagy többszörös szabálytalanságnál szoktak kiosztani. Ezt leszámítva minden más esetben a férfi váltó négy fővel ott lesz Milánóban.

A rövidpályás gyorskorcsolya klasszisa, Liu Shaoang Pekingben magyar színekben lett olimpiai bajnok, most a férfi váltó nélküle szerzett gyakorlatilag kvótát Milánóra
A rövidpályás gyorskorcsolya klasszisa, Liu Shaoang Pekingben magyar színekben lett olimpiai bajnok, most a férfiváltó nélküle szerzett gyakorlatilag kvótát Milánóra  Fotó: Xinhua via AFP/Li Haitao

Nagy mázli kellett, de megdolgozott érte a rövidpályás gyorskorcsolya férfi váltó a kvótáért

Az 5000 méteres férfi váltók versenyében a magyar csapat fináléba jutott a rövidpályás gyorskorcsolyázók olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozatának negyedik, dordrechti állomásán. A Moon Wonjun, Nógrádi Bence, Jászapáti Péter, Tiborcz Dániel összeállítású férfi staféta a holland, a kanadai és a japán négyessel szerepelt a második elődöntőben, s mivel az elsőből a németek nem jutottak a fináléba, így a magyaroknak az első hat közé kerülés jelentett kvótát. Ebben pedig óriási segítséget kaptak, mivel az ázsiai és a tengerentúli együttes egy-egy tagja összeakadt, így mindkettő kicsúszott, azaz magyaroknak csak végig kellett korcsolyázniuk a hátralévő távot ahhoz, hogy a legjobb négyet felvonultató fináléba jussanak. Miután ez sikerült, már csak a sárga lapot kell megúszni a vasárnapi döntőben.

A Liu fivérek távozását követően alapvetően kellett átdolgozni a válogatott olimpiai céljait
A Liu fivérek távozását követően alapvetően kellett átdolgozni a válogatott olimpiai céljait     Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A női váltó számára álom maradt Milánó

A 3000 méteres női váltók küzdelmében hetedikként zártak a magyarok, akik ezáltal ismét lemaradtak az ötkarikás játékokról. A Somodi Maja, Bácskai Sára Luca, Sziliczei-Német Rebeka, Végi Diána Laura összeállítású női négyes az öt együttest felvonultató első elődöntőben szerepelt. Féltávhoz közeledve a lengyelek és a kínaiak összeakadtak, de az ütközésben a magyarok is ritmust vesztettek, így a holland és az amerikai négyes könnyedén jutott a fináléba. A magyarok harmadik helye B döntőt ért, s mivel a zsűri a kínaiakat látta hibásnak a versenybalesetben, így a közvetlen rivális lengyel csapat is folytathatta szereplését az 5-8. helyért.

Akárcsak a másik elődöntőből a franciák, így ez a három kvartett futott versenyt az utolsó, nyolcadik kvótáért. A magyaroknak mindkét nagy riválist meg kellett volna előzniük az olimpiai részvételhez, a franciákat ráadásul két pozícióval. Márpedig erre minden esély elszállt, amikor a lengyelek hátulról kisodorták a magyarokat, ugyanis innentől a franciáknak csak hiba nélkül végig kellett korcsolyázniuk a távot, ennek érdekében azonnal leszakadtak a futamot megnyerő kanadaiaktól és biztonságosan célba értek. A lengyeleket ugyan kizárták a bírók, de ez már nem segített a legjobbját, az Európa-bajnok Jászapáti Petrát sérülés miatt nélkülöző magyar női csapaton, amely hetedik helyével a pekingi után milánói téli játékokról is lemaradt. 

Maximum hat versenyzőnk lehet ott Milánóban

A négyállomásos vk-sorozat végén a férfi és női stafétáknál nyolc-nyolc nemzet szerez kvótát, míg a vegyes váltóknál tizenkettő. Minden egyéni távon – 500, 1000 és 1500 méteren – egy nemzet legfeljebb három kvótát szerezhet, a két rövidebb távon 32-32, míg a leghosszabb számban 36 résztvevő lesz az olimpián. 

A magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók 

  • a 2018-as, phjongcshangi téli olimpiára a maximális, tízfős létszámmal kvalifikálták magukat, 
  • Pekingbe öt férfi és három női versenyző jutott ki, de közülük Varnyú Alex nem lépett jégre,
  • most a férfi váltó révén 4 kvótánk lehet, amihez a nőknél vélhetően két egyéni kvóta még hozzá jön mindehhez.

Ha minden a magyarok számára kedvezően alakul, akkor hat versenyzője lesz Magyarországnak a 2026-os téli olimpián.

 

