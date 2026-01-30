Liu Shaolin kínos nyilatkozata után nincs esély a visszavágásra

Liu Shaolin Sándor a 2022-es téli olimpián szerepelt utoljára magyar színekben. Kis híján hős lett: a rövid pályás gyorskorcsolya 1000 méteres számának döntőjében elsőként ért célba, de aztán kizárták. Az akkor címvédő magyar férfi váltóval Liu Shaolin nem jutott döntőbe, s ezt utána nyilatkozatában egy az egyben fiatal csapattársa, Nógrádi Bence nyakába varrta.

A Liu fivérek közül Liu Shaoang ott lesz a milánói téli olimpián, Liu Shaolin viszont körön kívülre került, nincs a kínai rövid pályás gyorskorcsolya-keretben Fotó: AFP/Jade Gao

– Igazából Bencén ment el, mert nem tudta tartani a tempót a többiekkel – mondta akkor Liu Shaolin, hozzátéve, hogy csodát ők sem tudnak tenni az öccsével.

A nyilatkozat miatt nagy bajnokok is támadták Liu Shaolint, akiről akkor még nem tudtuk, hogy utolsó versenyét teljesíti magyar színekben. Öccse, Liu Shaoang a pekingi olimpia után még a 2022-es vb-n is indult, mielőtt testvérével együtt kínai színekre váltottak.

Liu Shaolin nem megy Milánóba, Liu Shaoang és Nógrádi Bence igen

A váltás azonban Liu Shaolinnak az ötkarikás játékok szempontjából nem jött be, a kínaiak el sem viszik az idei olimpiára, ahol adott esetben a kínai váltó színeiben akár Nógrádi Bence ellen is korcsolyázhatott volna. Nógrádi ugyanis tagja a magyar keretnek, a férfi- és a vegyes váltó mellett ráadásul egyéniben is szerepel majd Milánóban 1000 és 1500 méteren.