Liu Shaolint szétszedik a tévés nyilatkozata miatt, nagy bajnokok is

Érthetően hatalmas a csalódás a magyar táborban a pekingi téli olimpián azután, hogy rövid pályás gyorskorcsolyában címvédő férfiváltónk – amely az idei világkupa-sorozat mindegyik állomásán érmes volt, egy ezüstöt és három bronzot szerzett – nem jutott be a döntőbe.

A váltónk az elődöntőben Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Krueger John-Henry, Nógrádi Bence összeállításban olyan taktikát próbált, mint még soha, és ez nem jött be. A tagok nem másfél, hanem kétkörönként váltották egymást, így két szakaszban Liu Shaolin Sándor kimaradt annak érdekében, hogy a hajrára maradjon extra energiája. Azonban a futam közben látszódott, hogy az újonc, 19 éves Nógrádi Bence túl hamar savasodik, belassul, hátrányokat szed össze, így a válogatott kínai vezetőedzője, Csang Csing Lina tizenkét körrel a vége előtt jelezte Kruegernek, hogy egy körrel hamarabb váltsa le Nógrádit. A fiatal versenyző azonban nem reagálta le, hogy Krueger belép eléje, és neki meg kellene löknie, mert váltás van. A kommunikáció, az összhang hiányában a váltónk ütemet vesztett, lemaradt, s innen már nem volt visszaút.

A balul elsült elődöntő után először Liu Shaolin Sándor nyilatkozott az M4 Sport kamerája előtt, és az alábbi szavai sokakban megdöbbenést keltettek:

– Igazából Bencén ment el, mert nem tudta tartani a tempót a többiekkel. Jó világkupa-sorozatunk volt, de sajnos nem sikerült megvédenünk az olimpiai bajnoki címünket. Négy éve azért tudtunk jól menni Ádóval, mert akkor Viktor és Csabi nem maradtak le – mondta olimpiai bajnokunk, utalva arra, hogy a 2018-as, phjongcshangi olimpián öccsével, Liu Shaoanggal, Knoch Viktorral és Burján Csabával együtt lett aranyérmes.

Az interneten kommentelők sokasága kritzilája Liu Shaolin Sándort a nyilatkozta miatt, amiért fiatal csapattársát ország-világ előtt bűnbaknak kiáltotta ki. S több bajnokunk is véleményt nyilvánított.

Knoch Viktor már az M4 Sport stúdiójában, ahol szakértő volt, meglepődött a Liu testvérek éles nyilatkozatain (Liu Shaoang a szakvezetést bírálta), később pedig a következő bejegyzést osztotta meg a Facebook-oldalán: „We win together, we lose together. Stay strong, Olympics isn’t over!” Azaz: „Együtt nyerünk, együtt veszítünk. Maradjatok erősek, az olimpiának még nincs vége!” – és itt az első mondatán van a hangsúly.

Kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívónk, Nagy Tímea a hivatalos Facebook-oldalán sarkosabban fogalmazott:

„A csapat akkor is csapat, ha éppen nem úgy sikerül a verseny, ahogy szerettük volna. Ha hibáztatjuk társunkat a vereségért, akkor az nem csapat! Épp elég neki ha tudja, hogy rajta ment el a futam…”

Ehhez a poszthoz szólt hozzá a kétszeres olimpiai ezüstérmes, világbajnok párbajtőröző Kovács Iván is:

„Csak a Mesteremet, Udvarhelyi Gábort tudom idézni, akinek több mint nyolcvan Eb-, vb- és olimpiai érem köszönhető: Együtt sírunk, együtt nevetünk.”

Az ominózus beszélgetés itt tekinthető meg:

Bánhidi Ákos, a csapat edzője és menedzsere később a magyar szövetség honlapján a következőket nyilatkozta:

– Azt éreztük, ezt a váltóelődöntőt akkor tudjuk megoldani, ha Shaolinnak marad energiája a végjátékra, ezért a másik három fiúra több vezetési feladatot osztottunk, remélve azt, hogy eljutunk odáig, hogy Sanyi a végjátékban harcban lesz a továbbjutásért, és marad elég töltény a zsebében. Ezt a többletet Shaoang és John-Henry meg tudta volna oldani, ha nem alakulnak ki lemaradásos helyzetek, de Bencénél ezt túlgondoltuk, ő sajnos lemaradt. Semmiképpen sem szeretném ráhúzni ezt a futamot, hiszen ő egy fiatal, tehetséges korcsolyázó, de egyértelmű, hogy az olimpiai prés agyonnyomta őt mentálisan és fizikailag is.

Borítókép: A magyar váltó nem jutott be a döntőbe (Forrás: Facebook/Magyarock - Olympic Team Hungary)