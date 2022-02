Keményen kritizálnak a Liu fivérek, a szakvezetést sem kímélik

Az elődöntőben olyan taktikát próbáltunk, mint még soha, és ez nem jött be. A mieink más ütemben váltottak, mint a többiek, és amikor 12 körrel a vége előtt nem volt meg az összhang, hogy váltani kellene Nógrádi Bence és Krueger John-Henry között, váltónk olyan nagy hátrányba került, amit már lehetetlen volt ledolgozni.

– Igazából Bencén ment el, mert nem tudta tartani a tempót a többiekkel – jelentette ki Liu Shaolin Sándor az M4 Sport kamerája előtt. – Jó világkupa-sorozatunk volt, de sajnos nem sikerült megvédenünk az olimpiai bajnoki címünket. Négy éve azért tudtunk jól menni Ádóval, mert akkor Viktor és Csabi nem maradtak le – tette hozzá olimpiai bajnokunk, utalva arra, hogy a 2018-as, phjongcshangi olimpián öccsével, Liu Shaoanggal, Knoch Viktorral és Burján Csabával együtt lett aranyérmes.

Liu Shaoang arról beszélt, hogy nem érti, miért kellett változtatni a bevett taktikán.

– Erről az edzői stábot kell megkérdezni. Mi csak követtük az utasításokat. De megmondom őszintén, nem tudom, hogy miért kellett változtatni. Szerintem mehettünk volna úgy, ahogy eddig – jegyezte meg Liu Shaoang.

Krueger John-Henry letörten nyilatkozott:

– Úgy terveztük, hogy elöl megyünk, de rögtön hátulra kerültünk, és innen ez egy negatív spirál lett. A futam közben kaptam egy edzői utasítást a váltásra vonatkozóan, de nem volt egyértelmű a kommunikáció. A huszonegy éves versenyzői pályafutásom legszomorúbb, legszörnyűbb napja a mai. Azért jöttem Magyarországra, hogy a magyar csapattal olimpiai bajnok legyek...

A válogatott edzője, Bánhidi Ákos később a következőket nyilatkozta:

– Először is szeretnék elnézést kérni a szurkolóinktól, mert nem tudtunk úgy teljesíteni, ahogyan ezt elvárták. Arra gondoltunk, bele kell kicsit piszkálni ebbe a futamba, hogy a végjátékában ott lehessünk, és Sanyinak maradjon ereje arra, hogy a végén felvehesse a versenyt a riválisokkal. Benne volt a rizikó, hogy így a többiekre plusz teher hárul, és ez visszaüthet. Szegény Bencénél vissza is ütött, nem gondoltuk, hogy ennyire bele fog sülni, de belesült. Ám ha megmaradunk a hagyományos felállásnál, akkor is ránk tör ez a probléma. A legjobb tudásunk szerint próbáltuk kevergetni a kártyákat, azt is figyelembe véve, hogy az olimpia első fele számunkra nagyon erős lett, ami sokat kivett a versenyzőinkből. Nagyon sajnálom, hogy ez most így alakult, de ez van.

Borítókép: Nem volt meg az összhang, elúszott az olimpiai döntő (Fotó: MTI/Kovács Tamás)