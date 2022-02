Kommunikációs zavar, hideg zuhany: elúszott az olimpiai döntőnk

A pekingi téli olimpián pénteken a férfiaknak 500 méteren csak a selejtezőt rendezték meg, a 32 versenyzőt nyolc futamba osztották, az első két helyezett biztosan továbbjutott, időeredménnyel legfeljebb négyen kerülhettek be a vasárnapi folytatásba. Elsőként Liu Shaolin Sándornak volt jelenése, rögtön az első futamban az egyes pályáról – azért, mert ebben a számban ő nyerte meg összetettben a világkupát. Most az ellenfelei a francia Sébastien Lepape, a japán Kikucsi Kota és a koreai Li Dzsun Szeo voltak; s Liu Shaolin könnyedén nyerte a futamát. Krueger John-Henry az ötödik futamba kapott besorolást, ahol az orosz Konsztantyin Ivlijev, a lett Roberts Kruzbergs és a francia Quentin Fercoq ellen kellett kiharcolnia a továbbjutást, s ez sikerült is neki, az orosz mögött második lett. Igaz, ezt eléggé kicentizte, huszonhárom századdal előzte meg a lett korcsolyázót. A hetedik futamban Liu Shaoang bátyjához hasonlóan futamgyőztesként vette az akadályt, így mindhárom versenyzőnk várhatja a vasárnapi negyeddöntőt.

– Ezt a futamot pihenősre vettem, talán húsz százalékot adtam bele – nyilatkozta Liu Shaolin Sándor mosolyogva, mert azért annyival nem lett volna futamgyőztes.

Az időeredménye ugyanakkor tényleg nem volt erős, mint ahogy öccséé sem, Krueger mindkettőjüknél jobb időt korcsolyázott. Mindez azt eredményezte, hogy vasárnap a negyeddöntőben, különböző futamokban Krueger a kettes, Liu Shaoang a hármas, Liu Shaolin a négyes pályáról indulhat öt versenyző között. Az 500 méteres távon a négyes pálya jelentős hátrányt jelent, hiszen kevés idő van előzésre.

Liu Shaolin a férfiváltóval kapcsolatban érdekes információval szolgált.

– Kemény lesz a futamunk. Összeraktunk egy taktikát, amit még soha nem próbáltunk ki. Kíváncsi vagyok, mert ez nemcsak a többieknek lesz meglepetés, hanem nekünk is. Ha ez a taktika működni fog, akkor ott leszünk a döntőben, különben nem.

A 2018-as phjongcshangi olimpián aranyérmes egységünkből a Liu fivérek maradtak meg, hozzájuk csatlakozott Krueger és a még csak 19 éves Nógrádi Bence. A mieink a világkuparangsorban a kanadaiak és a koreaiak mögött harmadikok lettek, a négy vk-versenyen egy ezüstöt és három bronzot szereztek. Ma az elődöntőben a koreaiakkal, a hollandokkal és az oroszokkal kellett meccselni, a döntőbe pedig az első két helyezett juthatott be.

Az gyorsan kiderült, hogy mit takar az új taktika: a mienk nem akkor, abban a ritmusban váltottak, mint a többiek. S tizenkét körrel a vége előtt Nógrádi, Krueger és a taktikát bekiabáló szakvezetés között nem volt meg a kommunikáció, a jégen levők nem tudták, hogy akkor most váltani kellene, vagy nem... Így nagy hátrányba kerültünk, és innen már nem volt visszaút, váltónk a negyedik helyen végzett, nem jutott be a döntőbe... Ez bizony hideg zuhany, a mieink a kvalifikációs világkupákon mindig érmesek voltak, egy ezüstöt és egy bronzérmet szereztek. Az olimpián csak a B döntőben leszünk érdekelve, Pekingben csak a hatodik helyet célozhatjuk meg.

Női 1000-en Jászapáti Petra még szerdán bekerült a negyeddöntőbe, ahol a húsz indulót négy csoportba sorolták, mindegyikből az első és második helyezett, valamint legfeljebb a két legjobb harmadik kerülhet az elődöntőbe. A vegyesváltóban Pekingben bronzérmes, 500 méteren hetedik helyezett Jászapáti nehéz futamba került az olimpiai és világbajnok dél-koreai Csoj Min Dzsonggal, a női váltóval világbajnok holland Selma Poutsmával, a vk-2. amerikai Kristen Santosszal és a vb-3. kanadai Alyson Charlesszal. Jászapáti a rajt után rövid ideig tartotta a negyedik helyet, majd visszacsúszott ötödiknek. A hajrában viszont előbb Charles-t, majd Poutsmát is megelőzte, így feljött harmadiknak, az 1:28.786 perces ideje pedig azt jelentette, hogy éppen befért az elődöntőbe. A hollandok világsztárja, a címvédő Suzanne Schulting még az első negyeddöntős futamban 1:26,514 perccel világcsúcsot ért el.

Az elődöntő tíz indulóját két csoportba sorolták, az első és második helyezett, valamint a legjobb harmadik került az A döntőbe, a másik öt pedig a B-be. Jászapáti a címvédő és friss világcsúcstartó Schulting, a női váltóval négy éve olimpiai és világbajnok dél-koreai Li Ju Bin, az 500-on junior világbajnok amerikai Maame Biney és a vb-ezüstérmes belga Hanne Desmet ellen versenyzett, de egyiküket sem tudta megelőzni, így a B döntőre készülhetett.

Itt aztán negyedikként haladt át a célvonalon, ami összesítésben végül a nyolcadik helyet jelentette számára. Az A döntőben Schulting megvédte a címét, a holland sztár rajt-cél győzelmet aratott, amihez nagyban hozzájárult, hogy Santos és az 500 méteren aranyérmes olasz Arianna Fontana összeütközött, így mindketten kicsúsztak. Fontanát kizárták, az összesítésben Jászapáti ezért lett nyolcadik, és nem kilencedik.

Rövid pályás gyorskorcsolya, női 1000 m:

1. Suzanne Schulting (Hollandia) 1:28.391 perc

2. Csoj Min Dzsong (Koreai Köztársaság) 1:28.443

3. Hanne Desmet (Belgium) 1:28.928

...8. Jászapáti Petra

Kónya Zsófia a selejtezőben kiesett.

Borítókép: Liu Shaoang az 500 méter előfutamában (Fotó: MTI/Kovács Tamás)